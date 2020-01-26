Историк Светлана Горшенина: «Культурное наследие Центральной Азии находится в очень уязвимом положении»

О том, как исследователи встали на защиту памятников в странах СНГ

Центрально-Азиатский регион, за исключением Таджикистана, не был затронут военными действиями после развала Советского Союза. Несмотря на это, культурное наследие Центральной Азии находится под серьезной угрозой, причины которой кроются, в частности, в относительной бедности населения, высоком уровне коррупции и радикальном переписывании истории. При этом в уязвимом положении остаются все типы материального культурного наследия — художественные произведения из национальных музеев, архитектурные памятники всех эпох, библиотеки и архивы. Понимая, что этот процесс может стать необратимым, около четырех лет назад специалисты из разных стран решили объединиться, чтобы совместными усилиями попытаться защитить культурное наследие региона. Так появилась международная обсерватория Alerte Heritage, которая живет на гранты и личные средства ее создателей. О проектах обсерватории «Реальному времени» рассказала одна из ее создателей Светлана Горшенина.

«Культурное наследие находится в сильно уязвимом положении во всем Центрально-Азиатском регионе»



— Светлана, как возникла ваша обсерватория?

— Она была создана без малого четыре года назад между Парижем, Монреалем и Лозанной благодаря усилиям трех исследователей: художественного критика и историка архитектуры Центральной Азии Бориса Чуховича, историка советского кино Валери Познер и меня, историка и историка искусства Центральной Азии.

Обсерватория возникла отчасти в ответ на увольнение в августе 2015 года Мариники Бабаназаровой, возглавлявшей в течение 30 лет знаменитый Нукусский музей (Нукус — город в Узбекистане, столица входящей в его состав Республики Каракалпакстан, — прим. ред.), и когда всем стало ясно, что собранные Игорем Савицким коллекции живописи 1920-х—1930-х гг. находятся под угрозой. Отсутствие открытого электронного каталога собраний музея, особенности самих коллекций, часть из которых, возможно, даже и не была детально описана, официально прозвучавшие обвинения в пропаже пяти картин, нетранспарентная манера работы проверочной комиссии и некомпетентность ее членов только усиливали тревогу.

«Нукусский прецедент» укрепил уже существующие опасения, что культурное наследие находится в критическом положении во всем Центрально-Азиатском регионе. К сожалению, эти опасения за годы работы обсерватории не развеялись, и именно об этом мы будем говорить на третьей встрече, которую Alerte Heritage организует в апреле 2020 года в Париже в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO.)

— В чем причина такого положения дел?

— В относительной бедности населения, коррумпированности системы (в Corruption Perceptions Index 2018, охватывающем 180 стран, Казахстан занимает 124-е место, Кыргызстан — 132-е, Таджикистан — 152-е, Узбекистан — 158-е и Туркменистан — 161-е), неолиберальной трансформации общества и радикальном переписывании истории в рамках создания новых национальных идентичностей. Все это сделало более чем возможным разграбление хранящихся в государственных музеях произведений искусства (об отдельных случаях воровства неоднократно писала даже локальная пресса), разбазаривание архивов, распродажу старых фотографий, чистки библиотек от «устаревшей литературы», уничтожение архитектурных и археологических памятников в рамках реализации программ городского благоустройства, экономического развития, непродуманной реставрации или подгонки под новые исторические концепты.

Мариника Бабаназарова, в течение 30 лет возглавлявшая Нукусский музей. Фото koryo-saram.ru

— Как вы планировали защитить культурное наследие Центральной Азии?

— Мы отдавали себе отчет в крайней ограниченности диапазона нашего воздействия на ситуацию, даже в роли внешних экспертов с «совещательным голосом», и увидели для себя лишь один возможный способ защиты культурного наследия Центральной Азии: критический анализ текущего состояния дел, информирование о существующих проблемах и возможностях их решения с учетом уже существующих международных практик и нашего собственного опыта. Чтобы сделать наш голос слышимым, мы стараемся использовать все возможные площадки: университетские кафедры, выставочные залы, научные манифестации (конференции, семинары, круглые столы), традиционную прессу и «новые медиа». В частности, мы создали наш собственный сайт и страницу на «Фейсбуке», которые постоянно обновляются и детально отражают нашу работу.

