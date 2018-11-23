Казанскому троллейбусу — 70 лет

В переданном Национальному архиву РТ здании института КазХимНИИ, что на углу Сибирского тракта и ул. 8 Марта, уже не определяют «коэффициент проскока по масляному туману» и не следят за изменением цвета индикаторной ваты на обратной стороне защитной одежды. Сейчас в этом здании история. В основном недавняя, но от этого не менее интересная.



Именно сюда я направился, заинтересовавшись развитием казанского троллейбуса. Небольшая папка с «Конъюнктурным обзором» трамвайного управления за 1948 г. Желтоватая бумага, сейчас такая не идет даже на черновики. Полуслепая машинопись: копия документа, лежащего в основе нашего троллейбуса. И хотя распоряжение о постройке первой линии троллейбуса идет в документе первым пунктом, документ (Постановление Совета Министров СССР) охватывает практически все изношенное до предела городское хозяйство Казани послевоенных лет. Считаю необходимым в конце заметок привести полный текст этого постановления — для городского хозяйства Казани это этапный документ.

Возьмите учебник по любой дисциплине, изданный в 1960—1980-х годах. Из введения становится ясно, что у истоков любой отрасли науки и техники стоял Ленин — для обоснования хватало нескольких слов в примечаниях собрания его сочинений. В нашем случае нет никаких натяжек. Отцом казанского троллейбуса является именно И.В. Сталин, и этот факт оспорить невозможно — его подпись стоит под упомянутым выше постановлением.

Пуск троллейбуса в Казани стал главной задачей городских властей в 1948 году. Задания по оказанию помощи строительству троллейбусной линии партийное руководство разверстало по предприятиям и учреждениям города. В Москву на обучение специальности водителя троллейбуса была командирована группа лучших водителей казанского трамвая. Ветераны электротранспорта рассказывали, как московские троллейбусники пытались щедрыми посулами оставить обучавшихся у себя в Москве, но наши люди оказались стойкими. Первый троллейбусный маршрут протяженностью 11 км был открыт 27 ноября 1948 года.

Уже в следующем 1949 году маршрут №1 был продолжен от пл. Куйбышева до ул. Оренбургской (ныне Шаляпина), количество троллейбусов увеличилось до 21 единицы, в штате состояло 46 водителей и 40 кондукторов. Эксплуатационная скорость достигала 14,9 км/час и существенно превышала тот же показатель у трамвая.



Остановка «9-я Союзная». 1954—1955 г.г. Фото А.С. Степанова, из коллекции В.А. Григорьева

Строительство второй линии было начато в 1950 году. Она соединила пл. Куйбышева с Кировским районом — конечный пункт был у школы № 1. В этом году в инвентаре КТТУ уже числится 35 троллейбусов, а их эксплуатационная скорость достигла 19 км/час. Четыре года спустя развернулось строительство линии в аэропорт. Короткая ветка связала улицу Баумана с вокзалом: троллейбусы шли по улице Пионерской (ныне это ул. Чернышевского). Но просуществовала та ветка недолго. Вот как выглядела маршрутная сеть в 1957 году:



№1 Павлюхина — Караваево

№2 Халтурина — Аэропорт

№3 Халтурина — Караваево

№4 Школа №1 — пл. Куйбышева

Старожилы бывшего Ленинского района с грустью вспоминали о том, как быстро они добирались в самый центр города. Путь от «Девятки» (нынешняя ул. Восстания, тогда 9-я Союзная) до Кольца занимал от силы 15 минут. Это неудивительно: на всем пути было два светофорных поста, а половины нынешних остановок просто не существовало. Движение троллейбусов по первому маршруту было очень интенсивным. С 5 утра до 22 часов «единички» шли с интервалом в 3 минуты. С 22 часов до половины второго ночи интервал увеличивался до 5 минут. Движение прекращалось в 3 ночи, чтобы возобновиться уже через 2 часа. Самым слабым маршрутом была «тройка». Интервалы здесь были от 10 до 15 минут, а ночной отдых был вдвое продолжительней отдыха «единицы».

