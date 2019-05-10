«Ростех» не летит в поля: передача легких самолетов Т-500 остается под вопросом

Госкорпорация сертифицировала машины как прогулочные самолеты, а не сельскохозяйственных тружеников

Фото: Юлия Косолапкина

Сдача первой партии сельскохозяйственных самолетов Т-500, или «летающих тракторов», которые собираются в Казани структурами «Ростеха», оказалась на грани срыва. По условиям контрактных обязательств до конца мая казанская фирма «МВЕН» должна передать в эксплуатацию 10 российских самолетов а-ля «кукурузник», но кураторы проекта до сих пор пребывают в неопределенности — в каком виде выводить в свет казанский «Фермер». По сведениям источников в авиационных кругах, «Ростех» сертифицировал Т-500 как «просто самолет для летних прогулок», а не как сельскохозяйственную машину-работягу. На фоне недавней авиакатастрофы у него могут возникнуть сложности с получением разрешения Росавиации на постоянные полеты для обработки сельскохозяйственных угодий.

«Ростех» не пускает казанские «Фермеры» на посевную

Назначенная на 20 мая торжественная церемония передачи 10 первых легких сельскохозяйственных самолетов Т-500 оказалась под большим вопросом. После чудовищной авиакатастрофы в Шереметьево, перевернувшей ровный ход сертификации авиатехники, куратор проекта — ОНПП «Технология», входящее в «Ростех», всерьез засомневался, стоит ли поднимать «сырую» авиационную новинку в небо.

Как утверждают источники в отрасли, после печальных событий Росавиация заметно ужесточила порядок выдачи разрешений для эксплуатации новой авиатехники, так что будущий эксплуатант самолетов а-ля «кукурузник», башкирская авиакомпания «РусАвиа», может столкнуться с отказом.

«Т-500 — это специализированный самолет, который предназначен для обработки полей современными химикатами. И, конечно, при проведении сертификационных работ они должны были испытывать ее как специализированную машину и проводить испытания сельхозаппаратуры, которая выполняет мелкокапельное орошение полей с воздуха (это влияет на безопасность полетов, — прим. ред.). Они не делали этого. По крайней мере, в специальной карте данные сведения о проведении летных испытаний аппаратуры, которой оснащен Т-500, отсутствуют, — рассказывает собеседник «Реального времени», работающий в авиационной сфере. — Впрочем, неизвестно, а есть ли у этого «Фермера» специальная аппаратура? Они сертифицировали Т-500 как самолет, который ну просто так летает в летнее время, а не как сельского трудягу».

На днях в руководстве ОНПП «Технология» затруднились сказать, состоится ли передача авиатехники или все-таки ее отменят по техническим причинам.

«Это решится после праздников», — сообщил куратор проекта в ОНПП «Технология» Михаил Удалов. — Вообще планировалось передать все 10 самолетов Т-500 в последних числах мая, но более точно я смогу прокомментировать позднее».

В свою очередь, и сам получатель авиатехники находится в легкой растерянности. Генеральный директор «РусАвиа» Дмитрий Торопов заявил «Реальному времени», что пока неизвестно, когда в его отряд поступят казанские «Фермеры». По его словам, сейчас идет доводка самолета до нужной кондиции. «Сейчас этот вопрос прорабатывается, — рассказал он. — Получим ли мы самолеты в мае, я точно не могу сказать. Почему? Это не к нам вопрос», — завершил он разговор без объяснения причин.



Минсельхоз РТ на торжество не звали

Напомним, что майская церемония должна была стать финальным аккордом исполнения первого контракта на поставку первой партии Т-500, заключенного «Ростехом» с лидерным эксплуатантом «РусАвиа». Это уже третий по счету перенос: в конце декабря «Ростеху» удалось подписать допсоглашение о переносе на май вместо декабря.

Договор поставки был подписан летом прошлого года во время авиационного форума «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Стоимость контракта составила 200 млн рублей. От имени «Ростеха» как изготовителя самолета его подписала казанская «Аэропрактика», находящаяся в ведении ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

Самолеты должны быть собраны в кооперации обнинского ОНПП «Технология» (холдинг «РТ-Химкомпозит», входит в госкорпорацию «Ростех») и казанской фирмой «МВЕН» (разработчик машин). Многолетняя разработка «МВЕНа» в августе прошлого года Т-500 прошла сертификацию Росавиации РФ, после чего «Ростех» взялся за налаживание серийного производства. Ведь сертификат типа на эту машину дает возможность производителю участвовать в госпрограммах и получать субсидии из федерального бюджета.