В нашем своеобразном «манифесте» мы попытались обозначить основные цели нашей обсерватории, опирающейся на принципы транспарентности в представлении культурного наследия, его общественном и транснациональном характере и необходимости его деколонизации. Мы разработали три программы, носящие имена крупнейших представителей центральноазиатской культуры в области музеологии, архитектуры и библиотечно-архивного дела — Игоря Савицкого, Абдуллы Ахмедова и Евгения Бетгера, в соответствии с которыми и развивается наша деятельность.

— Каковы результаты вашей работы с музеями?

— Проект «Савицкий»: открытые музеи без коррупции», с которого началась наша деятельность, посвящен музеям Центральной Азии. В идеале он призван способствовать большей открытости центральноазиатских музейных коллекций миру путем создания открытых электронных каталогов, что, вкупе с мониторингом мировых аукционов, который мы регулярно осуществляем, должно препятствовать расхищению коллекций.



Игорь Савицкий. Фото ГМИ РК им. И.В. Савицкого (theartnewspaper.ru)

Задумав маппинг музеев всего Центрального-Азиатского региона, мы первоначально сконцентрировались на Нукусском музее, создав к августу 2018 года его открытый общественный каталог, на сегодняшний день объединяющий более 900 произведений живописи, главным образом 1920—1930-х годов, в отношении которых существует наиболее серьезная опасность разграбления. В октябре 2019 года на нашей карте появился Государственный музей искусств Узбекистана (Ташкент), с которым связаны наиболее медиатизированные скандалы с кражей произведений. Эти каталоги в настоящее время наиболее крупные из опубликованных каталогов этих двух музеев.

Хотя у нас имеются некоторые планы по расширению таких публикаций в будущем, мы, конечно, не сможем сделать каталоги всех музеев региона. Создание полноценных каталогов возможно только и исключительно силами самих музейных сотрудников. Но наша цель и не заключалась в утопическом желании объять необъятное. Создавая открытые каталоги этих флагманов музейного дела Узбекистана, мы хотели бы, с одной стороны, показать, что создание подобных каталогов — дело вполне реальное даже при ограниченных финансовых, временных и технических возможностях; с другой — подтолкнуть власти к созданию такого рода каталогов. Вместе с тем мы были и остаемся готовыми к сотрудничеству, и наше предложение поделиться этими каталогами, созданными нами софтами и ноу-хау с узбекистанскими музеями остается в силе.

По сути, сегодня мы можем считать основную задачу этого проекта выполненной: создание открытых электронных каталогов внесено в дорожную книгу правительства Узбекистана. Вместе с тем пока неясно, когда будут реализованы эти анонсированные еще осенью 2018 года государственные каталоги, над созданием которых сейчас параллельно, дублируя друг друга, работают министерство культуры Узбекистана и Фонд по развитию культуры при этом же министерстве.

В ожидании результатов этих работ любители искусства и профессионалы уже сейчас могут изучать наши каталоги, которые уже второй год вписывают произведения узбекистанских музеев в мировую цифровую культуру .

Государственный музей искусств Узбекистана. Фото akorgrp.uz

«Большинство памятников конструктивизма снесены, а сооружения советского модернизма «второй волны» подвергаются массированной перестройке»



— Каким образом вы представляете себе стратегию и тактику по защите архитектурных памятников?

— Для этого мы разработали проект «Ахмедов»: в защиту архитектурного наследия». Он стал ответом на критическую ситуацию, сложившуюся в регионе после распада СССР, когда в республиках Центральной Азии по идеологическим и/или коммерческим соображениям начали осуществлять масштабное уничтожение или радикальную перестройку памятников архитектуры XIX—XX веков, а также вести тотальную «реставрацию» средневековых сооружений, при которой в угоду неолиберальным практикам развития туризма новодел фактически поглощает требующие консервации памятники.

Неожиданно для нас самих этот проект стал сегодня самым актуальным из наших программ: в Узбекистане масштабное и методичное уничтожение городской застройки, сложившейся за два последних столетия, всколыхнуло практически все население страны. Оно поставило в один ряд проблемы неприкосновенности частной собственности и охраны памятников культурно-исторического значения и подтолкнуло жителей к созданию первых кластеров гражданского общества.

