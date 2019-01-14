Мифические мажоры: сыновья атнинских ВИПов продулись в казино или стали жертвой оговора?

Как разговоры о 140-миллионном проигрыше детей бизнесменов и чиновников высветили истинные проблемы района

Атнинский район взбудоражен слухами о том, что сын одного из самых успешных местных предпринимателей в компании с сыном главы района и еще двух «мажоров» районного масштаба поставили под угрозу карьеру родителей и благосостояние своих семей, в пух и прах проигравшись в подпольном московском казино. Сарафанное радио даже сумму «проигрыша» указывает — 140 млн рублей: ее будто бы разделили на четверых, и теперь семьи якобы красиво отдохнувших в российской столице парней спешно распродают имущество, чтобы отдать долг, пока по нему не набежали сумасшедшие проценты. С просьбой рассказать о расточительстве молодых людей в редакцию обратились местные жители. Есть ли в этой истории правда и что спровоцировало слухи, выясняло «Реальное время».

«Дети в прах разорили»



— Это незадолго до Нового года случилось, — рассказал «Реальному времени» на условиях анонимности житель села Кунгер. — Сын Рашита Абдуллазянова вместе с сыном главы района и еще с двумя парнями из богатых семей ездили в Москву и проиграли там в казино 140 млн. Им на выплату долга отвели жесткие сроки. Ну, когда вернулись, родители этот долг разделили на четверых и быстро-быстро теперь имущество распродают, чтобы расплатиться. У Абдуллазяновых было несколько магазинов, в том числе бытовой техники, пилорама — так магазины уже проданы, технику перед Новым годом за копейки продавали, а сейчас производственные помещения и дом уже на продажу выставили. Я сам видел в интернете объявления о продаже. И КАМАЗы свои Абдуллазяновы тоже продают. А глава района из-за долга сына колхозы разорил — с передовых ферм всех коров распродали! Его за это уже с должности снимают — нам сказали знающие люди, это уже дело решенное.

Примерно в этих же красках обрисовала ситуацию и другая жительница Кунгера. Причем уточнила, что вначале все думали, что это дочка Абдуллазяновых долгов наделала, а потом выяснилось, что дело вовсе не в ее расточительности.

«Глава района (Габдулхат Хакимов — на фото) из-за долга сына колхозы разорил — с передовых ферм всех коров распродали! Его за это уже с должности снимают — нам сказали знающие люди, это уже дело решенное», — рассказал «Реальному времени» на условиях анонимности житель села Кунгер. Фото agro.tatarstan.ru

Тут есть что продать

По данным «СПАРК-Интерфакс», Рашит Абдуллазянов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — розничная торговля. В 2016—2017 годах он по госконтрактам поставлял детали и комплектующие к тракторам и автомобилям для Атнинской ЦРБ и обязательства исполнил в полном объеме.

Кроме того, Абдуллазянов владеет кунгерским ООО «Мануфактура», руководит которым его супруга. Основным видом деятельности компании является производство муки, круп и крахмала. На 2017 год (более поздних сведений в «СПАРК-Интерфаксе» пока нет) это микропредприятие с уставным капиталом в 300 тыс. рублей, на котором занято 15 работников, завершило с прибылью 1,9 млн рублей. В госзакупках фирма участвовала в последний раз в 2013 году — поставила продукты по госконтракту с отделом образования Атнинского муниципального района на 447 тыс. рублей.

А 26 января 2018 года на имя Ильсияр Абдуллазяновой была зарегистрирована еще одна фирма, с «пропиской» в Большой Атне — ООО «Торгстрой». Уставный капитал — минимальный, 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — «торговля оптовая, неспециализированная».

И еще, как сообщила «Реальному времени» сама Ильсияр Абдуллазянова, они с мужем имеют в собственности четыре нежилых здания — три двухэтажных и большой одноэтажный торговый павильон. По словам кунгерцев, имущество семьи было выставлено на продажу на «Авито», но в январе корреспондент «Реального времени» не нашел ни одного такого объявления.

В 2016—2017 годах Рашит Абдуллазянов по госконтрактам поставлял детали и комплектующие к тракторам и автомобилям для Атнинской ЦРБ и обязательства исполнил в полном объеме. Фото sm-si.ru

«Мы просто не знакомы»

— Проигрался в московском подпольном казино? Я? — искренне удивился Радик Абдуллазянов, которого телефонный звонок корреспондента «Реального времени» застал как раз в одном из якобы проданных магазинов за сведением баланса в бухгалтерии. — Первый раз о таком слышу. Я и в Москву-то не помню, когда ездил, не до того мне, а уж чтобы играть… Придумают же люди! Заняться, видно, больше нечем.

— А с сыном главы района вы дружите? — продолжила проверять версию сарафанного радио корреспондент.

— Даже не общались ни разу.

— А распродажа техники по бросовым ценам в ваших магазинах была?

— У нас во всех магазинах была обычная новогодняя распродажа.

«Проигрыша не было, а попытка рейдерского захвата налицо»

Слова сына подтвердила «Реальному времени» и мать, которая, в отличие от него, про слухи отлично знает.