Договор поставки был подписан летом прошлого года во время авиационного форума «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Фото gidroaviasalon.com

«Воздушные суда будут использоваться для выполнения авиационно-химических работ на территории Российской Федерации», — рассказывал тогда журналистам генеральный директор «РусАвиа» Дмитрий Торопов. По его словам, первыми начнут их эксплуатацию Татарстан и Башкортостан, а местом «прописки» самолетов станет аэропорт «Уфа». «Первое воздушное судно мы ожидаем уже в октябре текущего года», — обещал он.

В действительности сдачу лидерной партии сначала перенесли на декабрь, а затем и на май 2019 года. Иначе говоря, «Ростех», как и остальные авиапроизводители, не избежал «детских болезней» в создании новой авиатехники, хотя и сильно упрощенной. В Минсельхозе РТ сообщили «Реальному времени», что их пока не приглашали на передачу сельскохозяйственной машины, хотя они им как раз сейчас нужны. «Пока хорошая погода, можно было бы быстрее обработать поля, но авиационной техники нет под рукой», — посетовали специалисты ведомства.

Николай Никифоров ответит за сборку «тракторов»

Впрочем, до крушения в Шереметьево уверенность в сдаче казанских «Фермеров» выглядела железобетонной. В апреле этого года во время визита директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов докладывал президенту РТ, что машины находятся в высокой степени готовности.

«В настоящее время десять первых серийных самолетов Т-500 собраны и проходят финальную стадию подготовки к вводу в эксплуатацию — приемку независимой инспекции. Мы планируем передать первые самолеты авиакомпании «РусАвиа» в мае. Таким образом, уже в новом аграрном сезоне эксплуатант сможет использовать их для выполнения авиационно-химических работ», — сказал Сергей Абрамов при встрече с Рустамом Миннихановым в Доме правительства РТ. Тогда во встрече принимали участие заместитель премьера-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, собственник ООО «Дигинавис» Николай Никифоров, генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

Тогда же была анонсирована новая производственная площадка, которую выбрал «Ростех» для развертывания серийного производства Т-500. Как известно, ОННП «Технология» намерено расширить выпуск и готовится выйти на сборку 60—100 самолетов в год. Казань предложила восемь производственных площадок.

«Мы планируем передать первые самолеты авиакомпании «РусАвиа», — сказал Сергей Абрамов при встрече с Рустамом Миннихановым в Доме правительства РТ. Фото tatarstan.ru

«Сейчас наша инженерная группа изучает по всей республике оптимальные предложенные варианты, около восьми площадок. Назвать пока не могу, потому что нет окончательного ответа от проектной организации», — рассказывал ранее «Реальному времени» глава ОННП «Технология» Андрей Силкин.

Как и ожидалось, «Ростех» решил бросить якорь в родных краях — в Иннополисе. На встрече с президентом глава кластера «Вооружение» Сергей Абрамов докладывал, что «проект планируется развивать на базе инновационного центра и города Иннополис, где будут сосредоточены компетенции в области разработки и серийного производства новых типов самолетов с использованием композитных материалов».

Впрочем, в Иннополис планируют вынести лишь финальную сборку и полосу для облета, а часть ключевых элементов конструкции планера, особенно лонжерон, который делается методом автоклавного формования, останется в Обнинске. Получить комментарии от руководства «Дигинавис», который, видимо, будет отвечать за сборку, не удалось — предпраздничный рабочий день закончился быстрее обычного.

Наступили на старые грабли Погосяна

«Ростех» взялся строить сельскохозяйственные самолеты после провала схожей программы компании «Сухого» Михаила Погосяна, отмечают собеседники «Реального времени». «Знаете, в 90-е годы они разработали сельскохозяйственный самолет Су-38 для борьбы с вредителями. Но к сертификации они пришли, когда самолет практически летал, хотя об этом надо было задуматься при проектировании. Погосян умеет хорошо делать истребители, а вот «кукурузники» у него не удались. Вот и «Ростех» наступил на эти же грабли», — отмечают они.

По словам эксперта, это не такое простое дело, потому что воздушные потоки действуют на капельную систему и просто так с кондачка эту работу не сделать. «Ростеху» надо было проводить испытания с аппаратурой. А сколько времени это займет — неизвестно. С другой стороны, в структурах, которые проводят сертификацию, не осталось специалистов такого уровня для того, чтобы сделать правильные выводы от полетов. Впрочем, сертификация с аппаратурой сейчас не обязательна, поэтому «Ростех» сможет утрясти проблемы.