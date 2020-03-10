«Бой не самое трудное, как и подготовка к нему. Самое трудное — дожить до этой подготовки»

Казанский боксер Арам Амирханян выиграл нокаутом в Америке. Это его 13-я победа в 14 боях

29 февраля Арам Амирханян одержал победу в бою с американским боксером Кеандре Гибсоном. Принципиально важная для профессионального бокса деталь, что бой проходил в американском городе Бербанк, на этот раз не имела значения, поскольку Амирханян победил нокаутом в третьем раунде, оставив судей без работы с подсчетом очков. Эта победа стала 13-й в карьере 30-летнего Арама, одного из самых загадочных профессиональных боксеров России. «Реальное время» раскрывает некоторые тайны этого бойца, который родился еще в СССР, состоялся как боксер в Казани, а сейчас живет и тренируется в американском Глендейле.

«Когда предлагают бой за «ремень», я не могу отказаться»



… Когда мне говорят «титульный бой», я не могу отказываться. Когда предлагают бой за ремень (чемпионский пояс), с адекватным временем на подготовку, а не так, чтобы «завтра полетишь драться 12 раундов», а с подготовкой месяца в два, это нормально. К бою со Станиславом Скороходом, с которым мы дрались как чемпионы своих стран, России и Украины (бой состоялся в июне 2018 года в Киеве, — прим. авт.), я готовился чуть больше трех недель. Но если ты боишься, что можешь в итоге проиграть, то зачем драться?

… Причем мы готовились к 10-раундовому бою, а его растянули на 12. Я звоню организаторам: «Что за прикол? Либо вы платите за 12 раундов, а я могу назвать такую сумму, что вы офигеете, либо деремся, как оговорено». И только супервайзер подтвердил, что бой продлится не более 10 раундов. Меня выручило, что я знаю английский, и запаса слов хватило для того, чтобы выразить недоумение этим фактом.

… Бой с Хусейном Байсангуровым… Тогда титул, который я выиграл в бою со Скороходом, уходил как вакантный. Буквально за три-четыре недели «Премьер Сити» выделил сумму, которой должно было хватить на мою подготовку к бою, санкции, гонорар противнику. Того, что мне помогут с деньгами, видимо, никто не ожидал, пришлось со мной договариваться о проведении объединительного боя с тремя титулами на кону. Изначально бой планировался в Лондоне, я даже туда съездил, чтобы «обкатать» визу, а готовился в Москве, 7 октября я был там, а 18 октября в Лондоне, погулял там три дня, и вернулся в Москву, чтобы продолжить подготовку. Там даже предложили вариант: попасть в андеркарт боксерского вечера в Монако в ноябре, когда там дрался Денис Лебедев, но я аккуратно отказался. Хотел подготовиться хорошо.

Фото Михаила Захарова / tatar-inform.ru

… Сам бой с Байсангуровым проходил в Казани, как бы дома, но по деталям его проведения он был похож на те, которые проводят в гостях. Только там мы сталкивались с тем, что противник приезжает со своими перчатками и выходит в них драться, да еще и тебе дают перчатки, на выбор две пары: красные и белые. А в бою за титул должен быть выбор минимум из восьми пар, чтобы я мог выбрать основные и запасные. Я расписываюсь на них, и в случае, если основная рвется во время боя, получаю запасную. А тут супервайзер вытащил две пары: «Бери!» Я надел, потрогал пальцем и почувствовал костяшки пальцев в перчатке — настолько они тонкие. Думаю, ладно: гулять так гулять. Еще я не ожидал, что они приедут со своим рефери, хотя, повторюсь, бой был в Казани, и платили за него обе стороны. В итоге согласился, тем более что мне гарантировали «халяльный бой» с честным судейством.

«Я еще ни разу не выходил на бой на пике своей готовности»

… Выбор перчаток, надо объяснить, в целом очень важен. Для нокаутеров есть перчатки определенной марки, набитые конским волосом, который к пятому-шестому раунду так сбивается в кучу, что перчатка начинает напоминать кастет. Внутри там практически пустота. Отправить такой перчаткой в нокаут — самое то. В России у меня таких было мало, разве что однажды, когда закончил бой нокаутом. Но тогда дали старые, «пробитые» перчатки, да я и так нокаутом бы выиграл, тогда как дал по голове… Впервые видел такое, когда человек сломался внутренне, а затем и физически. Еще размер перчаток имеет значение, бывают такие небольшие, что их к голове поднимаешь, а у тебя корпус открыт. Это я в первые разы прочувствовал, когда вышел по профи после любителей, где дрался в шлеме.

