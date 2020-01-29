«Дело о протухшей курятине» продолжается банкротством Хамадишина

Арбитражный суд отменяет его крупные сделки за последние полтора года

Фото: Максим Платонов

28 января в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве было опубликовано сообщение о том, что выявлены признаки преднамеренного банкротства индивидуального предпринимателя Руслана Дауфитовича Хамадишина. Судебное заседание по рассмотрению дела о признании ИП Хамадишина несостоятельным должником состоится 18 февраля.

Недействительные сделки



Напомним, Хамадишин — бывший и.о. директора и негласный бенефициар ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама».

Исковое заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам должника подало ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама». В уведомлении о получении требований кредитора от 22 января указывается, что с бывшего гендиректора предприятия Руслана Хамадишина требуют 9,3 млн рублей убытков, причиненных комбинату в период исполнения им обязанностей. В сентябре 2019-го ООО «Даль-Кама» направило в суд заявление о том, чтобы включить в реестр требований кредиторов еще 87 529 301,79 рубля. Есть и другие кредиторы, общая сумма задолженности исчисляется сотнями миллионов рублей.

Итог — рассмотрение дела о несостоятельности должника. С 18 декабря прошлого года посыпались заявления о признании недействительными ряда его сделок. Так, арбитражный суд предписал вернуть в конкурсную массу 1,8 миллиона рублей, перечисленных с расчетного счета ИП Хамадишина в пользу некоей Светланы Федоровны Хамадишиной, и подаренное ей же нежилое помещение в Сочи. Недействительными также признаются договоры купли-продажи нескольких объектов недвижимости — жилых домов и участков в Нармонке и Шигалях, жилого и нежилого помещений в Казани.

Исковое заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам должника подало ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама». Фото souzholod.ru

Арбитражный управляющий Хамадишина Лилия Шаяхметова от комментариев пока воздерживается и приглашает для прояснения картины посетить собрание кредиторов, которое состоится 30 января, или судебное заседание 18 февраля.

Долгоиграющая история о протухшей курятине и просроченных долгах

Сложные взаимоотношения Хамадишина с ООО «Даль-Кама» и самыми разнообразными судами тянутся еще с 2018 года. Тогда было заведено уголовное дело о мошенничестве на предприятии. Его директор и собственник Гоча Кварацхелия сбежал в Грузию, производство накопило огромные долги. Сумма долгов исчисляется сотнями миллионов рублей. Среди кредиторов — и контрагенты, и производители сельхозпродукции, и поставщики энергии. Последние отключили на предприятии электроэнергию в июле 2018 года.

В результате дело не только приобрело новые краски, но и плохо запахло: в промышленных холодильниках протухло 80 тонн куриного мяса. Потом был скандал с его утилизацией: сначала на предприятии его просто закопали в землю и тем самым чуть не вызвали экологическую катастрофу в районе. Потом много месяцев шло разбирательство — только в октябре 2019 года начались работы по вывозу сгнившей в земле курятины в специально отведенные для этого места.

Только в октябре 2019 года начались работы по вывозу сгнившей в земле курятины в специально отведенные для этого места. Фото Васили Ширшовой

Номинальным директором предприятия был водитель Кварацхелии, Сергей Мунтаниол, но его арестовали по подозрению в мошенничестве. Исполняющим обязанности директора суд назначил Хамадишина, поскольку он был владельцем части его объектов. В этом статусе Руслан Дауфитович пробыл 2 месяца, после чего «Даль-Кама» перешла под попечительство конкурсного управляющего.