В 1959 году была проложена линия в речной порт и протянута контактная сеть по улице Восстания: перед этим с ул. Восстания был снят трамвайный путь 10-го маршрута, соединявшего ул. Декабристов с фабрикой кинопленки. Тогда же был расширен крайне узкий путепровод под железной дорогой у 3-го трампарка — в старом путепроводе троллейбус проходил по трамвайным путям. В следующем году «четверка», поделившись на 4а и 4б, стала кольцевой, и был пущен до Бутырок, что у танкового училища, 6-й маршрут. Только в планах осталось строительство двух троллейбусных линий. Одно должна была идти от улицы Куйбышева (сейчас эта улица включена в ул. Пушкина) вдоль «Черного озера» и через Батуринскую улицу на ул. Баумана, вторая — от нынешней улицы Назарбаева по мосту через Кабан до ул. Тукая.

До денежной реформы 1961 года на троллейбусе существовал участковый тариф: весь маршрут разбивался на тарифные участки. У кондукторов было несколько катушек с билетами: обычно отрывался «основной» билет, к нему добавлялись, если надо, дополнительные. Вот тариф самого протяженного маршрута — «единицы».

Караваево — Сталинградская (ныне Ленинградская) — 20 коп., Сталинградская — пос. Урицкого — 40 коп., пос. Урицкого — Чистопольская — 40 коп., Чистопольская — Кремлевская (остановка у нынешнего здания АН РТ) — 40 коп., Кремлевская — пл. Куйбышева — 20 коп., пл. Куйбышева — Оренбургская (ныне Шаляпина) — 20 коп. Нетрудно подсчитать, что поездка из конца в конец стоила 1 руб. 80 коп.

В то время вся страна, исключая запад Украины и Прибалтику, ездила на троллейбусах МТБ-82. В середине 1950-х на ВДНХ в Москве появились необычные, с большой площадью остекления, троллейбусы Сокольнического завода. Два таких троллейбуса Москва подарила Ленинграду в мае 1957 года — северная столица праздновала 250-летие. Вскоре производство троллейбусов нового типа было развернуто в Энгельсе, и в 1961 году первые ЗиУ-5 получила Казань. В свой первый рейс они отправились 8 сентября 1961 года.

Троллейбус ЗиУ-5

До постройки отдельного троллейбусного депо парк машин размещался на территории трамвайного депо №3. В 1970 году протяженность троллейбусных линий достигает 100 км, а годовой пассажирооборот 70 млн человек. В следующем году недалеко от трамвайного депо №3 было построено троллейбусное депо на 100 машин, а 30 сентября 1974 года сдано в эксплуатацию троллейбусное депо №2. К 1975 году количество машин удвоилось, а в 1985 году достигло 220. Росла протяженность линий: в 1976 году открылся маршрут №8 до Первых Горок, в 1990 году — 11-й маршрут на Вторые Горки, а еще через 2 года 12-й маршрут связал центр города с новым районом Азино. В 2000 году этот маршрут был продлен до ул. Сахарова.

В 1986 году в связи с организацией пешеходной зоны троллейбусное движение с ул. Баумана было снято и разнесено на ул. Островского и ул. Профсоюзную.

В 1996 году троллейбусный маршрут № 14 связал Компрессорный завод с проспектом Ибрагимова, через 2 года по вновь проложенному участку был пущен троллейбусный маршрут №15 (ул. Сахарова, Азино-1 — пр. Победы). В 1999 году от пр. Ибрагимова до парка им. Горького был пущен 16-й маршрут. В начале 2003 года был открыт новый кольцевой маршрут №17 (ул. Профсоюзная — ул. Волгоградская — пр. Ямашева — Компрессорный завод — парк им. Горького — пл. Куйбышева). Годовой пассажирооборот троллейбуса в 1998 году составил 113,2 млн человек, среднесуточный — 0,31 млн человек. На конец 2002 года в Казани было 17 маршрутов общей длиной 341 км, 160 км линий, 304 машины. Среди них имелся один польский троллейбус NordTroll-Jelcz-120MT, четыре троллейбуса АКСМ-101 и несколько машин БТЗ-5201 Уфимского завода. На этом история казанского троллейбуса заканчивается и начинается, условно говоря, его сегодняшний день.

