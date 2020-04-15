Потерявший могущество татарский олигарх из 90-х покинул Россию

Некогда обласканный властью финансист и меценат обосновался на Кипре и избавляется от бизнес-активов в Татарстане

Как стало известно «Реальному времени», экс-банкир, крупный лоббист и миллиардер из 90-х годов Азат Хафизов постепенно сворачивает свою бизнес-империю в России. Будучи за границей, предприниматель рассказал нашему изданию, почему решил избавиться от активов в республике, в частности решил продать 16-этажный офисный комплекс на Ямашева «Паравитта» за 1 млрд рублей. Как выяснилось, известный меценат, основатель одной из первых частных школ в Татарстане, которому в 90-е дали шанс и ресурсы построить могущественную финансовую корпорацию в республике, обосновался с семьей на Кипре.

Азат Хафизов уехал из России



Как стало известно «Реальному времени», известный и некогда весьма удачливый татарстанский бизнесмен 90-х годов, миллиардер, экс-владелец «Идельбанка» и бывший глава ИФК РТ Азат Хафизов решил покинуть Россию. Его представитель в Казани — коммерческий директор бизнес-центра «Паравитта» Айгуль Шайхудинова подтвердила эту информацию нашему изданию. Представитель администрации комплекса сообщила, что бизнесмен с семьей с недавних пор постоянно проживает за пределами страны — на Кипре.



У предпринимателя в республике практически не осталось крупных и действующих бизнес-проектов: многие основанные им компании перешли в чужие руки или погрязли в долгах (подробнее об этом чуть ниже). В данный момент, как выяснило «Реальное время», Хафизов решил продать за 1 млрд рублей один из последних ликвидных активов, собственно, БЦ «Паравитта», о чем он уже сам рассказал нашему корреспонденту:

— Покупатель получит основную часть здания, с земельным участком, который незначительно превышает площадь его размещения, — написал бизнесмен в ответном письме «Реальному времени». — Общая площадь выставленных на продажу помещений в здании — 6 500 квадратных метров, приобрести их можно как оптом, так и по частям — от 500 квадратных метров.

При таком раскладе логично предположить, что семья Хафизовых больше не связывает свое будущее (и свой бизнес) с родной республикой. Однако экс-банкир уклонился от прямого ответа, ни опровергнув, ни подтвердив информацию о сворачивании дел в Татарстане и «эвакуации» капиталов на Кипр.

— С самого начала строительства [бизнес-центра на Ямашева] планировалось, что большая часть помещений будет продана инвесторам, — ответил Азат Хафизов. — Мы строили без привлечения кредитов, поэтому не могли обойтись без сторонних инвестиций. Сейчас продолжаем программу по реализации помещений (еще до сдачи комплекса на сайте Международного некоммерческого фонда «Паравитта» были размещены предложения об аренде либо выкупе помещений в новом бизнес-центре, — прим. ред.).

Покупатель получит основную часть здания, с земельным участком, который незначительно превышает площадь его размещения

«Паравитту» продадут, но школу сохранят?



Выставленный на продажу 16-этажный бизнес-центр «Паравитта» на проспекте Ямашева рядом с парком Победы был сдан в эксплуатацию в 2014 году. БЦ входит в комплекс зданий, где «прописан» Международный некоммерческий фонд «Паравитта», зарегистрированный в 2004 году Азатом и Альфией Хафизовыми. За миллиард рублей покупатель получит здание общей площадью 10 500 кв. м с земельным участком.



По утверждению Азата Хафизова, треть площадей бизнес-центра уже реализована, а «остальные помещения поэтапно реализуются» по ценам от 98 тысяч рублей за кв. метр и выше. В качестве бонуса продавец указывает наличие парковки на 200 автомобилей. Эта парковка — общая для БЦ «Паравитта». В комплекс также входит построенное в середине 1990-х, и реконструированное в 2007—2009 годах трехэтажное здание, ранее принадлежавшее КНПОВТИ — Казанскому научно-производственному объединению вычислительной техники и информатики. Вместе с ним площадь всех помещений «Паравитты» составляет около 15 тыс. кв. м. В этом здании офисы (на первом этаже), спортивные и выставочные залы и Международная академия образования (МАО) — одна из первых и самых дорогих частных школ в Казани. Как свидетельствует ресурс rusprofile.ru, гендиректором этой школы является Альфия Хафизова.