— Такая некрасивая сплетня, — посетовала Ильсияр Абдуллазянова. — Мы с мужем в шоке просто. Кому и зачем понадобилось про нас такие слухи распускать, ума не приложу. На самом деле у нас все в порядке и ничего не распродается, напротив, мы расширяем бизнес — новые магазины открываем в Большой Атне. На ногах стоим крепко, кредиты на развитие не раз брали, и всегда в срок выплачивали.

— А объявления о продаже недвижимости? Они же были?



— Так ведь объявление мы вначале неправильно подали. Хотели сдать в аренду помещения, которые сейчас освобождаются, а разместили в разделе «продажа». Ошибку исправили уже, а народ-то прочитал…

«Мы считаем, что имеет место попытка рейдерского захвата», — утверждает Ильсияр Абдуллазянова. Фото Ирины Плотниковой

— Но у вас и у вашего мужа имущество с декабря под арестом, об этом есть официальная информация на сайте Федеральной службы судебных приставов.

— Арест наложен, но мы сейчас это обжалуем. И разорением нам это не грозит. Но мы считаем, что имеет место попытка рейдерского захвата. Один наш давний знакомый вел с нами расчеты, мы ему доверяли, а он нас обманул. И теперь пытается отсудить у нас крупную сумму — 835 тысяч рублей. В обеспечение этого иска он и добился ареста. Но мы уже подали к нему встречный иск и рассчитываем, что все закончится благополучно.

В заключение разговора Ильсияр Абдуллазянова твердо дала понять, что сейчас, во всяком случае, у семьи нет причин спешно распродавать имущество.

«Не разоряются, а расширяются»

Представители местных властей также уверены, что расползающиеся по району сплетни о сыне-игроке, разорившем родителей-предпринимателей, не имеют под собой реальных оснований. Однако глава Кунгерского сельского поселения Гульназ Гарипова приоткрыла завесу коммерческой тайны над тем, что могло вызвать слухи:

— У Абдуллазяновых в Кунгере были продуктовый магазин и небольшой магазин бытовой техники, они их действительно продали другому предпринимателю. Но только не потому, что им деньги нужны, чтобы долги какие-то заплатить, а потому что они в Атню, в райцентр свой бизнес переводят. У них там было несколько магазинов, в том числе один магазин бытовой техники. А сейчас они там новый магазин еще открыли…

А факт недавней распродажи техники со скидками Гарипова подтвердила, однако заметила, что цены со скидкой были на распродаже вовсе не бросовыми.

Попробуй разори, или Молоко от банковской коровы

Единственный герой сплетен, с которым корреспонденту «Реального времени» поговорить не удалось, — это глава Атнинского района Габдулхат Хакимов. Застать его на месте за три дня не удалось ни разу. Руководитель аппарата районного Совета Гульнара Галяутдинова обещала передать наши вопросы главе муниципалитета и связаться с редакцией. На момент публикации комментарий не поступил. Впрочем, «Реальное время» готово выслушать и процитировать мнение всех участников ситуации.

А она, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», такова. Имущество большинства предприятий, бьющих молочные рекорды республики, разбазарить не так-то просто, поскольку оно предприятиям не принадлежит, а заложено-перезаложено в банках. И даже крупные фирмы, закончившие 2017 год с прибылью в несколько десятков миллионов, по сути, работают не столько на развитие производства, сколько на обслуживание кредитов. Случись даже незначительный финансовый сбой — и никаких «мажоров» не нужно, чтобы их разорить.

К примеру, в 2017 году Минсельпрод РТ официально сообщал, что Атнинский муниципальный район РТ входит в тройку районов-лидеров по объемам валового производства молока, а наибольший вклад в производство молока вносят ООО «Шахтер», ООО «Тукаевский», СХПК племенной завод им. Ленина, СХПК «Тан» и СХПК «Кушар».

Так вот, на сегодняшний день ООО «Шахтер», принадлежащее Радику Шагидуллину через атнинское ООО «Сельхозтехника», является залогодателем в шести сделках с «Россельхозбанком». В залоге до 2027 года находятся почти 900 коров, 1 993 головы молодняка, комбайны, трактора, доильные установки и другая техника на фермах.

В 2017 году Минсельпрод РТ официально сообщал, что Атнинский муниципальный район РТ входит в тройку районов-лидеров по объемам валового производства молока. Фото Марии Горожаниновой

ООО «Тукаевский», бенефициаром которого по той же схеме является все тот же Радик Шагидуллин, является залогодателем в 11 сделках и лизингополучателем еще в двух. Большая часть договоров залога действует также до 2027 года. Предметы залога — сельхозтехника, автомобили, оборудование ферм, и, разумеется, стадо КРС — около 600 коров и 1 923 головы молодняка.

И только практически полностью принадлежащее Радику Шагидуллину микропредприятия — ООО «Сельхозтехника» — свободно от долгов и залогов.

Упомянутые в отчете Минсельхоза СХПК «Тан» (расположенное недалеко от Кунгера) и «Кушар» также закредитованы. «Тан» — залогодатель в 11 сделках, «Кушар» — в пяти.