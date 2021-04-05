Как обмануть климат

Лайфхаки по расположению теплицы на участке

Рачительные хозяева уже озаботились облагораживанием своего участка — снег тает стремительно, пора приводить сад в порядок. И если вы задумались о том, что надо бы наконец построить теплицу — предлагаем поговорить, в первую очередь, о том, как выбрать место для ее установки. Задача это не такая простая, как может показаться: просто задвинуть теплицу туда, где она никому не будет мешать, не получится.

Как “работает” теплица

Для начала определимся, что же такое все-таки теплица. Это, согласно определению, данному в СП 107.13330.2012 “Теплицы и парники”, “стационарное сооружение высотой до 2,5 метров со входом, системой вентиляции из фрамуг и форточек”. Часто их строят с фундаментом или даже на цоколе. Промышленные теплицы оснащаются разнообразными устройствами для освещения, полива, дополнительными вентотверстиями.

Каркас теплицы строят из деревянных планок или из металла, а “обшивают” его в современных условиях чаще всего поликарбонатом. Иногда используют стекло, но это для частных хозяйств вариант не самый удобный: это и дороже, и тяжелее, и менее удобно. Еще один вариант, который использовали до появления поликарбоната — полиэтиленовые пленки.

Все теплицы работают одинаково: собирают солнечное излучение и передают его в виде тепла, которое нагревает внутреннее пространство. От тепличного воздуха нагревается грунт. Ночью он отдает это тепло назад воздуху. Таким образом в теплице всегда теплее, чем на улице, даже если она неотапливаемая (а большая часть теплиц на обычных участках, где не занимаются промышленным производством овощей, не отапливается). В нашем климате высаживать растения в теплицу можно уже в апреле — и наши огородники уже на майские праздники могут со спокойной душой посыпать шашлыки свежей зеленью.

Но даже если на улице уже тепло, теплица сможет защитить овощи и сеянцы от ветра, сильного дождя или града и от насекомых.

Фото agrarii.com

Где на участке поставить теплицу

Итак, вы завидуете соседу, который собирает помидоры в конце июня, и тоже решили обзавестись теплицей. Для начала, прежде чем ее заказывать, выберите для нее место на участке. И это не такая простая задача, как кажется.

Согласно приведенному выше СП, “конструкции теплиц должны обеспечивать максимальное проникновение в них прямого и рассеянного света, равномерную без резких колебаний температуру, минимальные теплопотери, естественный воздухообмен для регулирования температурно-влажностного режима и возможность максимальной механизации производственных процессов”.

И теплицы, и парники надо ставить там, где есть уклон, чтобы в них не скапливалась дождевая вода. Дело в том, что влага из теплицы испаряется не так быстро, чтоб хотелось.

Обращать внимание надо и на инсоляцию. Ведь принцип ее работы весь построен на аккумулировании солнечного света, так что место должно быть максимально открытое. Смотрите, чтобы на теплицу как можно меньше попадала тень — рядом не должно быть сараев, бань, больших деревьев. И вот тут мы сталкиваемся с классическими “волком, козой и капустой”. Ведь место для расположения теплицы должно быть не только открытым солнцу, но и прикрытым от ветра. Как обойти этот казус — мы расскажем чуть ниже.

Обязательно учитывайте уровень грунтовых вод. От него до уровня грунта в вашей теплице должно быть минимум полтора метра. Иначе выращивать вы в ней сможете, например, разве что рис. Или аир.

Фото stroymanual.com

Особенности ландшафта

Начинающие огородники часто ставят теплицу в дальнем углу участка — там она не мешает ни проходу в баню ни шашлычной беседке. И это фатальная ошибка. Мало того, что там она может быть в тени, так еще и бегать к ней, чтобы поливать или, к примеру, подвести к ней освещение, будет проблематично.

А еще нужно ровное и прочное основание, земля там не должна быть рыхлой и мягкой. Проблема мягкого грунта решается тем, что некоторые огородники разоряются на фундамент. Вряд ли что-то получится, если участок стоит на болоте. Но если речь идет просто о низине, то теплицу спасет организация хорошего и качественного дренажа.

Идеальный вариант — верхушка возвышения, прочный и сухой грунт. Не нужно переживать о том, что он неплодородный — впоследствии внутрь теплицы вы сможете положить тот грунт, который потребуется конкретно вашим посадкам. Главное, повторимся, — прочное основание, чтоб каркас “не уезжал”.

А что делать, если у вас участок весь идет под уклоном и не очень ровный? Эта проблема решается отсыпкой (про нее мы с вами разговаривали в одной из статей рубрики “Дом в фокусе”). Если кривизна небольшая, то почву можно выровнять несколькими машинами гравия, а поверх насыпать почвы.

Стороны света и роза ветров

Если вы планируете теплицу, вооружитесь компасом, ведь ее нужно грамотно ориентировать по сторонам света.

Некоторые садоводы рекомендуют лайфхак: поставить теплицу с южной или юго-восточной стороны от дома, совсем рядышком с ним. Это решит несколько проблем сразу: во-первых, стены дома уберегут посадки от ветра, а во-вторых, в расположенную на южной стороне теплицу будет попадать много света.

Если вы собираетесь монтировать теплицу на открытой местности, выбирайте ориентацию с востока на запад. Таким образом она будет максимально освещена. Это позволит в нашем климате собирать ранние урожаи летних овощей. Но что же делать, если самое удобное солнечное и ничем не затененное место сильно продувается ветром?

Фото: Максим Платонов

Самые яростные садоводы не ленятся и ставят от ветра изгородь (живую кустарниковую или в виде глухого заборчика). Расчет примерно следующий: при высоте теплицы в 2 метра изгородь должна стоять примерно за 5 — 7 метров до нее и быть не выше 2 метров.

И еще один лайфхак для опытных “теплицевладельцев”: потом, когда вы уже поставите теплицу на участке, вы сможете добавить ей дополнительной подсветки с северной стороны поворотными светоотражающими экранами. Некоторые умельцы говорят, что это поможет повысить температуру внутри на 3 — 4 градуса.

Размер имеет значение

Многие неопытные садоводы задаются вопросами: как правильно выбрать размер теплицы? Хочется-то сразу чуть ли не крытый стадион организовать, но как потом это все обслуживать?

Рассказываем. Если у вас небольшой огород и вы не планируете заниматься оптовыми поставками ранних огурцов на ближайший стихийный рынок, ограничьтесь для начала 3 — 4-метровой теплицей в длину. В ширину достаточно примерно 2,5 метров, а вот с высотой не экономьте: вы должны там свободно помещаться, вместе со всеми вашими инструментами. Так что 220 — 250 см будет вполне комфортной высотой для человека среднего роста.

Внутреннее наполнение теплицы — две метровых (в ширину) грядки и полуметровый проход между ними.

Но что правда, то правда — чем больше объем теплицы, тем стабильнее микроклимат в ней. Большой объем воздуха будет медленнее нагреваться — а значит, и медленнее остывать. А, как известно, нежные молодые ростки не очень любят резких перепадов температур.