Наиболее же уязвимым оказалось модернистское архитектурное наследие 1920—1930-х и 1960—1970-х годов. На сегодняшний день большинство памятников конструктивизма снесены, а сооружения советского модернизма «второй волны» подвергаются массированной перестройке. Именно с этим было связано то, что, начав создавать «Черную и красную книгу архитектуры Узбекистана», Борис Чухович, автор этого проекта, сконцентрировался в первую очередь на советском модернизме 1960—1980-х годов, оказавшемся в наиболее трагичном положении. Можно сказать, что «Черная и красная книга» возникла как ответ на долгие, но безрезультатные обещания министерства культуры Узбекистана опубликовать список охраняемых государством памятников (список был опубликован только в начале октября 2019 года) и была задумана как общественный список памятников архитектуры Узбекистана, уничтоженных по распоряжению властей различного уровня, ставших жертвой необдуманных действий собственников или находящихся под угрозой исчезновения из-за того, что государство, владельцы, а иногда и общество не осознают их в качестве памятника.

Абдула Ахмедов. 1984. Фото DOM publishers (archi.ru)

Вместе с тем была предложена методика, позволяющая объективизировать ценностную оценку памятников по четырем категориям — эстетической, градостроительной, историко-культурной и институциональной — и их классификацию как памятников городского, республиканского или международного значения.

В настоящее время на карте представлен Ташкент, но в будущем году мы надеемся включить в картографию «Черной и красной книги» также Самарканд и Бухару. Нам хотелось бы думать, что наличие в свободном доступе подобной экспертной оценки может предотвратить уничтожение памятников, как это, например, случилось с ташкентским домом номер 45 по улице Амира Тимура, в отношении которого обсерватория составила экспертный отзыв и который, благодаря совместным усилиям и жителей, и многих специалистов, не только удалось отстоять в ходе суда, но и включить в список охраняемых сооружений.

Важная часть этой программы, с одной стороны, экспертный анализ проектов реконструкции исторических городов, с другой — критический обзор очень проблематичных методов проведения «тотальной» реставрации памятников, которые уже спровоцировали со стороны ЮНЕСКО появление ноты с предостережением о возможном выводе «зареставрированных» узбекистанских городов из списка Всемирного наследия (см., в частности, анализ реставрационных работ в Каракалпакстане) .

«Это будет первый открытый архив такого масштаба в Узбекистане, сравнимый с проектами библиотеки Конгресса США, Национальной библиотеки Франции и Университета Лозанны»

— Насколько я знаю, вы также взяли на себя заботу о научных архивах. Расскажите об этом.

— Проект «Бетгер»: архивы без границ» предусматривает создание открытых тематических виртуальных баз данных. Сейчас мы работаем над созданием открытого архива Галины Пугаченковой, археолога, архитектора и историка искусства Центральной Азии.

Галина Пугаченкова. Фото предоставлено Светланой Горшениной

Наша цель — полное сканирование хранящихся в архиве документов и их исчерпывающее представление в Сети со свободным доступом ко всем материалам со стороны исследователей всего мира, а также любых читателей, интересующихся историей Центральной Азии. Сетевой ресурс будет снабжен широкими поисковыми возможностями, позволяющими осуществлять выборку документов по темам, ключевым словам, датам, персоналиям, топонимам и т. д. По сути, это будет первый открытый архив такого масштаба в Узбекистане, сравнимый по значению и размаху с подобными проектами библиотеки Конгресса США, Национальной библиотеки Франции и Университета Лозанны.

По окончании оцифровки архива — возможно, к концу февраля 2020 года — и завершении полного описания сканированных документов (на что, возможно, нам потребуется еще год), мы планируем передать «бумажные» оригиналы в дар Центральному государственному архиву Республики Узбекистан. В планах также и подготовка на основе этих архивов выставки, посвященной Г.А. Пугаченковой.

— На какие средства существует ваша организация?

— Обсерватория является неправительственной некоммерческой организацией. Бюджет формируется из грантов, которые мы получаем на реализацию наших проектов, в частности от фондов Prince Claus Fund и Whiting Foundation, от швейцарского посольства в Узбекистане и парижских INALCO и FMSH. Часть средств на реализацию проектов вносим из наших личных бюджетов.

«Эта криминальная практика затрагивает многие страны Центрально-Азиатского региона»

— На сайте обсерватории говорится «о вполне реальном и хорошо отработанном механизме криминального перевода общественного достояния в частные руки», который существует в музеях Центральной Азии. Можете рассказать об этом подробнее?

