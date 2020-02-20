Админ «Периода распада Радия»: «Не Хабиров сформировал команду, а команда сформировала Хабирова»

Телеграм-канал «Период распада Радия» разоблачает правящие элиты Уфы. Часть 1-я

Одним из самых необычных и популярных политических Telegram-каналов Башкирии является «Период распада Радия». «Реальное время» уже имело опыт общения с админами подобных ресурсов («Незыгарь», «Методичка», канувший в Лету «Усы Хамитова»). В первой части интервью администратор «Периода распада Радия», который пока сохраняет анонимность, рассказал, почему целью его беспощадной критики стали глава РБ Радий Хабиров и его окружение. Также он поделился своим видением ситуации о «содовой войне» за шиханы. В частности объяснил, почему Хабирову следовало бы отдать БСК именно гору Торатау, а не Куштау.

«Хабиров принципиально не может говорить правду»

— Я обратил внимание, что ты больше сосредоточен на критике Хабирова и его окружения. Чем тебя не устраивает нынешняя региональная власть?

— Во-первых, она меня не устраивает тем, что не говорит правду. Лично мне кажется, что надо говорить правду, пусть она и будет горькой. Но, к сожалению, этого не происходит. Получается такое бурное восхищение тем, чего нет. Они не способны признать ни своих ошибок, ни опыта предшественников. Каким образом формируется ситуация в Башкирии? В Татарстане был единый вектор, он и сейчас существует в развитии республики. Несмотря на элитные противоречия, которые там происходят, основной генеральный вектор определен самым крупным человеком, который все это развивал. У нас же сначала один тащил в одну сторону, пришел второй, начал тащить в другую, пришел третий, начал тащить в третью сторону. Самое страшное то, что они не могут сказать: «Да, ребята, у нас есть огромное количество недостатков». Ведь прежде чем лечить болезнь, нужно поставить диагноз и сказать: «В этом отношении плохо». Но они же не говорят этого, причем еще умудряются скрывать. Вот это самое противное в политике — когда не говорят правду. Хабиров принципиально не может говорить правду и не потому, что он не хочет этого делать, он не может ее говорить. Да и сложилось так, что не Хабиров сформировал команду, а команда сформировала Хабирова.

— Свита делает короля, это объяснимо.

— Точкой отсчета всех его глупых действий можно считать день выборов, когда ему принесли результаты с 82 процентами нарисованных голосов. Он сейчас говорит смело: «За меня проголосовали 1,8 млн жителей Башкортостана, я легитимный, значит, я могу на этом несуществующем доверии определять политику». Но это вовсе не так. Его окружение поет ему о том, что он красивый, не рассказывает о реальном положении дел, и старается сделать так, чтобы он не знал правду. Да он и сам подсознательно не хочет ее знать. Потому что если он будет знать эту правду, то он с ума сойдет.

— Разве у Рустэма Хамитова была не та же самая ситуация?

— Хамитов не выставлял все так показушно.

Фото glavarb.ru

Он сейчас говорит смело: «За меня проголосовали 1,8 млн жителей Башкортостана, я легитимный, значит, я могу на этом несуществующем доверии определять политику». Но это вовсе не так

— Все-таки, особенно в первый год, многие также пели дифирамбы новому президенту…

— Он сам по себе был человеком гораздо скромнее, не так выпячивал все наружу. Их сходство в том, что они оба в корне не управленцы. Хамитов — больше человек науки. Когда с ним разговариваешь о цифровой экономике, о технологиях, он понимал. А Хабиров не представляет это все.

Кстати, Хабиров был просто чиновником администрации Муртазы Рахимова, которого не пускали в экономику. Все что он делал, он делал мимо Рахимова, и за это получал. Я слышал, когда бывший президент Рахимов говорил Хабирову: «Ты когда брать-то перестанешь?». Тогда и начала формироваться хабировская команда. Нынешний мэр Ульфат Мустафин был в сборной Хабирова кассиром, практически все куралтайские вещи проходили через Мустафина. Были люди, которые определяли какие-то договорные вещи, например, Урал Хасанов: он мог договориться с кем-то о цене. То есть все роли в этой команде были распределены. Причем они составили огромную конкуренцию вот этой старой муртазинской сборной старых волков, типа Бакиева. Конфликт так развивался, и вот он достиг своего апогея — и Хабирова просто выгнали. Об этом все знают. Башкирское сообщество несколько отличается от татарского, оно более сплоченное, более клановое, собранное. И поэтому новости разлетаются не через СМИ, а через знакомых, родственников, друзей. Единственный недостаток этого общества в республике — его немного, 35 процентов населения.

