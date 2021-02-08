Щит для древесины

Как уберечь деревянные поверхности от жучка, грибка и плесени

Деревянные поверхности — срубы, полы, потолки, перекрытия и многое другое — выглядят теплыми и уютными. Кто-то ценит дерево за экологичность, кому-то кажется, что в деревянном доме легче дышится, а для кого-то и вовсе не существует других приемлемых стройматериалов, кроме него. Но есть много факторов, которые делают древесину уязвимой. Поговорим о том, чего она боится и как сделать ее более стойкой.

Что убивает древесину

Среди факторов внешней среды больше всего (после огня и топора) дерево боится влаги. На то есть несколько причин — прямых и косвенных.

Во-первых, древесина вбирает в себя влагу, благодаря своей мягкой капиллярной структуре. И если речь идет о наружных поверхностях, то зимой в нашем климате влага, впитанная в древесную ткань, замерзает и превращается в лед. В результате материал растрескивается. Но не только поэтому дерево необходимо защищать от влаги.

Во-вторых, влажная древесина — идеальное место для размножения гнилостных бактерий. Все-таки дерево — органический материал, а значит, по законам природы, рано или поздно оно должно разложиться. А естественное разложение вызывается как раз именно микроорганизмами, вызывающими активное гниение. Именно этот процесс — главная причина того, почему ограничен срок службы деревянных конструкций. Быстрее всего сгнивают конструкции из дерева, которые находятся ближе к земле — они хуже проветриваются и набирают влагу не только из воздуха, но еще и от почвы. Эти конструкции — нижний венец сруба, цоколь, ступени крыльца, пол террасы или веранды, нижние части деревянных столбов и тому подобные.

В-третьих, сырость способствует развитию колоний плесневых грибков. Они тоже напрямую разрушают древесину, но кроме этого, еще и могут вызвать заболевания человека — болезни легких, желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции и тому подобные проблемы. Впрочем, если речь идет о тех деревянных поверхностях, которые находятся снаружи дома, то никаких страшных болезней вам не грозит. А вот древесине — грозит.

Среди факторов внешней среды больше всего (после огня и топора) дерево боится влаги. Фото forum-home.com

Впрочем, есть и факторы, которые вредят древесине вне зависимости от того, сколько влаги в окружающей среде. Один из главных среди них — насекомые-древоточцы: жуки-короеды, усачи, точильщики… В других климатических поясах свирепствуют термиты, организованная группа которых способна быстро и эффективно “убить” среднестатистический жилой дом. Семья жука-древоточца всего за пару месяцев превратит здоровое и крепкое 25-сантиметровое в поперечнике бревно в трухлявую деревяшку. Насекомые не только физически пожирают дерево — они еще и выделяют ферменты, которые разрушают целлюлозу, и “роют” в структуре древесины тоннели. В общем, просто представьте себе, что вы мышь, живущая в огромной голове сыра. Так и они.

Сколько проживет древесина

Срок жизни древесины зависит от множества факторов — от ее породы, от того, как она обработана, в каких условиях эксплуатируется. Самыми недолговечными считаются мягкие лиственные породы дерева — без специальной обработки срок службы пиломатериалов из них продлится до 20 лет. К таким породам относятся, например, популярная в нашей полосе липа. Береза, осина, клен и вяз — из той же недолговечной когорты. Срок их службы можно искусственно продлить, причем надолго — пропитать защитными составами. Но обработку нужно будет обновлять регулярно.

Более стойкими и долговечными считаются дуб, бук и ясень. Их редко можно встретить в наружной отделке, из них практически не делают срубов. Но, например, дубовые перекрытия однозначно стоят своих денег. Интересный факт: дубовые сваи, наряду с лиственничными, использовались много веков назад, когда строили Венецию — и они до сих пор верно служат, крепко просоленные Адриатикой. Бук и ясень — тоже представители лиственных “долгожителей”.

