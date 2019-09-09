«Я знаю свой грех и свою вину»: экс-помощник судьи Верховного суда Татарстана призналась в коррупции

Отступница Фемиды дала показания против двух судей в отставке

Фото: Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана допрошены ключевые свидетели обвинения по делу о посредничестве взяточничеству, в котором обвиняют мирового судью в отставке Эльмиру Зиганшину и еще троих. О деталях коррупционной схемы поведали оперативники ФСБ, представитель истца и экс-помощник судьи Верховного суда. Последняя под подпиской об уголовной ответственности рассказала, что называла Зиганшиной размер вознаграждения за отмену судебного акта — 300 тысяч рублей, из которых 70 рассчитывала оставить себе. Детали — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Процесс по обвинению отставной судьи в коррупции стартовал в начале августа и может завершиться уже в сентябре. На этой неделе Верховный суд РТ рассчитывает перейти к исследованию доказательств защиты и начнет с допроса обвиняемых.



Напомним, на старте процесса учредитель театральной компании «Бенефис» Роберт Хайрутдинов и завскладом ООО «Капитэль» Эльдар Аюпов заявили, что признают себя виновными не в посредничестве взятке 450 тысяч рублей, а лишь в покушении на таковое. Мировой судья в отставке Эльмира Зиганшина вину не признала, а менеджер Артем Косарев уклонился от четкого ответа на вопрос.

Как бесперспективное дело коррупционным стало

Важным свидетелем для обвинения стала юрист Венера Хакимова. Именно она представляла интересы Рустема Сабирова, которому Ново-Савиновский суд Казани в апреле 2017-го отказал во взыскании 424 тысяч рублей с компании «ВСК» в дополнение к уже выплаченной страховке 400 тысяч за поврежденный в аварии BMW 520i. Основанием для отказа стали результаты судебной экспертизы, не подтвердившие заявленные затраты на ремонт.

— Дело имело какую-то перспективу [в апелляции]? — спросил у Хакимовой гособвинитель Сергей Якунин.

— Не имело. В связи с чем на заседание Верховного суда Татарстана никто и не явился. Поэтому мы были крайне удивлены, когда по нашему делу в апелляции была назначена трассологическая экспертиза, — призналась юрист.

В Верховном суде Татарстана допрошены ключевые свидетели обвинения по делу о посредничестве взяточничеству, в котором обвиняют мирового судью в отставке Эльмиру Зиганшину и еще троих. Фото Олега Тихонова

Дальше, со слов свидетеля, ей позвонила и позвала на встречу к зданию Верховного суда РТ в связи с делом Сабирова женщина, что представилась адвокатом Халиковой: «Она сказала: если вы хотите, чтобы дело состоялось в вашу пользу — необходимо решить этот вопрос». На второй встрече Хакимова получила от Халиковой номер телефона Аюпова, который при встрече представился родственником судьи Верховного суда РТ и конкретизировал способ «решения вопроса»: «Если хотите выиграть дело — необходимо принести 450 тысяч рублей».

По словам Хакимовой, ее доверитель Сабиров предложение не оценил: «Сказал, что таких денег у него нет и влезать в авантюру не хочет». После чего юрист заявила о случившемся в УФСБ, дала согласие на участие в оперативных действиях и сообщила Аюпову — предложение принято.

Для передачи взятки под контролем оперативников женщина приготовила свои личные средства. За их пересчетом и маркировкой наблюдала лично, вместе с понятыми. По ее словам, никого из подсудимых, кроме Эльдара Аюпова, на тот момент она не знала.

Бывший адвокат, начальник юротдела компании «Северный путь» Юлия Халикова в суде свидетельствовала: ни о каких деньгах не знала, всего лишь выполнила просьбу Аюпова и передала, что представителя Хакимову «ищут в Верховном суде».

«Он опасался, что она не будет разговаривать с незнакомым человеком с акцентом», — объясняла Халикова. Прокурор настоял на оглашении ее ранних показаний — в Следкоме о словах Аюпова она рассказывала иначе: «Он сказал, об этом его просили из Верховного суда, и сказал, что дело [c участием Хакимовой] может быть выиграно, если денежные средства будут переданы».

Напомним, статуса адвоката Халикова лишилась после того, как стала фигуранткой уголовного дела о посредничестве взятке в 50 тысяч рублей и написала явку с повинной, попутно дав показания против судьи Ново-Савиновского райсуда Марины Фирсовой. Дело Фирсовой еще расследуют, преследование Халиковой прекращено по не реабилитирующим основаниям.

