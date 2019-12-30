Дело экс-главы ТФБ: три квартиры замминистра финансов Татарстана вывели из-под ареста

Большая часть ценностей других членов правления «Татфондбанка», в том числе машины и дома жены и дочерей Роберта Мусина, остаются «замороженными» до 4 апреля

Фото: Максим Платонов

Вахитовский райсуд Казани сегодня утром снял арест с двух земельных участков и трех квартир Данилы Волкова, бывшего члена совета директоров «Татфондбанка», а ныне заместителя министра финансов Татарстана. Вернул себе единственную, по словам его юриста, квартиру и экс-заместитель предправления ТФБ Рамиль Насыров. Остальная недвижимость дочери, жены, партнеров и топ-менеджмента лопнувшей «империи» Роберта Мусина, а это десятки квартир, люксовых авто и домов, рублевых и валютных банковских счетов, сотни гектаров земли сразу в нескольких регионах России, остается под арестом. О бурной реакции вкладчиков на волю суда и о том, как проходило заключительное в этом году заседание по делу Мусина о миллиардных хищениях, — в репортаже «Реального времени».

«Мусин, как ты, во Франции на наши деньги хорошо отдохнул?»

Сегодня в узких коридорах Вахитовского районного суда Казани было непривычно шумно и суетливо. До сих пор не получившие своих денег вкладчики — погорельцы «Татфондбанка» и до этого исправно посещали каждое заседание по делу Роберта Мусина, но сегодня был аншлаг. Решался вопрос о продлении ареста на имущество «третьих лиц», вовлеченных в уголовное дело, — родственников экс-главы ТФБ, бывшего топ-менеджмента банка и компаний, предположительно задействованных в серых схемах предприимчивого банкира. Поэтому уже за 20 минут до начала процесса на подходах к залу заседаний было не протолкнуться.

«Мусин, как ты, во Франции на наши деньги хорошо отдохнул?», «Хорошо тебе спится?», «Подождите, он сейчас еще выйдет и сам на нас в суд подаст за то, что лишнего отсидел», «Он еще и не сидит ведь, гуляет, дома ходит!» — восклицали вкладчики, пока конвой провожал Мусина в зал.

Слушателей для скромного по размерам зала Вахитовского набралось и правда много. «Ну что, в тесноте да не в обиде», — послышался с задних рядов ироничный комментарий. Подвинуться пришлось даже адвокату и стражу правопорядка, сопровождавшим Мусина. Через пару минут, когда все наконец «укомплектовались», судья Наиль Камалетдинов открыл заседание.

Представитель гособвинения Динар Чуркин подал ходатайство о продлении ареста еще на три месяца, до 4 апреля 2020 года, на все имущество «третьих лиц» по делу экс-главы ТФБ, арестованное еще в ходе следствия. Фото Максима Платонова

Арестованные Porsche Cayenne, десятки квартир и сотни га земли в Татарстане и Москве

Представитель гособвинения Динар Чуркин подал ходатайство о продлении ареста еще на три месяца, до 4 апреля 2020 года, на все имущество «третьих лиц» по делу экс-главы ТФБ, арестованное еще в ходе следствия. А это ни много ни мало десятки квартир, домов, земельных участков в Казани, Москве, Лаишевском и Зеленодольском районах республики, люксовых авто ранга Porsche Cayenne и Mercedes-Benz, ценных бумаг, акций, валютных и рублевых банковских счетов в «Ак Барс Банке», «Альфа-Банке» и даже немецком Deutsche Bank.

Арестованные ценности принадлежат супруге бывшего главы «Татфондбанка» Лидии Мусиной, его дочери Аиде Гилязовой, бывшему председателю правления ТФБ Ильдусу Мингазетдинову, зампредседателю правления ТФБ Вадиму Мерзлякову, начальнику кредитного отдела ТФБ Розе Якушкиной и другим управленцам банка, а также, как посчитало следствие, связанным с империей Мусина компаниям. Зачитывание полного списка всего арестованного имущества на трех листах заняло у гособвинителя порядка 20 минут.