… Я еще ни разу не подходил к бою на пике своей формы. Мне зачастую немного не хватало в подготовке — или в функциональной, или в боксерской, чтобы ронять соперников. Между 10 и 11 боями (Владимир Гальченко и Лео Левани. Лео Левани — это Левани Долениашвили, родившийся в Грузии, но живущий и тренирующийся в Австрии, его ведут местные промоутеры, — прим. авт.) у меня было 11 месяцев перерыва, и тем не менее мы взялись за бой с соперником, у которого был «рекордс» — 11 побед. Тогда на подготовку было две недели, и сам бой запланирован в Германии. А Левани, между прочим, олимпионик, он должен был драться на Олимпиаде в Рио, просто не успел оформить австрийский паспорт, хотя путевку на Игры завоевал. Его еще Виктор Агеев (легенда мирового любительского бокса, — прим. авт.) охарактеризовал как «парнишка хороший, но домашний». Перед боем никак не мог скинуть вес, спаррингуюсь-спаррингуюсь, а он застыл на 76 кг, при том, что мне надо драться в 69,9. Еле-еле сделал, еще и упал там в первом раунде, нокдаун… Сижу после первого раунда, думаю: «Приплыл. Был у тебя рекордс — 10:0, и вот ноль уплывает». Но Альберт, мой тренер, разбудил меня, в итоге я как попер на Лео, боксируя каждый раунд как последний. Постоянно цеплял ему печень, он уже там драться не хотел. (Бой закончился ничьей, хотя по решению одного из судей Арам победил, притом, что двое других дали ничью, — прим. авт.) Я у супервайзера потом спрашиваю: «Ты кому победу отдаешь?» — «Тебе. Но в итоге ничья, а ты пиши протест. Вот тебе е-мейл, отправляй туда». Написал я туда, а дальше что? Ни ответа, ни привета. Но я на соперников не в обиде, Лео меня еще потом на своей машине в аэропорт вез. Мы все боксеры, один хлеб едим.

Фото Михаила Захарова / tatar-inform.ru

«Для меня «вышка» — это когда я поставлю на кон все свои пояса, а соперник предоставит гонорар»

… Сколько времени дается на то, чтобы держать у себя эти пояса? По-разному. В WBO предоставляется четыре месяца, по итогам которых нужно делать защиту. На ее проведение предоставляется еще два месяца, то есть по итогу полгода. По остальным федерациям я не интересовался, но по словам тех, кто уже владел какими-либо чемпионскими поясами, человек может быть их обладателем порядка года, после чего должен защищать. Для меня сейчас вариант, когда можно будет поставить все свои пояса на кон, а соперник предоставит гонорар, это вообще «вышка».

… Кто мой менеджер? Начнем с того, что такое менеджерская работа. Обеспечение подготовки боксера к бою, тренер, наставник по ОФП, спарринги, фарма, поиски противников, желательно на три боя в год, плюс твои расходы, чтобы больше ни о чем не думал, кроме бокса. И человек забирает за эту работу 30 процентов от твоего гонорара. Но, видимо, это идеальный менеджер, которого я пока не встречал. У меня были такие, которые на начальном уровне обещали такие условия, что я стану чемпионом мира, а в итоге все заканчивается тем, что нужно отдать эти 30 процентов, и все.

… В итоге я как самозанятый. Есть тренеры — Илья Береснев, Альберт Муталибов, друзья, которые помогают, Андрей Спирин, президент казанской федерации бокса, оказывал содействие. На три боя мы с Илюхой ездили вообще вдвоем. А это серьезные соперники. Ну как серьезные, в Омске был Руслан Семенов, который обыгрывал Дениса Бахтова, как такого недооценивать? Тем более что у него еще «голова чугунная», и он еще на 10 кило тяжелее. Я когда первый джеб кинул ему в голову, у меня рука отскочила, как от стены. Думаю, как тебя ронять-то вообще или 8 раундов боксировать? (В итоге технический нокаут, — прим. авт.) Или бой в Екатеринбурге, там Ширазудин Агаев, левша, бьющий. Мы приехали с Илюхой вдвоем, я начал — оп, у меня сечка (рассечение, — прим. авт.). Катмена нет (катмен — тот, кто готовит кисти боксеров перед боем и заботится об их здоровье в ринге, — прим. авт.), а мы не знаем, что делать, ни он, ни я. Но бои для меня — это не самое трудное. Даже подготовка к нему — не самое трудное. Самое трудное — это дожить до подготовки.