Отвечая на твой вопрос, говорю четко: они не умеют говорить правду, не умеют обозначать проблему, а проблем огромное количество. Даже если все СМИ республики будут кричать об инвестициях, я буду говорить, что это ложь, потому что они инвестициями объявляют строительство какого-нибудь онкоцентра, куда вбухивают 1,5 млрд рублей. Но с точки зрения экономики это не инвестиции. Хабиров как управленец должен делать так, чтобы деньги из бюджета ушли, а потом вернулись с какой-то отдачей. Хамитов хотел это сделать, но у него не получилось, потому что он не понимал, как это сделать, и он был очень зависим. Хабиров зависим еще больше, чем Хамитов: от центра, от этих буржуазных олигархических элит — по большей части федеральных, так как основная часть собственности находится в руках игроков за пределами региона. «Газпром», «Башкирская химия» (БСК), «Роснефть», «УГМК», к сожалению, ему диктуют условия, а не он им, и он будет их выполнять, потому что у них достаточно лоббизма, чтобы его пинком выкинуть из республики.



И потом, он не понимает смысл хозяйствования, смысл бизнеса. И люди этого тоже не понимают: как можно вбухивать в транспортную реформу 8-9 млрд рублей, покупая автобусы для «Башавтотранса»? И Хабиров популистским лозунгом говорит: «Мы сейчас снижаем цены на проезд, по карте «Алга» будет 20 рублей». И все кричат: «Ой! Хабиров нам дал». Ничего подобного! Он из одного кармана вытащил, а в другой положил, причем гораздо меньшую сумму. Ведь эти деньги, которые тратятся на «Башавтотранс», на все эти реформы, по сути, это деньги налогоплательщиков.

Фото glavarb.ru

Как можно вбухивать в транспортную реформу 8-9 млрд рублей, покупая автобусы для «Башавтотранса»? И Хабиров популистским лозунгом говорит: «Мы сейчас снижаем цены на проезд, по карте «Алга» будет 20 рублей». И все кричат: «Ой! Хабиров нам дал». Ничего подобного!

«Есть группы по интересам внутри команды Хабирова»

— Какие кланы существуют внутри региона?

— Их как таковых нет. Если бы они существовали, они бы определяли какие-то политические векторы. Это было заметно в СМИ, в скандалах. Силовики действуют исключительно на федеральной поверхности. Система забюрократизирована до максимума, то есть никто на себя никакой ответственности не возьмет. Это было видно на примере Андрея Назарова, когда его назначали премьер-министром. Представление Назарова шло по многим структурам, и ни одна структура не посмела поставить свою подпись, то есть никто не согласовал, все перекидывали друг на друга. Это бюрократия — одна из основ российской экономики.

— Бюрократия — наша духовная скрепа.

— Например, ты чиновник, и к тебе пришла какая-то спорная бумажка, ты ее ни в коем случае не подпишешь, поставишь на ней резолюцию «прошу перенаправить чиновнику Б». И в этом случае все происходит то же самое. Поэтому силовики точно не возьмут на себя никакой ответственности. Они могут на низовых уровнях крутить свои дела, но определять основную политику региона ни в коем случае не посмеют, потому что с Москвы им сразу прилетит. Кланов не существует в Башкортостане, это миф. Есть некие группы по интересам внутри команды Хабирова — башировские, сидякинские, мурзагуловские, «гранэлевские» (назаровские), тажитдиновские, сарбаевские. У них свои интересы, но их влияние настолько ничтожно, что просто незаметно.

— Одним из твоих любимых «героев» стал Ростислав Мурзагулов. Почему ему уделяешь столько внимания?

