Охраняемый ЮНЕСКО земляной вал в древнем Болгаре снесли бульдозером

Минкульту и Ивану Гущину предстоит выяснить, кто перекопал культурный слой, пока в музее-заповеднике не работала система видеонаблюдения

В Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике ЧП: в апреле, пользуясь коронавирусным безлюдьем, кто-то в нескольких местах снес бульдозером участки окружающего его древнего земляного вала. Он является частью охраняемого ЮНЕСКО объекта архитектурно-исторического наследия «Древний Булгар». О злоумышленниках, повредивших культурный слой, малокультурных сражениях вокруг права въезда на территорию заповедника и новых поворотах уголовного дела, возбужденного в отношении директора музея Рамиля Зиганшина по подозрению в причинении увечья депутату Совета муниципального образования «город Болгар» Игорю Пахомову, — в материале «Реального времени».

Бульдозером по наследию



Памятник ЮНЕСКО — Болгарский музей-заповедник, не успев выбраться из одного некультурного скандала, оказался в эпицентре нового. В 20-х числах апреля в нескольких местах оказался срыт бульдозером культурный слой на окружающем городище древнем валу. Повреждения, по уверениям сообщивших об этом «Реальному времени» местных жителей Игоря и Олега Пахомовых, в точности совпали с участками вала, по которым проходили ведущие в заповедник проселочные дороги, так что проехать по ним стало невозможно.

— Директор музея дал команду таким образом перекрыть дороги, — убеждены они.

Согласен с ними и местный археолог Николай Тюрин:

— Пахомовы сфотографировали раскопанные участки вала и трактор поблизости от них. Это тот самый трактор, который постоянно работает на территории музея-заповедника: зимой убирает снег, летом выполняет различные земляные работы.

Повреждения, по уверениям местных жителей, в точности совпали с участками вала, по которым проходили ведущие в заповедник проселочные дороги

Тюрин сообщил, что по поводу разрушения культурного слоя на валу, окружающем древний Болгар, он направил жалобу в татарстанский Минкульт, но ответа пока не получил.

В пресс-службе Минкульта комментировать факт разрушения культурного слоя не стали — переадресовали вопросы журналиста директору музея-заповедника Рамилю Зиганшину. А тот в свою очередь заверил, что сам ищет повредивших вал злоумышленников:

— У нас на валу, как и везде, установлено видеонаблюдение, но оно каждую весну перестает работать, отключается почему-то. И вал был поврежден как раз в такой момент. Порядка десяти метров было испорчено. Видеоматериалы и письмо по этому поводу я направил в ведомство [Ивана] Гущина (республиканский Комитет по охране объектов культурного наследия, — прим. ред.). И в министерство культуры мы направили докладную записку.

Причастность музейного трактора и тракториста к разрушению объекта культурного наследия директор музея-заповедника отрицает, напротив, заверил он, музей своими силами уже частично вал восстановил.



— А чтобы перекрыть дороги, мне проще было завезти грунт и насыпь сделать, я так уже делал в другом месте, — уточнил Зиганшин.

«Как заехал, так и выезжай»

А зачем потребовалось вообще перекапывать культурный вал на проселках? Да очень просто, говорят оппоненты Рамиля Зиганшина, — чтобы местные жители и сотрудники расположенных на территории музея организаций не могли заехать на личном транспорте на его территорию!

Причастность музейного трактора и тракториста к разрушению объекта культурного наследия директор музея-заповедника отрицает, напротив, заверил он, музей своими силами уже частично вал восстановил

Прямой въезд на нее руководство музея надежно перекрыло шлагбаумом, который охранник в будке поднимает только перед автомобилями, внесенными директором в особый список. Автомобилей работающего в археологической организации на территории музея Тюрина или, к примеру, Пахомовых, у которых там проживает близкая родня, в списке нет. Поэтому им пешим ходом приходится преодолевать километр-полтора от шлагбаума до точки назначения. С поклажей да в непогоду это ой как неудобно.

— У нас там мать проживает, ей за 70 лет, продукты приходится подвозить, вещи кое-какие — почему мы не можем до дома доехать? — возмущается Олег Пахомов.

— Они мне не враги, но я — за порядок, — апеллирует к закону в свою очередь Рамиль Зиганшин. — Да, шлагбаум мы установили. Я действовал на основании постановления Кабинета министров Татарстана №429 от 20 июня 2014 года «Об установлении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Болгар». У нас 17 семей проживают на территории музея, и мы ко всем пропускаем родственников. Не пускаем на территорию посторонние автомобили, а организации, которые здесь работают, должны составить письмо, указать номера машин, которые им требуются для работы, и их будут пропускать. При этом, заверил директор музея, Пахомовы к родне «всегда проехать могут — они могут связаться с начальником охраны и тот даст команду поднять шлагбаум».

— Постановление, на которое ссылается директор, не дает ему права перекрывать проезд, — убежден Тюрин. — Установка шлагбаумов незаконна, а для проезда к организации, в которой я работаю, никакие письма не нужны. Я уже подал в отдел полиции заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного удержания автомобиля!

«Директор музея дал команду таким образом перекрыть дороги», — убеждены местные жители

Со слов Тюрина, его, пробравшегося на днях на своей машине проселками к месту работы, охранник шлагбаума послал подальше со словами «Как заехал, так и выезжай», а выпустил только после вмешательства полиции.

Справедливости ради заметим, что автомобили, направляющиеся к жителям домов на территории музея-заповедника, охрана пропускает. Видимо, по отношению к Пахомову и Тюрину действует некий «особый порядок».

«Конфликта не было, был страшный сон»

— Я против того, чтобы на территории музея катались машины и пасли коров, — говорит Рамиль Зиганшин. — Но серьезных конфликтных ситуаций, связанных с этим, не припомню.

Однако конфликт из-за коров он, скорее, пытается забыть, поскольку таковой имел место и оказался куда как серьезным — привел к возбуждению уголовного дела в отношении директора музея-заповедника. 30 сентября в центре Болгара, как уже писало «Реальное время», спор о том, где жителям заповедной территории следует пасти свой скот, вылился в форменное безобразие: Рамиль Зиганшин ударил депутата Совета муниципального образования «город Болгар» Игоря Пахомова, после чего тот оказался в больнице со сломанной челюстью. Уголовное дело против Зиганшина по ч. 1 статьи 112 УК РФ возбудили, однако его расследование тянется до сих пор.

— Уже в третий раз поменяли следователя, — рассказывает Игорь Пахомов. — Трижды проводилась экспертиза — то пытались доказать, что челюсть я сломал при падении на землю, упав на нее… спиной, то — что я ее повредил, упав на собственную машину. Оба раза экспертиза пришла к выводу, что такое невозможно. А у меня машину изымали — искали следы от челюсти. Только после жалобы новому руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому ее вернули! А сейчас я все никак не могу попасть к нему на прием — отправляют к замам, хотя я у заместителя уже был. Тянут время…

«У нас на валу, как и везде, установлено видеонаблюдение, но оно каждую весну перестает работать, отключается почему-то. И вал был поврежден как раз в такой момент», — оправдывается директор

В СУ СКР на запрос «Реального времени», почему так затянулось такое вроде бы несложное дело — о единственном ударе в челюсть, нанесенном к тому же при свидетелях, ответили кратко: дело расследуется, сроки расследования продлены.

Не внес ясности в этот вопрос и подозреваемый: Рамиль Зиганшин сказал «Реальному времени», что это происшествие ни вспоминать, ни комментировать не хочет, а воспринимает его как страшный сон.