Хафизов заверил «Реальное время», что собирается сохранить эту частную школу, но уклонился от обсуждения причин, по которым его ранее разноплановый бизнес съежился до таких скромных масштабов. А отвечая на вопрос, почему возглавляемый им МНФ «Паравитта» (имеющий, по оценке rusprofile.ru, отрицательную рентабельность) практически не занимается основным, согласно его уставу, видом деятельности — издательской деятельностью, Азат Хафизов опять сделал акцент на убыточном предприятии — частной школе:

— Основная деятельность [фонда] — развитие художественной галереи, артстудии, киношколы, музыкальных и театральных классов, то есть все то, что помогает в развитии нашей школе…

Хафизов заверил, что собирается сохранить частную школу. Фото yandex.ru

По данным «СПАРК-Интерфакс», 2015 год был последним, когда частная школа сработала с прибылью (прибыль от продажи составила 2,6 млн рублей, чистая прибыль — 0,93 млн), а по итогам 2018 года чистый убыток составил полмиллиона рублей при выручке в 20,5 млн.

— Вы и члены вашей семьи — совладельцы ГК «Татмелиорация». Планируете ли наращивать инвестиции в это направление? — уточнило «Реальное время».

— Крайне незначительная часть акций имеется только у меня, — возразил собеседник. — Если основные акционеры задумают интересные проекты, будем рассматривать и наше участие в них.

От влиятельного олигарха до скромного предпринимателя



Семейный бизнес Азата Хафизова зародился в 90-х годах прошлого века, когда ему было поручено руководство новой инвестиционно-финансовой корпорацией РТ (ИФК РТ). Госкомимущество Татарстана, которым руководил Фарит Газизуллин — впоследствии член Совета директоров ОАО «Газпром», министр имущественных отношений России, передало ИФК в управление акции крупных предприятий республики более, чем на триллион рублей (до деноминации 1997 года).

Тогда же в 1995 году Хафизов основал ЗАО «Международный промышленный банк «Идельбанк», работавший как с юрлицами, так и с «физиками». Кредитная организация имела головной офис в Казани и допофис в Йошкар-Оле. Но на втором десятилетии работы показатели банка упали: по данным на декабрь 2011 года активы составили всего 35 млрд рублей, кредитный портфель — 2 млрд, вклады — 1 млрд, прибыль за 11 месяцев того года — всего 1 млн рублей. Тогда же Хафизовы утратили контрольный пакет в ИБ, сохранив лишь 22,35% акций — основная доля перешел новым лицам: 21,37% — оказались у Фидаиля Фазулзянова, 10,41% — у пензенского ООО «Реабилитация», по 10,07% — также у пензенского ООО «Владлена» и уфимского ООО «Соната», 9,92% — у московского ООО «Элион», 9,91% — у еще одного башкирского ООО «НАССА», 5,86% — у Светланы Шойхет.

Семейный бизнес Азата Хафизова зародился в 90-х годах, когда Госкомимуществом Татарстана руководил Фарит Газизуллин) на фото). Фото gazprom.ru

Не сложилось и развитие ИФК. Случившийся в Татарстане в 1998 году «путч глав» районов, устроенный руководителем аппарата президента РТ Халяфом Низамовым — покровителем Хафизова, подкосил карьеру главы АП, а также рикошетом ударил по бизнесу протеже. В 2001 году ИФК лишился контроля над республиканскими ценными бумагами, наследником ИФК РТ стало одноименное ООО с «уставником» в 55,53 млн рублей, которое, по данным rusprofile.ru, на 26,7% принадлежит супруге Хафизова. Соучредителями выступают также зарегистрированное в комплексе «Паравитта» ООО «Поволжье» (на 79% им владеет Альфия Хафизова), АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ» и другие известные предприятия республики.