— В ходе предварительного следствия было установлено, что преступление осуществлялось посредством взаимоотношений ПАО «Татфондбанк» с юридическими лицами, подконтрольными Мусину и членам его семьи. <…> Основания, по которым накладывался арест на имя Мусина и третьих лиц, не откладываются, — подчеркнул, обращаясь к суду и ходатайствуя о продлении ареста, гособвинитель Динар Чуркин.

«Замороженными» оказались квартира, земельный участок и мотоцикл экс-заместителя председателя правления ТФБ Рамиля Насырова. Фото Максима Платонова

Что и когда покупали замглавы Минфина РТ и экс-зампредправления ТФБ Рамиль Насыров

Представитель АСВ, присутствующий на процессе, как и сам Роберт Мусин, против ходатайства гособвинения не возражал, оставляя вопрос «на усмотрение суда». Зато возражали сразу несколько защитников бывших членов управленческой команды Мусина — юрист Тамара Овчинникова, защищающая интересы замминистра финансов РТ, бывшего члена совета директоров ТФБ Данила Волкова, и Заур Читая, в суде представляющий интересы экс-заместителя председателя правления ТФБ Рамиля Насырова.

В августе 2019-го у Данила Волкова под арест попали три квартиры, два земельных участка под двумя из этих квартир и загородный дом. Представитель действующего замминистра финансов Татарстана подчеркнула, что арест стал возможным только из-за их неосведомленности, в результате которой они вовремя не представили доказательства отсутствия связей между имуществом Волкова и его работой в ТФБ.

— Имущество, на которое наложен арест, приобретено Волковым в период с 2008 по 2013 год. Я предоставлю все документы по пунктам возражений, подтверждающие время приобретения этого имущества. Однако в состав коллегиального исполнительного органа ПАО «Татфондбанк» Волков вошел после 30 мая 2014 года, то есть буквально через год после того, как им было приобретено практически все имущество, — заявила Тамара Овчинникова.

«Замороженными» оказались квартира, земельный участок и мотоцикл экс-заместителя председателя правления ТФБ Рамиля Насырова. Его представитель юрист Заур Читая напомнил, что наниматель в данный момент не проходит по делу Мусина ни в качестве обвиняемого, ни в качестве гражданского ответчика, помимо этого обвинений против Насырова нет, и никаких обвинений ему не предъявлено. А арестованная квартира Насырова — и вовсе единственная, к тому же была приобретена в 2010 году.

Заур Читая напомнил, что наниматель в данный момент не проходит по делу Мусина ни в качестве обвиняемого, ни в качестве гражданского ответчика, помимо этого обвинений против Насырова нет, и никаких обвинений ему не предъявлено. Фото Ирины Плотниковой

— Полагаю, что на первом этапе, когда возбудили настоящее уголовное дело, и был определенный ажиотаж, безусловно, наложение ареста имело смысл, и следствие на том этапе действовало абсолютно правильно. Однако по прошествии определенного времени выясняется, что Насыров никакого отношения не имеет. И то, что он был в коллегиальном органе, не означает, что он совершал какие-то преступления. Насыров пришел на работу в «Татфондбанк» 30 октября 2015 года, и перед ним была поставлена единственная задача — разработка плана восстановления финансовой устойчивости банка. То есть вопрос уже стоял на повестке дня. Через четыре месяца началась проверка Банком России, ну а дальше вы все знаете…

Выслушав все стороны, судья объявил перерыв.

«Единственную квартиру» Насырову вернули, как и три неединственные Волкову

По решению судьи Наиля Камалетдинова до 4 апреля 2020-го продлен арест на имущество практически всех запрошенных гособвинением свидетелей, близких к Мусину лиц и компаний, в том числе жены и дочери бывшего главы «Татфондбанка». Но возражения представителей бывшего топ-менеджмента ТФБ неуслышанными не остались. Был снят арест с двух земельных участков и трех квартир Данила Волкова, одна из которых — в Казани. Еще один дом замминистра финансов РТ, построенный в 2015 году, остался под арестом. Частично был снят арест и с имущества Насырова — с его «единственной квартиры», земля и мотоцикл бывшего управленца остались под арестом.

Заседания по делу Роберта Мусина продолжатся уже с 13 января 2020 года. На сегодняшний день в деле 147 свидетелей, допрошена, по данным гособвинения, лишь треть.