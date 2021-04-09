Что скрывается за желанием сшить индивидуальную пару обуви

История татарстанского бренда Harrison Work

Фото: фото Harrison Work

Бренд индивидуального пошива обуви Harrison Work уже два года изготавливает настоящие шедевры для клиентов в Татарстане. Сейчас компания готовится к запуску интернет-магазина и выходу на федеральный рынок. «Реальное время» побеседовало с основателем компании и узнало о процессе изготовления обуви, диджитализации в процессах взаимодействия с клиентом и о том, почему спрос на индивидуальный пошив обуви растет.

— Добрый день, Равиль. Почему вы выбрали именно эту нишу?



- Индивидуальный пошив обуви — это не первый мой бизнес. Сначала у меня был рекламный бизнес, но потом я понял, что хочу что-то другое, что не просто приносит мне деньги, но и доставляет удовольствие, дает энергию. Я начал думать, во что вложить деньги, задавался вопросом: «Что мне нравится?». В голове было два ответа: покер и классическая одежда.

Я люблю покер и классический британский стиль начала 20 века. Покер как бизнес в России нелегален, а классическая одежда разрешена (смеется). Поэтому я остановил свой выбор на классической одежде. Дальше следует два критерия того, какой должен быть мой бизнес. Первое, он должен быть таким, чтобы его можно было масштабировать, второе, мой продукт должен отличаться от того, что уже есть на рынке.

Основная идея индивидуального пошива — за приемлемую цену удовлетворить потребность в комфорте и качестве



— С какими трудностями вам приходится встречаться в этом бизнесе?

— Трудности в повседневной деятельности или трудности, связанные со спецификой бизнеса? Если говорить о повседневной деятельности, то это разные форс-мажоры, связанные с выполнением операционных задач. Сейчас мы готовимся к запуску интернет-магазина. Благодаря ему у нас появится больше клиентов по всей России, в том числе СНГ. К примеру, было нелегко найти подходящие кандидатуры на должности замерщиков в разных городах страны, все делалось дистанционно, проводились skype-собеседования, подписывались договора, проводили обучение.

А если говорить о трудностях, связанных со спецификой бизнеса, то в голове всплывают такие моменты, как недоверие со стороны клиентов. Такое недоверие, которое у большинства россиян как-то в генах передается. Люди ценят комфорт, качество, но даже если они видят, что обувь качественная, красивая, все равно трудно завоевать доверие. Мы понимаем, что мы не Louis vuitton и в таких ситуациях стараемся быть максимально открытыми для клиентов. Потому, что клиент чувствует, что мы с ним открыты, рассказываем о процессе производства и он доверяет нам.



— Вы можете описать портрет целевой аудитории?

— Наша целевая аудитория сегментирована по возрастным, деловым критериям. Ядро — это мужчина 25-40 лет, с доходом выше среднего, работающий на госслужбе, владеющий собственным бизнесом или занимающий высокую должность в компании. Это основа. Но среди клиентов часто встречаются и те, кто хочет подобрать элегантную обувь к свадебному костюму, люди с особенностями строения стопы. Часто к нам обращаются девушки, но пока мы только готовимся к тому, чтобы анонсировать женскую коллекцию, которая будет состоять из семи моделей и также будет изготавливаться по индивидуальным замерам.

Если клиент пришел в наш бутик, то менеджер на удобном планшете с помощью конфигуратора поможет подобрать нужную модель и сделать замеры на месте

— На встрече с Борисом Титовым вы сказали, что в стране есть недоверие к российским брендам и заявили о необходимости программы повышения лояльности. После ответа бизнес-омбудсмена ваше мнение поменялось?

— Я считал и считаю, что нужно быть терпеливым и много работать, чтобы чего-то достичь. Масштабирование бизнеса в нише «беспоук» — это кропотливое занятие, требующее много времени и усилий. Борис Юрьевич дал хороший совет. Это не изменило моего мнения, но я сделал полезные для себя выводы.

— Думаете есть шанс стать известным на весь мир брендом? Какие инструменты, ресурсы, на ваш взгляд, для этого необходимы?

