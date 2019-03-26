Подарок боком: прокурор РТ требует «раскулачить» чиновницу казначейства

Анализ доходов и расходов госслужащей обернулся иском об изъятии имущества на 9,6 млн рублей

Прокурор РТ Илдус Нафиков подал иск к сотруднице Управления федерального казначейства по РТ Олесе Алексеевой. Он просит суд прекратить право собственности этой госслужащей на трехкомнатную квартиру и стояночное место в центре Казани и обратить имущество за 9,6 млн рублей в доход Российской Федерации. По мнению истца, покупки Алексеевой не соответствуют ее доходам. Сама чиновница комментировать эту историю пока отказывается.

Начальник отдела с двумя дипломами попала на крючок прокурора



Антикоррупционный иск прокурора Татарстана был подан в Советский райсуд Казани 26 февраля этого года. В этот же день суд в качестве обеспечительных мер по иску к Олесе Алексеевой наложил арест на то имущество, которое Илдус Нафиков считает приобретенным на нетрудовые доходы.

Первое заседание по этому делу состоялось 19 марта, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда. Прокуратуру Татарстана на нем представлял Роберт Валитов, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Исковые требования своего шефа он поддержал. Однако суд решил затребовать дополнительные данные о доходах и расходах ответчицы и привлечь к рассмотрению в качестве третьего лица Управление федерального казначейства по РТ (далее УФК). Поэтому заседание было отложено.

Олесе Владимировне Алексеевой — 30 лет. В 2017 году назначена начальником организационно-аналитического отдела УФК. Имеет за плечами два диплома Казанского федерального университета 2010 и 2015 годов. Карьеру в казначействе начинала в 2011-м — работала специалистом, главным специалистом-экспертом, заместителем начальников административного и организационно-аналитического отделов. Является советником государственной гражданской службы 3 класса.

Операция «Декларация»

Данных о замужестве и детях в официальной биографии и декларациях нет. Кстати, по итогам 7 лет работы Олеси Алексеевой на сайте УФК опубликовали почему-то лишь выдержки из четырех ее деклараций. Данных за 2017, 2015 и 2014 годы почему-то не нашлось.

В 2011 году главный-специалист эксперт Олеся Алексеева заработала 1,2 млн рублей, в ее собственности был лишь автомобиль BMW X5 да треть доли в квартире общей площадью 42,2 «квадрата».

На следующий год доходы Алексеевой, уже замначальника отдела, выросли почти на 50 тыс. рублей, а в 2013-м упали… до 1,4 тыс. рублей. Но в том же году Олеся Владимировна стала владелицей трехкомнатной квартиры площадью 121 кв. м, сохранив в собственности и треть доли в первой квартире, и BMW X5. В качестве источников приобретения недвижимости в декларации указаны «доход по основному месту работы, средства родителей и заемные средства». По итогам 2016 года у сотрудницы казначейства появилось право собственности еще и на парковочное место 11,7 кв. м, годовой доход составил 674 тыс. рублей.

Сверхдоходам подтверждения не нашлось?

Как выяснило «Реальное время», основанием для подачи иска Илдусом Нафиковым стали материалы Управления федерального казначейства по РТ, полученные в рамках контроля за расходами Алексеевой О.В. Из материалов следовало: в 2013-м году госслужащая Олеся Алексеева приобрела в Казани на улице Некрасова квартиру за 8,9 млн рублей и машино-место там же за 700 тысяч с лишним. Общая сумма затрат составила 9,6 млн рублей.

Вложила в покупку доходы по основному месту работы за 3 года (1,25 млн рублей), личные накопления (1 млн рублей), взяла в долг 3,7 млн, а еще 3,8 млн на покупку получила от родителей, — так отчиталась в декларации.

Основанием для подачи иска Илдусом Нафиковым стали материалы Управления федерального казначейства по РТ, полученные в рамках контроля за расходами Алексеевой О.В. Фото Максима Платонова

Однако проверявшие декларацию коллеги Алексеевой пришли к выводу: да, в 2010—2013 годах с учетом продажи старой Audi она получила доходы в 1,4 млн рублей, но в этот же период, в 2011-м, купила новенький BMW за 3,4 млн рублей. Представить данные об иных официальных доходах к моменту окончания проверки сотрудница не смогла.

Сомнения у борцов с коррупцией вызвала и возможность скопить миллион до 2011 года «в результате трудовой деятельности в качестве манекенщицы в театре моды «Ильдан-Лик». Проверяющие не смогли найти подтверждения этим данным.

Родители Алексеевой передачу 3,8 млн рублей дочке «аудиторам» подтвердили, однако запросы в налоговую и иные органы не подтвердили, что такие суммы в семье вообще были. Надежда на подругу, которая, по версии Алексеевой, дала ей в долг недостающие 3,7 млн, тоже не оправдалась: ее официальный доход в 2010—2012 годах не дотянул и до 300 тыс. рублей. А еще комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих УФК не обнаружила договор займа в декларационных документах по итогам 2013 года и сочла, что он был составлен лишь с целью придания законности приобретения«трешки».

Первого татарстанца «раскулачили» в 2017-м

По итогам работы комиссия в декабре 2018 года сделала вывод о несоответствии расходов Алексеевой О.В. ее доходам и игнорировании ею требований федерального законодательства о противодействии коррупции. Материалы направили в прокуратуру, как и требовал закон. А уже прокурор Татарстана, опираясь на п. 8 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ обратился в суд с иском о «конфискации» — точнее, о принудительном изъятии у собственника и обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы в 3 предшествующих года.

«Я никаких комментариев по этому поводу давать не буду», — заявила журналисту «Реального времени» сегодня сама Олеся Алексеева, которую удалось застать на рабочем месте.

В прокуратуре РТ подтвердили факт подачи иска, но предпочли не делиться позицией ведомства до начала рассмотрения по существу.



Совсем недавно широко обсуждалась история дареного Porsche, который глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина якобы получила от поклонника и вернула, поскольку подарки дороже 3 тыс. рублей чиновникам запрещены. Фото Рината Назметдинова

Один из источников «Реального времени» утверждает — анализом доходов и расходов отдельно взятой сотрудницы в УФК занялись по требованию того же надзорного ведомства. Говорят, в ходе проверки прозвучала и версия о квартире как подарке от некоего состоятельного поклонника. Напомним, совсем недавно широко обсуждалась история дареного Porsche, который глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина якобы получила от поклонника и вернула, поскольку подарки дороже 3 тыс. рублей чиновникам запрещены. Правда, в законе говорится о подарках в рамках служебной деятельности, но как определять эту грань и декларировать подношения за миллионы, не очень понятно.

К слову, этот иск о «раскулачивании» в Татарстане как минимум второй. В 2016-м Советский райсуд Казани рассматривал схожее требование Казанской природоохранной прокуратуры к бывшему начальнику отдела правового обеспечения Росприроднадзора Андрею Дрожжину. Прокуроры хотели обратить в доход государства однокомнатную квартиру за 2,5 млн рублей и две иномарки Nissan, приобретенные семьей чиновника в 2014 году. Суд ограничился «конфискацией» одной машины, установив, что расхождение в доходах и расходах Дрожжина составило всего 241 тыс. рублей. В 2017 году Верховный суд РТ с этим согласился.

Следующее заседание суда по иску прокурора Татарстана к сотруднице казначейства назначено на 11 апреля.