— Alerte Heritage, регулярно осуществляя мониторинг музеев Центральной Азии и международных аукционов, писал о многих случаях возможного «вымывания» произведений искусства из музеев региона, иногда успокаивая разбушевавшиеся страсти по поводу якобы украденных произведений, как, например, это было в отношении графических работ Усто Мумина, картины «Купальщица» Андрея Ф. Беллоли или явных фальшивок Алексея Исупова, или, наоборот, сигнализируя о тревожной ситуации подмены подлинных музейных экспонатов копиями.

Алексей Исупов. Продавец арбузов, 1911 год. Репродукция с сайта il-ducess.livejournal.com

К сожалению, эта последняя криминальная практика затрагивает многие страны Центрально-Азиатского региона: в черном списке по самым минимальным оценкам, опирающимся на опубликованные — более или менее заслуживающие доверия — данные, сегодня фигурируют среди узбекистанских музеев Ташкентский музей искусств, галерея Виктора Уфимцева в Ангрене и Ферганский областной музей истории и культуры, а также Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Г. Айтиева в Бишкеке. В основе взрыва этого криминального интереса к музейным произведениям искусства лежит, с одной стороны, не столь давно появившийся на мировом арт-рынке интерес к работам так называемого центральноазиатского ориентализма и стойко сохраняющаяся любовь к русско-советскому авангарду; с другой, нетранспарентность управления музеями региона, коррумпированность политической системы, мизерное финансирование музеев и относительная бедность населения.

Проблема в Ферганском музее связана с двумя работами Александра Волкова «Кукуруза шумит» (1939) и «Курултай» (1933—1936), первая из которых в 1986 году была продана музею семьей художника за 1 500 рублей. Однако в мае 2012 году эти две работы Волкова появились на аукционе русского искусства МакДугаллс в Лондоне; их подлинность была подтверждена семьей художника и искусствоведом Юлией Рыбаковой. Московский куратор Ильдар Галеев также подтвердил подлинность полотна «Кукуруза шумит», чьим провенансом, по его мнению, был Ферганский музей. Во избежание скандала работы были сняты с торгов, и даже упоминание о них исчезло со страницы аукциона.

Проведенное Борисом Чуховичем расследование показало, что исторические фотографии оригинала картины «Кукуруза шумит» идентичны изображению картины, выставленной на лондонском аукционе, но отличаются от изображения подделки, зафиксированной в 2012 году в Ферганском музее. По устному свидетельству источника, которому мы склонны доверять, «Курултай» также был продан семьей Волкова Ферганскому музею, но затем был выведен из музейного обихода и инвентаря. Сегодняшнее местоположение этих произведений нам неизвестно.

Резкий взлет цен на произведения этого художника (от 1 500 рублей в 1986 году до 2 057 250 евро в 2013-м) дает все основания для беспокойства о судьбе этих полотен. Однако в Узбекистане не последовало никакой реакции на публикации Чуховича: ни официальных опровержений, ни создания общественных комиссий для проведения комплексной экспертизы полотна «Кукуруза шумит», которое в настоящее время экспонируется в Ферганском музее, ни инициирования поисков документации о покупке «Курултая».

Александр Волков. Кукуруза шумит. Репродукция с сайта fergana.agency

Эта тенденция к замалчиванию музейного скандала резко контрастирует с реакцией официальных властей на похожий инцидент в Бишкеке, где директор музея Юристанбек Шыгаев, замешанный в подделке произведений, был немедленно уволен с работы в мае 2019 года, а две специально созданные министерством культуры Республики Кыргызстан комиссии провели экспертизу 250 картин из более чем 18 тысяч единиц хранения и опубликовали первые выводы в СМИ. Их расследование продолжается и, надеемся, будет доведено до конца.

В Узбекистане же также без ответа остался наш запрос в Генеральную прокуратуру республики (февраль 2018 года) с просьбой разъяснить ситуацию в Государственном музее искусств в Ташкенте, с которым было связано наибольшее количество скандалов каримовского времени о пропажах картин, и в Нукусском музее.

Подобное отсутствие какой-либо практической реакции на конкретные проблемы расходится с государственными декларациями о необходимости защиты культурного наследия. Хочется верить, что эта позиция официального Ташкента будет изменена и что слоган о «новом Узбекистане» не останется только красивой пропагандистской формулой.