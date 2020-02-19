От 7,99 до 15%: какие банки предлагают наименьшие ставки по ипотеке в Татарстане

Рейтинг доступности жилищных кредитов, «угнетение» ипотечного рынка и низкая конкуренция в регионах

Пока правительство России по поручению Михаила Мишустина работает над предложениями о том, как сделать ипотеку еще доступнее, аналитическая служба «Реального времени» замерила ипотечные ставки на рынке Татарстана. Выяснилось, что менее чем за полгода они снизились на 0,7 процентных пункта, а у ряда банков и того более — на 1,5—2 п.п. Сказались неоднократные снижения ключевой ставки Центробанка, последнее в феврале — до 6%. Так что жилищные кредиты в республике продолжают дешеветь. Насколько могут упасть ставки и подстегнет ли это рынок — в нашем материале.



Ставки падали



В феврале ипотека в Татарстане стала еще доступнее, чем в августе, выяснили аналитики «Реального времени». Если сравнивать предложения, скинули ставки 16 банков, но наиболее ощутимо это сделали единицы.

Изучая рынок, берем за основу семью из трех человек, планирующую взять в банке 3 млн рублей на покупку квартиры на срок до 15 лет с первоначальным взносом в 1 млн. Ориентируемся только на декларируемую банком величину процентной ставки.

Самое резкое падение ставок произошло в «Тимер Банке»: с 12% в августе до 9,7—9,2% в феврале, т.е. аж на 2,3—2,8 процентных пункта (только на квартиру в новостройке). Но в общем рейтинге по доступности ипотеки банк лишь на пятом месте. Весьма ощутимо, на 1,91 процентных пункта, сократил ставку и «Ак Барс» Банк — до 7,99%. На 1,5 процентных пункта менее чем за полгода уронил ставку «Энергобанк» — с 10,90% до 9,40%, но при этом он лишь на 13 строчке.

Дата 05.02.2020 28.08.2019 05.02.2020 28.08.2019 Снижение ставки (п.п.) Банк Вторичка Вторичка Первичка Первичка ПАО «АК БАРС» БАНК 7,99% 9,90% 7,99% 9,90% -1,91 ПАО Банк «ФК Открытие» 8,40% 9,60% 8,10% 9,20% -1,2 и -1,1 ПAO «Промсвязьбанк» 8,6%/8,3% 9,27%/8,95% 8%/7,79% 8,9%/8,7% -0,67 и -0,9 АО «Россельхозбанк» 8,80% 9,30% 8,60% 9,30% -0,5 и -0,7 «Тимер Банк» (ПАО) 8,99% 9,99% 9,7%/9,2% 12,00% -1 и -2,3 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 9,10% 9,90% 9,10% - -0,8 ПАО «Росбанк» 9,19% 10,50% 9,19% 10,50% -1,31 ПАО «АКИБАНК» 9,20% 9,80% 8,70% 9,70% -0,6 и -1 АО «Райффайзенбанк» 9,29% 10,10% 9,29% 10,10% -0,81 АО «ТАТСОЦБАНК» 9,30% 9,60% 9,30% 9,60% -0,3 Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани 9,30% 10,00% 9,30% 10,00% -0,7 ВТБ 9,4%/8,6% 10,1%/9,2% 9,4%/8,6% 10,1%/9,2% -0,7 и -0,6 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 9,40% 10,90% 9,40% 10,90% -1,5 АО «ИК Банк» 9,40% 10,40% - - -1 Сбербанк 9,70% 10,30% 9,20% 10,10% -0,6 и -0,9 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 10,00% 11,00% 10,00% 11,00% -1 ООО «Камский коммерческий банк» 10,50% 10,50% 11,50% 11,50% - АО «Банк Интеза» 11,00% 11,00% - - - АО «Автоградбанк» 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% - ООО «АЛТЫНБАНК» до 12% и 3 лет 12-13% до 12% и 3 лет - - АКБ «Заречье» 13%-15% до 5 лет 13%-15% до 5 лет 13%-15% до 5 лет 13%-15% до 5 лет - ООО «АвтоКредитБанк» 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% - ООО КБЭР «Банк Казани» - - - - - Среднее значение 9,93% 10,60% 9,89% 10,66% -

Где дешевле всего взять ипотеку?

Если оценивать кредиторов по доступности ипотек, пока (по данным на 5 февраля) лидирует «Ак Барс» Банк со ставкой 7,99% как на первичном, так и на вторичном рынках. Также самые дешевые жилищные кредиты на новостройки у банка «Открытие» по 8,10% и у «Промсвязьбанка» по 8% (в случае если кредит на сумму свыше 3,5 млн руб. — 7,79%).

Неновое жилье эти же финансовые организации предлагают чуть дороже, но все равно по привлекательным ставкам: у «Открытия» по 8,4%, у «Промсвязьбанка» по 8,6% (если в течение месяца выйти на сделку — 8,3%).

В пятерку лидеров с низкими ставками попали также «Россельхозбанк» (первичка — 8,6%, вторичка — 8,8%) и уже вышеназванный «Тимер» (новостройки — 9,7% — 9,2%, вторичка — 8,99%).

Интересно, что в семи других региональных банках не меняли ставки и продолжают выдавать ипотеку под высокий процент: от 11,5% у «Камкомбанка» (на новостройку) до 13—15% (до 5 лет) в банке «Заречье» и 14% у «АвтоКредитБанка». Это и подпортило общую картину на жилищном рынке республики: в среднем ипотечные ставки за прошедшие пять месяцев подешевели на 0,67 процентных пункта на вторичку (9,93%) и на 0,77 процентных пункта на первичку (10,66%).