После 1998 года у Азата Хафизова остались основанный в 1995 году «Идельбанк» и группа аффилированных ему и его семье компаний. Банк, активы которого не превышали полумиллиарда рублей, в 2012 году был продан. Семейство Хафизовых-Сунгатуллиных (Минсара Сунгатуллина — супруга отца Азата Ралифовича Хафизова) владеет также ГК «Татмелиорация».

В настоящее время многочисленные компании, в которых Азат и Альфия Хафизовы выступали учредителями и/или руководителями, прекратили деятельность, либо находятся в процессе ликвидации. Ряду из них, как и ООО «МБЦ», контрагенты предъявили судебные иски на крупные суммы. Часть компаний обанкротилась, у других ФНС приостановила операции по счетам, как например, у ООО «ВК «Ля Витта», зарегистрированного в бизнес-центре «Паравитта». А телефоны этих организаций, сведения о которых находятся в открытом доступе, отключены. Один из контрагентов, до которого нам все же удалось дозвониться, сообщил, что давно уже не работает с Хафизовым и не видел его в городе.

Застройщик в долгах



Застройщиком бизнес-центра «Паравитта» выступало ООО «МБЦ» («Международный бизнес-центр»), гендиректором которого является Азат Хафизов, а единственным учредителем — Альфия Хафизова. В настоящее время это предприятие с уставным капиталом 6 млн рублей, имеет задолженность в 24,7 млн, которую с него взыскивают приставы-исполнители, и выступает ответчиком по нескольким арбитражным искам.

Самый крупный иск к «МБЦ» — на 109,4 млн рублей, сейчас рассматривается в кассационной инстанции. Истец — КЗИО исполкома Казани — требует с компании Хафизовых сумму неосновательного обогащения за использование в 2013—2017 гг. 81 110/100 000 долей земельного участка на проспекте Ямашева (как следует из судебных решений, между заключением договора купли-продажи и регистрацией права собственности на него прошло более трех лет).

По данным сервиса rusprofile.ru, ООО «МБЦ» в настоящее время находится в процессе реорганизации. Выручка и прибыль компании достигли максимума в 2015 г. — 83 и 57 млн соответственно. Коэффициент финансовой устойчивости — 0,44 («Коэффициент финансовой устойчивости опустился ниже 0,75. Это может свидетельствовать о возникновении риска хронической неплатежеспособности организации, а также ее попадания в финансовую зависимость от кредиторов», — констатирует сервис).

«Цена нереалистичная»



Эксперты «Реального времени» невысоко оценили шансы владельца быстро сбыть с рук бизнес-центр в Ново-Савиновском районе Казани.



— Один миллиард за 10 500 квадратных метров на сегодня достаточно высокая цена даже для А-класса, и в Казани трудно будет найти компанию, которой по силам приобрести такое здание целиком, — говорит директор агентства недвижимости «Зилант» Марат Хайров. — Проще будет распродать его по частям. И то, я полагаю, что эта сделка вряд ли совершится быстро.

Хайров считает, что в условиях кризиса и изоляции из-за коронавируса уже заметно снизившийся спрос на арендные площади будет продолжать падать и новому владельцу здания, если он купит его целиком, будет сложно заманить туда новых арендаторов. При этом велик риск потерять тех, что там еще остаются: «В условиях современных реалий мелкий бизнес сворачивается, многие помещения освобождаются».



— Несколько лет назад на продажу выставлялись отдельные помещения в бизнес-центре «Паравитта», — припомнил владелец и директор специализирующейся на коммерческой недвижимости брокерской компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

— Когда я занимался реализацией офисных помещений торгового комплекса «Караван», там стоимость была в районе 60 тысяч рублей за квадрат, а они продавали по 80 тысяч. Если здание сейчас продается целиком, можно предположить, что помещения так и не были проданы. Но 100 тысяч рублей за квадрат — на сегодня цена нереалистичная, вероятность такой сделки стремится к одному проценту. Рыночную стоимость сейчас я оценил бы в 60 плюс-минус 10 тысяч рублей за квадратный метр. И то в нынешних условиях можно купить, скажем, наследие «Татфондбанка» где-нибудь в центре города, провести реконструкцию и выйти на затраты в 50 тысяч рублей за квадратный метр, — считает он.

