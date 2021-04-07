Тепличные условия и муки выбора

Достоинства и недостатки материалов для изготовления теплицы

Продолжим разговор про теплицы, ведь сейчас для этого самое подходящее время. Современные огородники используют три типа материала для теплиц: полиэтиленовая пленка, стекло и поликарбонат. У каждого из них есть плюсы и минусы. Предлагаем вкратце разобрать типы тепличных материалов по основным характеристикам, чтобы каждый смог определиться самостоятельно, что ему подходит.

Пленочная теплица

Еще не так давно полиэтиленовая пленка была основным материалом для обтягивания тепличного каркаса. Объяснялось все просто: это был самый дешевый вариант. Правда, надолго ее хватало далеко не всегда: недорогая пленка быстро рвалась, «лохматилась», она боялась ветра, ее легко можно было повредить острым огородным инструментом. Современные полиэтиленовые пленки изрядно «проапгрейдились», видоизменились и по-прежнему продолжают выполнять свои садово-огородные функции. Однако список достоинств и недостатков у пленок относительно стабилен.

Фото: otomatah.ru

Итак, плюсы полиэтиленовых пленок в качестве тепличных материалов:

это по-прежнему самый дешевый из доступных вариантов;

пленка прекрасно пропускает солнечный свет — примерно на 90% — и при этом отлично его рассеивает;

со временем прочность пленки не снижается, а, наоборот, растет;

при низких температурах пленка не теряет функциональности;

ее можно без особого труда натянуть самостоятельно.

Вот, собственно, и все достоинства. А недостатки у пленок куда серьезнее:

недостаточная прочность — обыкновенная пленка протянет дай бог если один сезон, так что замучаетесь перетягивать ее каждый год;

ультрафиолетовые лучи и жаркая температура разрушают пленку, уменьшая ее прочность, морозоустойчивость и светопроницаемость;

на поверхности пленки изнутри будет собираться конденсат, который задержит и солнечный свет, и создаст вредную для растений атмосферу внутри теплицы;

если пленка натянута на металлическую основу — от сильного нагревания металла под солнечными лучами она быстро разрушится.

Есть и способы противостоять многим «пленочным проблемам». Например, светостабилизированный или вспененный полиэтилен позволяет использовать пленку несколько сезонов, а не менять ее каждый год. Если вам больше всего мешает скопление влаги на внутренней поверхности теплицы — берите гидрофильную пленку, она не даст собраться конденсату. Армированный полиэтилен увеличит срок службы теплицы до 10 лет, но он гораздо хуже пропускает свет, а стоит примерно на уровне обыкновенного поликарбоната.

Теплица из стекла

Стеклянная теплица — классический респектабельный вариант. Пока не появился поликарбонат, оно четко разделяло дачников и огородников по уровню достатка: те, кто побогаче, делали стеклянные теплицы, а кто победнее — обходились полиэтиленовыми парничками.

Не любое стекло годится для постройки теплицы. Лучше всего покупать специальное листовое стекло для этих целей 50 х 45 см, минимальной толщиной в 4 мм. А если вам совсем не жалко денег — можно шикануть и купить каленое стекло, но толщиной не менее 6 миллиметров.

Не пытайтесь выгадать несколько сотен лишних рублей, не покупайте бракованное стекло. Поверхность должна быть ровной, никаких пузырьков и дефектов не должно быть. Иначе рискуете получить ожоги на своих любимых всходах (солнечные лучи будут фокусироваться на поврежденных участках и создавать эффект линзы, а этого нам в теплице точно не нужно).

Фото: ogurcy-v-teplice.com

Итак, достоинства стекла для обустройства теплицы:

прозрачность. Оно прекрасно пропускает солнечные лучи, и со временем не мутнеет (в отличие от полиэтилена, к примеру);

экологичность и абсолютная инертность. По крайней мере, солнечный нагрев точно не заставит стекло испарять пахучие вещества, а с некоторыми пленками и видами поликарбоната такое случается (если производитель недобросовестно подошел к процессу);

можно смонтировать сложные и прочные конструкции;

респектабельный вид.

Недостатки стеклянных теплиц:

стекло все-таки очень тяжелое. Правда, благодаря этому стеклянная теплица и устойчивее, чем ее «сестры» из других материалов;

высокая теплопроводность стекла. Пространство теплицы стремительно нагревается под солнечными лучами, зато так же быстро остывает, когда солнце заходит. Поэтому, кстати, огородники констатируют: в пленочной теплице помидоры и огурцы достигают зрелости на несколько дней раньше, чем в стеклянной;

стекло требует профессионального монтажа (если вы, конечно, не хотите несчастных случаев на производстве);

это не самый дешевый вариант решения проблемы;

стекло хрупкое и может «посыпаться» от сильного града (правда, на этот случай можно купить закаленное, ударопрочное).

В сухом остатке — стеклянная теплица очень респектабельна и отлично выполняет свою функцию, но дороговата и хлопотна в обустройстве.

Теплица из поликарбоната

И, наконец, полимерный пластик, он же поликарбонат. Среди любителей стационарных теплиц это один из самых подходящих и популярных вариантов. Поликарбонат чуть менее прозрачен, чем стекло, зато куда прочнее. А еще он прекрасно держит тепло (благодаря чему зимние отапливаемые теплицы чаще всего делают из него). Этому способствует его ячеистая структура — мы говорим не обо всех поликарбонатах, а только о так называемых сотовых. В структуру сотового поликарбоната входят несколько слоев пластика, между которыми расположены жесткие ребра. Между ними — воздух. То есть перед нами еще один материал, который держит тепло за счет «воздушных подушечек».

Фото: landshaftdizajn.ru

Итак, достоинства поликарбоната:

достаточная прозрачность для проникновения солнечных лучей;

легкость (теплицы из этого материала не тяжелые, но достаточно устойчивые);

прекрасная теплоизоляция;

способность защищать растения от ультрафиолетовых лучей (дело в том, что стороны у листа поликарбоната — разные, на внешней есть слой защиты от УФ-излучения).

поликарбонат отлично гнется, им можно «обшивать» криволинейные арочные теплицы.

теплица из этого материала простоит полтора — два десятка лет (при должном уходе).

Недостатков, впрочем, тоже хватает.

Наличие УФ-защиты говорит о том, что сотовый поликарбонат очень легко по невниманию неправильно уложить. И если внешней стороной положить его внутрь, то материал быстро разрушится;

с виду отличить качественный поликарбонат сложно, а между тем разные его марки имеют разное качество. Чем дешевле материал, тем больше в него добавлено вторичного сырья — тем он недолговечнее;

теплицы из поликарбоната лучше монтировать с помощью квалифицированных мастеров.

Выбирая поликарбонат, стоит обратить внимание не только на цену, как мы уже говорили выше, но и на его толщину. Оптимальная толщина поликарбоната для покрытия теплиц — от 4 до 10 мм. А качество материала можно проверить, спросив, есть у производителя сертификат соответствия материала, выданный аккредитованной лабораторией на определенную партию продукции.