— Потому что это человек, которого Хабиров слушает. Хабиров не может сам делать выводы: то ли смелости не хватает, то ли способности к компромиссу. Когда он пришел в регион, прежде всего, должен был понять, какие здесь реальные общественные силы, и начать с ними диалог. А он этого делать не стал. Он выбрал другую позицию: «Я здесь хозяин, и кто против меня что-то скажет, я тех перебью». И в этом огромная «заслуга» Ростислава Рафкатовича Мурзагулова. Я не могу судить его за то, что он носит сережки или фенечки, это его личное дело. Но он оказывает огромное влияние на Хабирова своими представлениями об окружающем мире.

То есть Хабиров об окружающем мире знает очень мало, он не интернетный человек, не общается практически, не пишет. А все его представление об окружающем мире формируют такие, как Музагулов, Прочаковская, Баширов, Сидякин. Они, совершенно не разбираясь в ситуации, как мантру ему повторяют: «Радий Фаритович, у вас 82 процента, весь Башкортостан проголосовал за вас (практически единогласно), вы здесь имеете полное легитимное право решать, кто хороший, а кто плохой». Ну и поют ему соответственно о «башкортах», о каких-то людях, которые там ему мешают. И Мурзагулов с этой точки зрения не докладывает то, что на самом деле происходит. А на самом деле рейтинг Хабирова реально ниже, может, где-то около 35—40 процентов.

Фото glavarb.ru

Александр Сидякин ушел в главы администрации не совсем хорошего региона. Хотя у него были возможности реализовать себя гораздо больше. Соответственно, он ушел на каких-то условиях

— Зато о Сидякине ты как-то мягко, нейтрально высказываешься.

— Я не могу говорить о нем хорошо или плохо, он чиновник структуры, он очень умный, у него огромные связи, и для него этот период — переходной. Он не может останавливаться. Депутат Государственной думы — это чиновник класса А, уровень федерального министра, это определенные полномочия, влияние в Москве. Кстати, ваш президент Минниханов о нем отзывался довольно хорошо. И вот Александр Сидякин ушел в главы администрации не совсем хорошего региона. Хотя у него были возможности реализовать себя гораздо больше. Соответственно, он ушел на каких-то условиях. Он прекрасно понимал, что это временный вариант его существования здесь, и он ни в коем случае не собирается оставаться в Башкортостане и продолжать свою карьеру здесь, потому что здесь его карьеры нет вообще. Хабирова он просто не перепрыгнет. А дальше главы администрации ему развиваться некуда. У него огромные амбиции на губернаторство.

— Кильсенбаев, Бадранов — это чьи люди?

— Мы сейчас говорим о политике, мы не можем говорить, чьи это чуваки, в любом случае здесь набирается комплекс всяких факторов. Если они чиновники правительства Хабирова, значит, они должны проводить какую-то определенную политику. Вектор этой политики определяют эти идеологи, соответственно, с разрешения главы Башкортостана. Им сказали «замочить» врагов — они «мочат». Но здесь еще включаются несколько другие варианты, личностные. У Бадранова лично очень плохие отношения с лидерами «Башкорта». Ему дали приказ «мочить», и он «мочит» их так, как может, и плюс еще включаются личностный и куча остальных факторов. Кильсенбаев отрабатывает ровно настолько, насколько он может: это происходит коряво, тускло, как в русской поговорке, заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет. Они выполняют свою работу. У всех практически ребят из «Башкорта» есть свой бизнес — у Руслана Габбасова, у Фаиля Алсынова (Алчинова), который позволяет зарабатывать на хлеб с маслом. Ребята делают это не за деньги, их никто не финансирует, вся их инициатива исходит только снизу, и на общественном уровне огромная поддержка у «Башкорта».

— Есть ли в руководстве Башкирии те, кто у тебя вызывают уважение, не раздражают?

— Априори нет, потому что я не могу принять чиновников и их систему управления как то, что мне кажется идеально правильно. Они практически везде всегда на всех совещаниях, оперативках, мероприятиях оперируют цифрами. Это самый четкий, стойкий, бюрократический стиль. То есть когда Хабиров говорит о снижении аварий, смертей на дорогах, он не может это регулировать, это нерегулируемый фактор. Не дай бог случится авария и погибнут 20—50 человек в автобусе — как он может это регулировать? Просто по случайности, как арабы говорят, «кисмат» — судьба. Это все случится, а они пытаются все регулировать, говорить те лозунги, которые просто неосуществимы.

