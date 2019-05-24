«Нам нужны молодые депутаты. Мы вас берем!»

В Нижнекамске состоялась встреча избирателей с кандидатом реготделения «Единой России»

В преддверии праймериз участник предварительного голосования перед выборами в татарстанский парламент — заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин в подростковом клубе «Затейник» открыто ответил на вопросы электората, наметил обширный план работы по Нижнекамску, тем самым явно расположив к себе избирателей. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

О лучших и достойных



С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Нижнекамского муниципального района, заместитель мэра города Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая огласила регламент мероприятия и рассказала о процедуре предстоящего голосования.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, пройдет предварительное голосование (праймериз), и каждый житель города и района сможет отдать свой голос за кандидата в Госсовет от партии «Единая Россия».

— Всего в праймериз примет участие 231 кандидат, — объясняла собравшимся Эльвира Долотказина. — Из них в партийные списки попадут лишь 100. Решать, кто достоин стать депутатом, а кто нет, будет народ. Для этого и проводится процедура предварительного голосования, которая по всему Татарстану запланирована на предстоящее воскресенье. Здесь собрались жители Ахтубинского избирательного округа.

Стоит отметить, что похожая встреча с избирателями прошла несколькими днями ранее в поселке городского типа Камские Поляны. На ней присутствовали: председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, заместитель генерального директора по энергетике и информационным технологиям АО «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин, начальник управления записи актов гражданского состояния кабинета министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина, председатель исполкома высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» Алсу Тарханова.

Эльвира Долотказина огласила регламент мероприятия и рассказала о процедуре предстоящего голосования

Равнодушных не осталось

По Ахтубинскому избирательному округу на сегодняшний день есть три участника праймериз: мэр Нижнекамска Айдар Метшин, татарский писатель, депутат Госсовета РТ Разиль Валеев и заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин. Однако на встречу пришел только один из них — Руслан Загитович.

По регламенту на его выступление перед горожанами было отведено всего 3 минуты, но так как других кандидатов не было, собравшиеся единогласно решили продлить время выступления. Для ответов на вопросы избирателей было отведено 7 минут.

За это короткое время кандидат успел расположить к себе своих будущих избирателей, открыто рассказав о своем трудовом пути и предстоящих глобальных задачах.

По образованию Руслан Гиззатуллин — инженер и всю жизнь занимался энергетикой. После окончания Уфимского авиационного института в 1997 году начал работать дежурным слесарем на Кармановской ГРЭС в системе «Башкирэнерго». Прошел все ступени карьерного пути: от слесаря до начальника смены. В 2003 году переехал в Татарстан. Работал на Казанской ТЭЦ-1, руководил Заинской ГРЭС, работал техническим директором ОАО «Генерирующая компания», а в 2012 году перешел в «ТАИФ».

— Я женат, у меня трое детей, три сына — продолжал рассказывать Руслан Загитович, вызывая умиление у всех собравшихся, особенно у женщин. — Старшие сыновья учатся в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Окончили школу с отличием и с легкостью поступили в один из лучших вузов страны. Думаю, они станут отличными инженерами и найдут свое место в жизни. Младший учится в четвертом классе. Разница в возрасте между старшими детьми и младшим — 12 лет, чему мы с супругой очень рады. Одни, как принято говорить, повзрослели и выпорхнули из гнезда, а другой рядом с нами. Что еще я могу сказать о себе? Наверное, то, что я привык работать и привык делать то, за что никогда потом не будет стыдно. В моей практике нет таких проектов, которые были сделаны неправильно. Я могу с уверенностью сказать, что за них мне ни разу не было стыдно. И все, чего я достиг в жизни, стало возможным благодаря тому, что я хорошо работал и хорошо исполнял свои обязанности.

По регламенту на его выступление перед горожанами было отведено всего 3 минуты, но так как других кандидатов не было, собравшиеся единогласно решили продлить время выступления

17 млрд рублей на благотворительность

Рассказал он и о группе компаний «ТАИФ», активно участвующей не только в промышленном развитии республики, но и в благотворительной деятельности. На этом вопросе Руслан Гиззатуллин в своем выступлении остановился подробнее.