Еще до обращения Хакимовой оперативная информация, что некий Аюпов (на фото слева) «предлагает свои услуги для решения вопросов в судебных органах посредством взяток»

«Косарев сообщил, что инициатором преступления была его гражданская супруга, мировой судья»

Старший оперуполномоченный по особо важным делам УФСБ по РТ Тимур Миргалиев рассказал суду: еще до обращения Хакимовой у его коллег появилась оперативная информация, что некий Аюпов «предлагает свои услуги для решения вопросов в судебных органах посредством взяток». Телефон «решалы» взяли на прослушку и установили факт сговора с целью передачи денег, конечный получатель которых не назывался.

Юрист Хакимова добровольно согласилась участвовать в оперативных действиях и согласившись с условиями Аюпова, встретилась с ним 8 сентября 2018 года около 9 утра у чайханы на улице Мусина и передала в своей машине пачку из 90 ранее помеченных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая, всего 450 тысяч, как часть взятки. Согласно рассекреченной переписке в WhatsApp, еще 60 тысяч рублей сверху посредник просил Хакимову собрать «за экспертизу».

При выходе из машины Аюпов был задержан чекистами и добровольно выдал полученные деньги и свой мобильник. Благодаря прослушке оперативники уже знали, что у «Корстона» Аюпова с деньгами ждет еще один участник цепочки — Хайрутдинов. После задержания он признал вину и заявил о причастности к преступлению Косарева, которого вскоре задержали у Центрального стадиона.

«После передачи материалов в Следственный комитет Косарев сообщил, что инициатором преступления была его гражданская супруга, мировой судья Зиганшина. Денежные средства в размере 400 тысяч рублей предназначались ей», — подтвердил в суде свои прежние показания свидетель-оперативник. По его словам, Косарев даже написал явку с повинной, от которой позже отказался.

Адвокат Радмир Галимов, защищая Косарева, пытался выяснить у свидетеля, откуда до заявления Хакимовой в ФСБ узнали о действиях Аюпова. Источник оперативной информации Миргалиев назвать отказался.

Благодаря прослушке оперативники уже знали, что у «Корстона» Аюпова с деньгами ждет еще один участник цепочки — Хайрутдинов (на фото слева)

Не тот Сабиров, но «та же сумма — 300 тысяч»

Дольше всего допрашивали бывшую сотрудницу Верховного суда Татарстана. После задержания трех фигурантов дела помощник судьи Гульнара Нагимова написала явку с повинной в посредничестве взяточничеству и заявление об увольнении с работы. Ее уголовное преследование прекратили за деятельным раскаянием.

На судебном допросе свидетель Нагимова заметно нервничала и просила поскорее отпустить ее на новую работу, место которой называть наотрез отказалась. Председательствующий судья Ильфир Салихов настаивать не стал, услышав, что в судебной системе дама больше не работает.

Нагимова призналась — из подсудимых знакома только с Эльмирой Зиганшиной. По ее словам, в 2017-м году Зиганшина обратилась к ней с некой просьбой по гражданскому делу истца Сабирова, однако по воле случая в апелляционную инстанцию почти одновременно пришли дела двух Сабировых. Оба проиграли споры об увеличении стоимости автостраховки в Вахитовском и Ново-Савиновском райсудах и хотели реванша в Верховном.

Далее в зале суда свидетель озвучила шокирующие подробности той истории:

— Я созвонилась с Зиганшиной, указывая на то, что ввиду моей путаницы на экспертизу ушло не то гражданское дело. В связи с чем просила ее, поскольку именно она называла ту экспертную организацию («Лидер-эксперт»), чтобы эксперты либо провели экспертизу с отрицательным результатом, либо оставили без исполнения. Чтобы решение по иску Сабирова осталось бы без изменения.

Нагимова рассказала, что по просьбе мировой судьи дала ей телефон представителя истца, чье дело ушло на экспертизу.

— Через какой-то промежуток времени Зиганшина мне позвонила и сказала: нашла знакомых, на представителя Сабирова вышли, те согласны на отмену решения. Спросила, какие условия в этом случае озвучить. Поскольку по иску Сабирова с Ново-Савиновского суда и Сабирова с Вахитовского аналогичные суммы материального ущерба, я назвала ту же сумму — 300 тысяч рублей. Какую сумму озвучила впоследствии Зиганшина, не знаю, — продолжила свидетель.