Я очень в теме мусорной и транспортной реформ. Если они заявляют какие-то цифры, не факт, что бумага соответствует тому, что происходит на самом деле. Получается, что у нас республика развивается в двух векторах: 1) на бумагах правительства РБ, Хабирова и в их отчетах; 2) в реале. Я знаю, как исправить транспортную реформу вот просто на раз-два. Я просто хочу, чтобы Хабиров жил где-нибудь в Сипайлово и ездил на работу на маршрутках. Если он будет это делать, то ситуация изменится, но он, к сожалению, этого не делает. Он не понимает основной принцип хозяйствования — ты не давай деньги, ты дай коммерсантам условия, ты дай гарантию. Больше половины коммерсантов в Башкирии не знают, что с ними будет завтра. Мне перевозчики говорят: «Брат, да мы бы с удовольствием в лизинг взяли нормальные автобусы, но у нас нет гарантии, что на этом маршруте останемся. Нас завтра выкинут из Уфы, и мы ничего не сможем сказать».

Фото ekoniva-apk.ru

Разные аналитики говорят, что у нас инвестиции в сельское хозяйство выросли, мы будем строить огромный молочный комбинат, огромные фермы, как «ЭкоНива», которая зашла к нам и планирует развиваться в Белебеевском районе. Но «ЭкоНива» зашла и забрала 12 гектаров земли у мелких фермеров

«Вот есть вектор: мы меряемся с татарами»

— Хабиров почти полтора года у власти. Можешь подвести первые итоги его правления?

— Итоги правления Хабирова я могу охарактеризовать так: показуха и неумение говорить правду. Если бы он вышел и сказал: «Да, ребята, вот у нас косяк по мусорке, давайте исправлять это. У нас косяк по транспорту, давайте исправлять. У нас косяк по сельскому хозяйству, давайте исправлять». Разные аналитики говорят, что у нас инвестиции в сельское хозяйство выросли, мы будем строить огромный молочный комбинат, огромные фермы, как «ЭкоНива», которая зашла к нам и планирует развиваться в Белебеевском районе. Но «ЭкоНива» зашла и забрала 12 гектаров земли у мелких фермеров. Но никто не знает о том, что во всей Европе, 80 процентов сельского хозяйства — мелкие фермы, а не крупные холдинги. От поддержки мелких фермеров все зависит. А у нас мелкие фермеры страдают, деревни страдают, сельское хозяйство страдает. Когда я был в Татарстане, я редко в какой деревне не видел асфальт. Но, если заехать в какой-нибудь Гафурийский район, можно заметить, что нет асфальта. На деревни просто «забили». Они думают: «Мы вложим в эти крупные холдинги, и они принесут нам молоко...». Да ничего подобного! Инвестиции — это то, что приносит рабочие места, налоги, плюс развитие того региона, где эти инвестиции располагаются. В данном случае не будет ни налогов, ни развития регионов, а холдинги, конечно, будут процветать. То есть в стране хозяйничают две компании-монополисты — «Мираторг» и «ЭкоНива». Но мы с этими крупными агрохолдингами убьем мелкого фермера. В Башкирии 12 лет назад принимали молоко по 16 рублей за литр, сегодня его принимают за те же за 16 рублей. И плачут фермеры, и ругаются, и проклинают власть, но как-то держатся еще, потому что в деревне они никуда не денутся. Кто работящий, тот работает, а кто захотел лучшей жизни, тот уехал в город. Поэтому у нас такой огромный отток людей. Из деревни едут в Уфу и Казань.

— Хочешь сказать, что сейчас у власти республики находятся временщики?

— По сути, да. Хабирова и его окружение можно только назвать вахтовиками. Разве можно представить, что Назаров останется после того, как закончит свою чиновничью карьеру? Нет, конечно.

— А как же «Счастье работать дома»?

— Это лозунг, просто красивые слова, но любые слова должны подкрепляться действием, у Хабирова этого нет. Мне было бы гораздо приятнее, если бы к руководству республики пришел или Хамит Мавлияров, или Рудик Искужин, или Тимербулат Каримов, который из тухлого городишка Плес превратил в уникальный туристический центр. Все говорили, что альтернативы Хабирову нет, но есть огромное количество альтернативных людей.