— В компании «ТАИФ», в которой я работаю и курирую вопросы информационных технологий на таких крупных предприятиях, как «Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и других, — более 38 тысяч работников. Если говорить о том, какой мы вносим вклад в бюджет республики и страны, то стоит отметить, что налоговых отчислений за 2018 год с заработной платы наших сотрудников было уплачено на сумму 61 млрд рублей. Из них порядка 17 млрд — в республиканский бюджет. Ровно такая же сумма была направлена предприятиями на благотворительность. Кому-то может показаться странным, что об этом мало информации — это связано с определенной позицией руководства. К примеру, у мусульман принято давать садака, но никто же не кричит на каждом углу о том, что кому-то помог. Так и наша компания предпочитает промолчать об этом.

Планов на работу по Нижнекамску у кандидата в депутаты Государственного совета РТ много. Проблем в городе хватает. Одна из них связана с экологической обстановкой в регионе. В планах также решение проблемы с обеспечением надежного газоснабжения промышленного узла, завершение (на год раньше запланированного срока) реконструкции очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» и разработка проекта строительства в городе современного медицинского центра с применением высоких технологий. Хочется обеспечить качество жизни горожан на самом высоком уровне.

О проблемах горожан и семейной династии

Во второй части встречи каждый из присутствующих смог задать вопрос кандидату в депутаты Госсовета РТ.

Один из первых был о том, будут ли проводиться приемы по личным вопросам при успешном прохождении в Госсовет. На что Гиззатуллин ответил:

— Конечно, будут. Это прямая обязанность депутатов перед избирателями. А разве в вашем городе не проводились, были подобные прецеденты? — с улыбкой поинтересовался Руслан Загитович.

Во второй части встречи каждый из присутствующих смог задать вопрос кандидату в депутаты Госсовета РТ

Следующий вопрос был о семье. Кандидата попросили рассказать подробнее о родителях.

— Я родился в семье врачей в Башкирии. Мама — врач-педиатр, отец — военный врач, дослужился до звания подполковника. У нас в семье очень много врачей. Мама, папа, супруга, теща. Только мы с братом инженеры. И по счастливой случайности и его супруга тоже выбрала для себя профессию врача. А сыновья пошли по моим стопам — хотят стать инженерами.

Острый и злободневный вопрос прозвучал из зала на тему детей с ограниченными возможностями здоровья. У кандидата в депутаты поинтересовались, сможет ли компания, которую он представляет, в дальнейшем взять под опеку Ассоциацию родителей и опекунов детей-инвалидов, которая есть в Нижнекамске.

— С проблемами детей-инвалидов я знаком с раннего детства, как и говорил ранее, я рос в семье врачей. Были случаи, когда в сложившейся ситуации были виноваты сами родители, вовремя не обратившиеся в медицинские учреждения за помощью. У меня есть два старших сына-близнеца. Они родились недоношенными. Было время, когда врачи советовали отдать их в Дом ребенка, говорили, вряд ли они к 3 годам даже голову смогут нормально держать. Но усилие, вера и любовь помогли нам с супругой преодолеть все трудности. Сейчас они крепкие ребята, студенты престижной «Бауманки», в которую многие школьники мечтают поступить. Что касается вашего вопроса, то я не знаю ни одного случая отказа со стороны нашей компании, когда к ней обращались родители детей-инвалидов, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым была необходима помощь. Но если вдруг проблемы такие возникнут, я готов всячески посодействовать в решении вопросов в вашей Ассоциации родителей и опекунов таких особых деток!

Задали присутствующие и вопрос о возрасте, на что Руслан Гиззатуллин с улыбкой ответил:

— Мне в этом году 45 будет, но я хорошо сохранился.

— Ну и отлично, — послышался голос из зала. — Нам нужны молодые депутаты. Мы вас берем!

Вот на такой позитивной ноте и завершилась встреча с населением. Люди пообещали непременно прийти в день предварительных выборов на свои избирательные участки и отдать свои голоса за тех кандидатов, которые, по их мнению, будут достойно представлять нашу республику в целом и наш город в частности и делать все возможное для спокойной, комфортной жизни людей.