Разработать план, как сделать ипотеку еще доступнее, на прошлой неделе поручил правительству премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото kremlin.ru

Кредиты на жилье станут еще доступнее?

Тем временем крупные банки удешевили ипотеку до рекордных минимумов после неоднократных снижений Центробанком ключевой ставки. Недавнее решение регулятора о еще большем смягчении денежно-кредитной политики (7 февраля ключевая ставка упала до 6%) также вызвало реакцию: ВТБ снизил процент по ипотеке по всей линейке ипотечных продуктов до 7,9% годовых, а «Альфа-банк» — до 7,99% на строящееся жилье и до 8,39% — на неновое.

В татарстанских банках также не исключают, что пересмотрят ипотечные ставки в сторону уменьшения.

— По вкладам в нашем банке прошло снижение ставок 6 февраля, в среднем на 0,25 п.п. В зависимости от движения рынка не исключаем возможности повторного снижения ставок по вкладам. При дальнейшем снижении ключевой ставки прогнозируем снижение и по кредитам, в том числе ипотечным. Ипотека станет доступнее, — сообщила «Реальному времени» Екатерина Макеева, руководитель направления продаж и развития партнерского канала «Ак Барс» Банка.

— Изменение ключевой ставки, безусловно, повлияет на ценообразование, но размер изменения ставок и сроки его проведения будут определены на основании складывающейся рыночной конъюнктуры, — добавили в разговоре с нашим изданием в банке «Открытие».

Разработать план, как сделать ипотеку еще доступнее, на прошлой неделе поручил правительству премьер-министр России Михаил Мишустин, следуя задачам, поставленным Владимиром Путиным. Глава правительства назвал среднюю ставку по ипотеке в 9% слишком высокой для россиян. Мишустин поручил своим замам Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотеке до 16 марта.

Марат Хуснуллин предложил унифицировать ставку страхования жилья. Фото og.ru

Хуснуллин вскоре нашел один из резервов для дальнейшего снижения ипотечных ставок, в частности предложив унифицировать ставку страхования жилья:

— Многие задают вопрос о стоимости страхования жилья, которое является обязательным условием при получении кредита. Везде разные ставки, может быть, посмотреть и прийти к одной ставке, это даст реальное снижение, — считает вице-премьер.

Также, по его мнению, положительный результат могут дать изменение нормативов по фондированию и расширение возможностей по рефинансированию ипотечных кредитов.

«Рынок Татарстана мог еще не вполне оправиться после локального банковского микрокризиса»

Несмотря на позитивную, казалось бы, тенденцию, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что само по себе снижение ипотечных ставок не способно обеспечить рост ипотечного кредитования из-за наличия ряда факторов, угнетающих развитие ипотеки. Эксперт обратил внимание на то, что количество выданных кредитов в 2019 году сократилось на 13,8% по сравнению с 2018 годом, а объем выданных ипотечных кредитов сократился на 5,5%.

— Мы видим, что на рынке ипотеки развивается негативная тенденция. Хотя портфель и продолжает расти, а он вырос за 2019 год на 18%, тем не менее можно говорить о стагнации рынка ипотеки. И это несмотря на меры государственной поддержи, например программу маткапитала и субсидирование процентных ставок, — отметил Осадчий.

Собеседник издания также напомнил, как Сбербанк в своей презентации по банковским итогам года раскритиковал меры ЦБ по ограничению роста ипотеки: «Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%».

— Ключевая ставка за 2019 год хорошо снизилась на полтора процентных пункта — с 7,25% до 6,25%, но рынок ипотеки продолжает «угнетаться». Основная причина стагнации рынка ипотеки — стагнация экономики, вторая причина — жесткое регулирование этого рынка и банковского рынка в целом. Результатом этих причин стало сокращение рефинансирования, — пояснил Максим Осадчий.

Снижение выдачи ипотечных кредитов, по его словам, связано с рефинансированием имеющейся задолженности: на фоне высоких ставок, наблюдавшихся в начале 2019 г., доля рефинансирования снизилась до 6,9% с 11,5% в предыдущем году. «Поскольку реальные располагаемые доходы населения стагнируют, а долговая нагрузка населения неуклонно растет, то, соответственно, невысок «обеспеченный» спрос на ипотеку», — заметил представитель банка БКФ.



Между тем Осадчий считает, что рынок ипотеки продолжает оставаться самым «здоровым» сегментом рынка кредита, особенно по сравнению, например, с рынком необеспеченного потребительского кредита. Доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней на 1 декабря 2019 года — ниже 1,4%.

— Тренд устойчивого смягчения денежно-кредитной политики Банка России и, в частности, многократное снижение ключевой ставки позволяют ожидать снижения ставок на рынке ипотеки. Кстати, эти ожидания — один из факторов относительно низкого спроса на ипотеку со стороны населения: люди откладывают заключение договоров ипотеки на будущее в надежде на снижение ставок, — подчеркнул собеседник издания.

Говоря о банках Татарстана, о том, почему многие из них по-прежнему работают по высоким ставкам и не меняют их, эксперт заявил следующее: «Федеральные банки имеют гораздо лучший доступ к госпрограммам поддержки ипотеки и к госсредствам. Кроме того, конкуренция на рынке банковских услуг в регионах ниже, чем в Москве, что проявляется и в более высоких кредитных ставках. Наконец, банковский рынок Татарстана мог еще не вполне оправиться после локального банковского микрокризиса», — предположил Осадчий.