Проведу такую параллель: был богатый колхоз, где были огромные тучные стада, и председателем был старый хозяйственник. Но он разорил колхоз. На его место пришел другой председатель колхоза, который сделал еще хуже. А сейчас пришел третий председатель колхоза, который стоит возле двух тощих коров и не знает, куда дальше двигаться. Вот Хабиров ровно в такой ситуации и оказался.

Фото Максима Платонова

Татарстан — это уникальный пример, как надо жить. В Татарстане, конечно, есть свои проблемы. Если есть любая дырка, в которую можно залезть, туда татары залезают и пытаются вытащить оттуда что-то полезное

Кто бы что ни говорил, вытянуть Башкортостан из той задницы, в которой он сейчас оказался, надо быть семи пядей во лбу. Это надо работать не так, как работает Хабиров, надо работать в 50 раз больше, чем сейчас работает Хабиров, и без всяких слов. И самое главное — разговаривать с людьми. Я не имею в виду общественников, я говорю о предпринимателях, бизнесменах.

С моей точки зрения, Татарстан — это уникальный пример, как надо жить. В Татарстане, конечно, есть свои проблемы. Если есть любая дырка, в которую можно залезть, туда татары залезают и пытаются вытащить оттуда что-то полезное. Мне нравится привязка к местности руководителей Татарстана. Я не представляю, чтобы Шаймиев после своего руководства куда-то уехал с сыновьями. А он до сих пор имеет какой-то авторитет в государстве. Они даже сумели сохранить слово «президент». И дай бог чтобы так и было.

Я наполовину татарин, наполовину башкир, но я живу в Башкортостане и при переписи укажу, что я башкир. Я люблю татар, но сейчас башкиры оказались в такой ситуации, когда им нужна помощь, они сами не справляются. Им прислали человека, который не готов оказать эту помощь. Хабиров не может им предложить лекарство от всех болезней, которые у них остались. И с каждым годом ситуация будет все больше стагнировать, ползти в худшую сторону. Я не знаю, что будет дальше, но у меня перспективы весьма негативные.

— Почему Хабиров иногда позволяет себе шпильки в адрес Казани?

— Опять-таки окружение. «Давайте посмотрим, как в Казани, давайте сделаем круче. Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!», и все эти мурзагуловские придумки. И когда они облажались, они стали посмешищем. Это просто глупость, здесь мериться не надо, надо прийти и сказать: «Татары, мы же братья, давайте вместе расти». А они выстраивают эти глупые конфликты с карикатурами Бузыкаева. У Минниханова осадок остался после этого конфликта.

— Ты думаешь, что Бузыкаев по чьей-то указке нарисовал картинку?

— Вот есть вектор: мы меряемся с татарами. Он поехал в Казань, увидел какую-то нехорошую вещь и тут же ее выкатил. Он сделал это не потому, что ему кто-то сказал, а потому, что у него внутри уже сформировалась это позиция соревнования с Татарстаном — кто лучше. Но поскольку мы не можем вытащить все свои положительные качества, давайте у Татарстана найдем все плохие качества, и вот он нашел. Это вектор политического соревнования, который абсолютно бесперспективен. Ну и что с того, что мы сделаем рекламу лучше, чем в Казани?

Фото instagram.com/khabirovradii

На мой взгляд, гораздо лучше было бы не вешать фонарики по городу, а потратить эти деньги на расчистку улиц, освещение и создание комфортного пространства в городе. Но они этого не сделали

— Разве плохим было новогоднее освещение города?

— Огни лучше, ну и что? Что ты этим докажешь? Глава региона думает о своем самолюбии, хотя этого делать не должен вообще. Он должен думать о полезности того, что происходит. На мой взгляд, гораздо лучше было бы не вешать фонарики по городу, а потратить эти деньги на расчистку улиц, освещение и создание комфортного пространства в городе. Но они этого не сделали. Сама мэрия Уфы думает, что фонарики месяц повисят, всем понравится, и все. Обрати внимание на фотографии иллюминации, которая была расположена за мэрией города, которые Мустафин снимал. Это иллюминация, елка украшена, а сзади темный парк с силуэтами темных деревьев. И вот такая проекция: эти две световые инсталляции, посередине елка, а вокруг темень абсолютная. Это и есть символ всего Башкортостана: мы одно место осветим, а бо́льшая часть территории останется в темени, и нам как бы пофиг, зато мы хоть как-то похожи на Казань. Но Казань-то светится вся!