— Что это за сумма 300 тысяч? — уточнил прокурор.

— Это размер материального вознаграждения за отмену решения районного суда по иску Сабирова к страховой компании, — пояснила Нагимова.

— В итоге вы эти 300 тысяч получили?

— Нет.

Экс-помощник судьи сообщила: в июле 2017-го со стороны Зиганшиной (на фото) было «предложено вознаграждение за отмену судебного акта по иску Сабирова»

Нагимова: «70 тысяч я должна была забрать себе»

Когда вопросами экс-подозреваемую атаковал адвокат подсудимой, Нагимова под подпиской об уголовной ответственности подтвердила показания против Эльмиры Зиганшиной, а также бросила тень на бывшую начальницу — судью Верховного суда РТ в отставке Розанову (фамилия изменена, поскольку к уголовной ответственности эту судью не привлекали, — прим. ред.).

Экс-помощник судьи сообщила: в июле 2017-го со стороны Зиганшиной было «предложено вознаграждение за отмену судебного акта по иску Сабирова», и эту просьбу она довела до судьи.

— После того как дело поступило [в апелляцию] и было передано судье Розановой, она изучила и его и согласилась — решение можно отменить. При этом с учетом размера материального ущерба, который просил истец, она назвала размер, который необходимо будет передать. Одновременно из Вахитовского суда поступило дело Сабирова, в связи с этим произошла путаница, — рассказала свидетель.

— Какая сумма была предложена? Кто ее озвучил? — прозвучал вопрос защитника Андрея Белова.

— От ущерба 25—30 процентов, была названа сумма 300 тысяч... Я озвучила Зиганшиной.

— А сами вы откуда эту сумму взяли? Почему не 35 или 27 процентов? — продолжил адвокат.

— Произвольно, по согласованию с судьей Розановой, — ответила Нагимова.

На следующий вопрос — кому предназначались денежные средства, свидетель дала четкий ответ: «Денежные средства за вознаграждение передавались именно председательствующему судье, в производстве которого находилось данное дело. Большая часть отдавалась ей. Часть оставалась мне». А еще уточнила: «По тому делу, по которому обратилась ко мне Зиганшина, мы вынесли решение без назначения экспертизы».

Экс-помощник судьи сообщила: в июле 2017-го со стороны Зиганшиной было «предложено вознаграждение за отмену судебного акта по иску Сабирова», и эту просьбу она довела до судьи

Прокурор вмешался: в рассматриваемом уголовном деле фигурирует лишь эпизод посредничества, вопросы о передаче неуместны. По этой причине судья Ильфир Салихов снял вопросы защиты о возможности Розановой влиять на экспертов, а также был вынужден несколько раз напоминать защите, что дела против Розановой, Нагимовой и экспертов не рассматриваются. Также судья счел лишним вопрос, единолично или коллегиально выносятся решения в апелляционной инстанции Верховного суда РТ.

Впрочем, защитникам удалось узнать, какая часть из планируемой суммы «вознаграждения» предназначалась, по версии Нагимовой, ей лично. «Малая часть. В процентном соотношении сказать не могу, но 70 тысяч я должна была забрать себе», — сообщила свидетель.

— Как, по-вашему, называется это денежное вознаграждение за принятие решения в пользу? — спросил председательствующий судья.

— Ну, я так понимаю, дело квалифицировано уже — взятка, — это слово Нагимова произнесла впервые на втором часу допроса.

— Вы понимали, что речь идет о взятке? — продолжил судья Салихов.

— Да. Я знаю свой грех и свою вину...

Далее экс-помощник судьи признала, что действовала как посредник в коррупционной цепочке.

На оглашении ранних показаний этого свидетеля настояли адвокаты Зиганшиной и Косарева. Судья Салихов дал добро с учетом позиции обвинителя — не выходить при оглашении явки с повинной и допросов Нагимовой за пределы рассматриваемого эпизода. В процессе оглашения он не раз прерывал адвоката, напоминая об этом условии, а также снимал провокационные вопросы к свидетелю. Например, такой: «Если бы не было денежных средств, какое, по-вашему, решение принял бы суд?"

— Суд должен основываться на фактах, а не на предположениях. Есть противоречия оглашайте, создавать фон не нужно, — пояснил свою позицию председательствующий.