Такая популярная в наших условиях сосна — заслуженный любимчик строителей в России. Сосновые срубы стоят минимум 60 лет. Другие хвойные тоже служат долго. В структуре этой древесины много смол, а они — не самая вкусная приправа для насекомых, грибков и бактерий. Дольше всех “живет” лиственница — она спокойно прослужит век, а если за ней должным образом ухаживать — то и еще дольше.

Дубовые сваи, наряду с лиственничными, использовались много веков назад, когда строили Венецию — и они до сих пор верно служат, крепко просоленные Адриатикой. Фото saw-timbers.com

Строители выбирают комбинации разной древесины. В тех местах, которые подвержены воздействию гнили, используют более крепкие породы. К примеру, для изготовления окон и дверных проемов хорошо подходит дуб. Еловые балки перекрытий, стропила, половая доска продлят срок службы дома. Из сосны отлично делать срубы, но под нижние венцы лучше класть лиственницу. А вот мягкие липу и клен лучше использовать для изготовления балясин крыльца, резных наличников и других декоративных деталей.

Чем обрабатывали деревянные поверхности раньше

Есть несколько разных типов защитных составов, которыми пропитывают древесину. Во многих случаях это делают прямо на производстве пиломатериалов — когда изготавливают, например, клееный брус и другие виды материалов для изготовления срубов.

Дерево издревле использовали в строительстве. Люди давно осознали, что этот материал надо защищать и оберегать от условий внешней среды, всячески продлевая его жизнь. Поэтому есть множество кустарных, народных способов обработки древесины.

К примеру, те участки конструкций, которые соприкасаются с землей или водой, обрабатывали горячей смолой — получался аналог современного гудрона. В качестве антисептиков для стен, пола и потолка (чтоб никто не съел и чтобы не было плесени) использовали смесь скипидара и льняного масла. А если добавить в эту смесь воск и канифоль — это дополнительно защищало конструкцию от влаги. Плесень выводили (а кое-где и до сих пор выводят) медным купоросом: обработка позволяла не только уничтожить колонии грибка, но и подсушить поверхность.

Надо сказать, все это позволяет хорошо защитить древесину от гнили, плесени и жучка. Правда, надо быть готовым к тому, что дерево изменит цвет. На обработанные поверхности впоследствии плохо ложится краска, и к ним сложно будет приклеить что-либо при большом желании.

Сегодня, чтобы не возиться с разведением купороса или изготовлением сложных смесей, гораздо проще использовать промышленные средства. Фото stroyremned.ru

А как сейчас, по науке?

Сегодня, чтобы не возиться с разведением купороса или изготовлением сложных смесей, гораздо проще использовать промышленные средства. Для защиты древесины предназначен огромный ассортимент антисептиков, которые защищают его от гнили, плесени и жучка. Они подразделяются на средства для временной защиты и долгосрочной профилактики. А вдобавок к отпугиванию разнообразной живности, могут иметь еще и другие направленные эффекты:

декоративные;

влагозащитные;

огнезащитные;

атмосферостойкие.

Если у вас в руках составы отдельного, направленного действия, то придется их искусно комбинировать. Например, прежде, чем установить в грунт столб для забора, его нижнюю часть покрывают влагозащитной мастикой. Чтобы не было плесени — надо покрыть поверхность биозащитой.

Если нужно всё и сразу — стоит попробовать универсальные пропитки. Они, как правило, сочетают несколько функций. Такие средства подходят для любой древесины — хвойной или лиственной, после камерной сушки или высушенной под открытым небом. Кроме водоразбавляемой биозащиты, такими пропитками можно обрабатывать ДСП, фанеру, ОСБ и другие композитные материалы.

При работе с раствором нужно соблюдать рекомендации по технике безопасности: использовать защитные средства для глаз и кожи и не вдыхать аэрозоль. Нельзя выливать концентрат или разбавленный раствор в ближайшее озерцо или в канализацию. Почву тоже поберегите. Все-таки перед нами вещество, в теории убивающее все живое. А если вы расположились с ведерком рядом с клумбой под яблонькой — прикройте укрывным материалом и клумбу, и яблоньку, и почву под ней. Не стоит позволять активным веществам попадать на растения.