«Разрабатывать Куштау в тысячу раз хуже, чем отдать Торатау»

— Откуда у тебя такая подробная информация про шиханы и «Соду»?

— У меня есть инсайды из БСК, из правительства Российской Федерации. Я примерно представляю, как это все происходило. Когда Хабиров в октябре 2018 года пришел к власти, все политологи кричали о том, что вопрос шиханов будет решаться только после выборов. Я тогда был знаком с ребятами, которые делали Telegram-канал «РадияАктивность». И мы вместе с ними за кружкой пива размышляли о том, какими будут первые шаги Хабирова на посту главы. И мы пришли к выводу, что первым делом он отдаст шиханы. Хотя никто про это в Башкирии не говорил. Есть определенные лоббистские структуры в «Башкирской содовой компании». Хамитов просто был жестким и принципиальным по отношению к БСК. У него были альтернативы: Худолаз и Гумер. Он просто не отдавал шиханы, причем это была позиция и эколога, и главы республики. Башкиры его материли, ругали, но никто не понимал, что шиханы сохранил Хамитов, а не Хабиров. Когда случилась эта памятная встреча, когда с одной стороны сидел Хабиров, с другой — БСК, третейским судьей стал Козак. В логике федеральных чиновников система вертикали устроена так: «Хабиров, ты глава региона, поэтому вопросы решать будешь ты. А мы вопросы за тебя решать не будем. И на этой встрече ты говоришь, что ты готов отдать». И в той ситуации, в которой оказался Хабиров, он отдал Куштау, и это в тысячу раз хуже, чем отдать Торатау.

— Почему хуже?

— Потому что экологический ущерб от того, что он отдал в разработку Куштау, будет в тысячу раз больше, чем от разработки Торатау. Куштау находится в излучине реки Белой. Мы не можем предсказать те последствия, которые разработка горы принесет реке. Представляешь, какой водный массив она себе тащит, какой огромный водный ресурс, и что случится с рекой? Никто не может предсказать.

Технические характеристики той породы, которая существует на Куштау, вовсе не устраивают БСК. Грубо говоря, они могут забрать оттуда 25—30 процентов полезного для них продукта, 70 процентов породы они будут либо выкидывать, либо сваливать в горы — для них это тоже удорожание производства. Но когда Хабиров сказал, что отдаст Куштау, они приняли предложение. Просто потому что на этой встрече они должны были договориться, закрыть этот вопрос, и они закрыли. Теперь вопрос сырья для БСК не стоит вообще, он лег на плечи Хабирова.

Фото commons.wikimedia.org

Куштау находится в излучине реки Белой. Мы не можем предсказать те последствия, которые разработка горы принесет реке. Представляешь, какой водный массив она себе тащит, какой огромный водный ресурс, и что случится с рекой? Никто не может предсказать

— Объясни поподробнее.

Природный сбор БСК платила 100 млн рублей, за разработку Куштау Хабиров попросил 700 млн, то есть официально БСК будет платить за разработку Куштау каждый год по 700 млн рублей. Дальше Хабиров подписал ряд программ. Та же самая световая иллюминация сделана за счет БСК: они проплатили за это около 200 с лишним миллионов. Причем проплатили не в бюджет Башкортостана, а в некий Фонд гражданских инициатив. БСК уже вбухала по договоренности по Куштау около 1 млрд, плюс у них есть еще специальная программа по Стерлитамаку. Теперь они просто умыли руки, оформили все документы. И теперь, задача обеспечить доступность сырья — не задача БСК, а Хабирова. Потому что документ «Пошаговый план по разработке Куштау» начинается с января 2020 года и заканчивается январем 2024 года. То есть к 2024 году сырье уже должно пойти на завод. Этот документ подписан четырьмя государственными замминистрами — чиновниками федерального уровня. И поскольку Хабиров отдал им Куштау, его задача — обеспечить все, чтобы БСК спокойно здесь работала, иначе конец всей его карьере. Такие договоренности на федеральном уровне.

— Кто все-таки победит в этой «Содовой войне»?

— Уже победила БСК. Вопрос горы уже решен. Протестная активность других регионов намного радикальнее, чем в Башкортостане.

