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Гладиаторские бои на современный лад: как в «Корстоне» прошла седьмая «Битва на Волге»

16:00, 05.11.2018 4
Гладиаторские бои на современный лад: как в «Корстоне» прошла седьмая «Битва на Волге» Фото: kudago.com
Видео Камиля Исмаилова
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 нояб
    Не люблю такие бои
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  • Анонимно 05 нояб
    Жесткий спорт
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  • Анонимно 05 нояб
    Такие бои вощвышают и переводят в другой ранг кровопролитие
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  • Анонимно 05 нояб
    Такой жесткий и одновременно зрелищный спорт
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