— Я не маркетолог и не PR-специалист. Я не знаю, какие инструменты для этого нужны. Но точно знаю, что нужно делать обувь качественно, чтобы клиентам было комфортно и приятно, тогда и доверие получим, репутация станет расти. А благодаря интернету можно выходить на новые рынки. Пример — интернет-магазин. Раскрою небольшой секрет: у нас на сайте будет конструктор, с помощью которого человек сможет создать любую модель обуви. То есть он открывает модели, нажимает на «оксфорды», потом на кнопку «создать образ» и начинает менять подошву, носик, цвет.

По итогу он создает себе модель обуви, о которой давно мечтал, оставляет заказ, который принимает CRM-система и назначается время для выезда нашего замерщика в удобное для клиента время. Наши сильные стороны, когда мы выйдем на московский рынок, к примеру — это женская коллекция, цифровые инструменты, делающие процесс выбора и заказа обуви более простыми и упаковка. Ни у кого в этой нише такого нет.

С помощью конструктора человек может создать любую модель обуви

— Как вы будете доставлять обувь в другие города?

— Мы пользуемся услугами логистических компаний. Сейчас действительно очень много возможностей для того, чтобы масштабировать свой бизнес и порадовать новых клиентов. Но основная идея — индивидуальный пошив, чтобы удовлетворить потребность в комфорте, качество, которое соответствует цене. А остальное — это новые коллекции, более яркие цвета-уже об удовлетворении потребности в новом и необычном.

— Harrison work уже 2 года на татарстанском рынке. Выросла ли выручка по сравнению с предыдущими месяцами или держится стабильно?



- Выручка выросла, и это позволяет нам реинвестировать деньги в компанию. Мы постепенно достигаем главной цели, поставленной на этот год.



- У вас есть какая-то главная цель в этом бизнесе?



- Да, ее трудно назвать главной, но это такая цель, достижение которой покажет, что мы значительно выросли. Этим летом в Москве у нас открывается свой бутик. Туда сможет прийти как мужчина, так и женщина. Обувь теперь любого калибра, как для мужчины, так и для женщины. Концепт — британская королевская семья. Если раньше человек приходил в магазин и что-то думал, выбирал, то сейчас он может на сайте с помощью конфигуратора создать себе модель обуви, а после сделать замеры самостоятельно, либо назначить встречу с замерщиком. Если клиент пришел в наш бутик, то менеджер на удобном планшете с помощью конфигуратора поможет подобрать нужную модель и сделать замеры на месте. Мир меняется, и компании меняются, чтобы еще больше упрощать для клиентов различные процессы и сделать их удобными. Мы тоже не обошли диджитализацию процессов.

Мы снимаем груз поиска идеальной обуви с клиентов

— Хорошо. Тогда последний вопрос. Как вы объясните то, что потребность в обуви «беспоук» растет ?



- Вы часто сталкиваетесь с проблемой поиска обуви?



— Каждый сезон.



- Сейчас многие люди, когда заходят в магазины, видят либо некачественную обувь, которой порой не хватает даже на один сезон, либо не могут найти то, что нравится, либо не могут подобрать то, что понравилось, но подходящее по размеру. И вы, наверняка, представляете, в какой ад иногда превращается поиск обуви. Мы решаем сразу несколько проблем: делаем обувь удобной, которая не натирает, не болтается на ноге, нога в ней не устает, потому что мы можем сделать обувь с легкой подошвой; обувь эстетична — потому что наш мастер делает не просто обувь, а произведение искусства. И это не рекламный слоган.

Наши клиенты могут прислать нам фотографию модели, которая им нравится, и мы сможем изготовить пару по фотографии клиента. И конечно, обувь точно прослужит долго.

Для нас это все очень важно, потому что мы снимаем груз поиска идеальной обуви с клиентов и берем его на себя, избавляем от проблем, с которыми человек сталкивается в магазине. Поэтому клиенты готовы платить и выбирать нас, хоть мы и не Louis Vuitton.

Партнерский материал