— Не будет ли второго Шиеса, когда власти должны будут пойти на попятную?

— Не будет. По всей России волна митингов, люди не спрашивают разрешения, а просто выходят и митингуют. В Башкортостане нет такой протестной массы. На «Башкорт» сейчас обрушилось такое количество репрессий, что они свою протестную активность снизят. Иначе их объявят радикалами. Поэтому, я думаю, вопрос Куштау решен. Людей реально очень жалко.

— Кто представляет группу защитников шиханов, кроме «Башкорта»?

— Жители деревни Урняк, экологические организации, туристические группы. Они разрознены, но собираются в определенный момент, контактируют друг с другом на сетевом уровне и выходят неравнодушные люди. Это вот именно протест снизу, а не кем-то сконструирован.

— А как же Юрий Шевчук, ученый-геолог Исхак Фархутдинов…

— Шевчук сам по себе артист. Он не имеет представления об устройстве этого мира, бюрократической системы, устройстве бизнеса, он артист, он всю жизнь пел. Единственное, что он имеет, этот авторитет, который у него есть в определенных кругах. Для меня он не авторитет. Для меня больший авторитет профессор Марс Сафаров — человек науки, который может предугадать те последствия, которые грозят будущим поколениям от разработки Куштау. Для меня разработка Куштау гораздо болезненнее, чем разработка Торатау. Вырубить 800 гектаров уникальных лесов, плюс близ горы несколько населенных пунктов, плюс излучина реки — я не знаю, как это все отразится на природе, экосистеме и биосфере. А Торатау просто стоит в чистом поле, и все. Причем за нее можно было сторговаться куда более выгодно, чем за Куштау.

Фото: soda.ru

Со стороны БСК системы нет, к счастью, потому что БСК просто умыла руки, сейчас тема сырья для БСК — не проблема, это проблема только одного человека — главы региона

— Лоббисты БСК заявляют, что за защитниками шиханов стоят какие-то турецкие игроки... Действительно ли есть какие-то интересы у турков?

— Рост импорта турецкой соды в Россию растет с каждым годом. Стерлитамакская сода производится для определенных технологических процессов — для тяжелой металлургии, для химических производств. Для более тонких, точных производств, таких как стекольная промышленность, производство линз, используется только турецкая или китайская сода, она намного лучше. По качеству, в технологических процессах она проявляется себя лучше. Поэтому у турков есть рынок сбыта, им не надо думать, куда отправлять свою соду. Я не знаю, кто может быть в этом заинтересован — может быть, те люди, которые задумали прибрать к рукам активы «Соды» задешево. Ни турки, ни китайцы сюда не полезут, тем более не будут никого финансировать. Потому что при финансировании появлялась бы какая-то определенная система: были бы публикации, организовывались группы. Но мы ничего такого не видим, соответственно, финансирования как такового нет. Сказки о финансировании вам может рассказать нынешний менеджмент БСК и администрация Хабирова.

— Хабиров говорит о проплаченных журналистах, националистах...

— Хорошо. Допустим, меня проплатили, я пускаю эту информацию с завидной регулярностью и все такое. Я прекрасно понимаю, что это ситуация выстраивается совершенно иначе. То есть нет системы, в любой проплаченности видна система.

— Со стороны БСК есть система?

— Со стороны БСК системы нет, к счастью, потому что БСК просто умыла руки, сейчас тема сырья для БСК — не проблема, это проблема только одного человека — главы региона.

— Бортова сейчас свою активность снизила?

— Марина Бортова сейчас отошла от всех дел, то есть если раньше на нее были возложены PR-акции, контакты с прессой и прочее, сейчас ее повысили до заместителя генерального директора БСК. Она сейчас организует связи компании с федеральными ведомствами и работает только в этой сфере, сейчас это тоже не ее проблемы. Это Хабиров взял много денег.

Продолжение следует

Во второй части наш собеседник приоткроет завесу тайны о себе, поделится своим мнением о медиарынке республики, деле «Башкорта», национальном движении в республике, предстоящей переписи и будущих депутатах Госдумы от РБ. Также он расскажет о попытках выкупить его телеграмм-канал и многом другом.

Тимур Рахматуллин, Наргиза Амруллаева