А сейчас терпеливые и любознательные читатели могут познакомиться с полным текстом постановления Совета министров СССР, с которого автор начал свой рассказ.

О мероприятиях по улучшению городского хозяйства гор. Казани

Совет министров Союза С.С.Р. постановляет:

1. Обязать Министерство авиационной промышленности:

а/ построить троллейбусную линию протяженностью 11 км., соединяющую Ленинский район г.Казани с площадью им. Куйбышева, с затратами в 1948 году 1250 т.р.;

б/ приступить к строительству канализации в Ленинском районе с затратами в 1948 году 1 млн. рб.;

в/ окончить в 1948 году строительство в г.Казани двух детских яслей по 100 мест, детского сада на 100 мест и больницы на 100 коек;

г/ построить в 1948 году школу на 440 мест стоимостью 700 тыс. рублей и летний открытый кинотеатр стоимостью, включая оборудование, — 600 т.р.;

д/ заасфальтировать в 1948 году 20 тыс. кв. метров дорог в жилых поселках заводов Министерства;

е/ выполнить в 1948 году за счет средств и материалов Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР работы по строительству Казанского оперного театра в объеме 500 тыс. рублей, за счет средств Министерства просвещения РСФСР работы по строительству школы на 440 мест стоимостью 700 тыс. рублей и за счет средств и материалов Казанского горисполкома капитальный ремонт трамвайных путей маршрута № 9 в объеме 800 тыс. рублей;

ж/ поставить в первом полугодии 1948 года Казанскому горисполкому 8 троллейбусных машин за счет фондов Совета Министров РСФСР;

з/ поставить в 1948 году Казанскому горисполкому 150 тн цемента, 2 тыс. кв. метров стекла и 10 тонн гвоздей для ремонта жилых домов, занимаемых рабочими авиационных заводов;

и/ поставить в 1948 г. Казанскому горисполкому 2 млн штук силикатного кирпича. Казанскому горисполкому выделить на производство кирпича необходимое количество угля.

2. Обязать Министерство сельскохозяйственного машиностроения:

а/ построить в 1948 году в г.Казани детские ясли на 60 мест стоимостью 350 тыс. рублей, школу на 280 мест стоимостью 400 тыс. рублей и приступить к строительству поликлиники на 20 посещений в день с затратами в 1948 году 200 тыс. рублей;

б/ построить в 1948 году водопровод протяженностью 3 клм. от улицы Ямашевской до поселка Кукушкино стоимостью 500 тыс. рублей, трамвайную линию протяженностью 2,5 клм. от завода сельхозмашиностроения до его рабочих поселков с затратами 250 тыс. рублей, дороги и тротуары к заводским поселкам с затратами 200 тыс. рублей;

в/ передать в 1 квартале 1948 г. Казанскому горисполкому не используемую заводом сельхозмашиностроения часть площади трамвайного парка № 1;

г/ отпустить в первом полугодии 1948 года Казанскому горисполкому 100 тонн цемента и 100 тонн нефтебитума для ремонта жилых домов, занимаемых рабочими завода сельхозмашиностроения.

3. Обязать Министерство вооружения построить в 1948 г. в г. Казани больницу на 60 коек с затратами 400 тыс. рублей.

4. Обязать Министерство промышленности строительных матералов СССР выделить в 1948 году Казанскому горисполкому 120 тыс. рублей на проведение дорожных работ в жилом поселке Казанского механического завода Главсантехники в г.Казани.

5. Обязать Министерство легкой промышленности СССР:

а/ выделить в 1948 году Казанскому меховому комбинату 300 тыс. рублей на благоустройство и строительство дорог в г.Казани;

б/ поставить в 1948 г. Казанскому горисполкому за счет производства 50 тыс. метров тафтяной и киперной ленты.

6. Обязать Министерство связи:

а/ выполнить в 1948 г. проектные работы по строительству в г.Казани новой телефонной автоматической станции и городской телефонной сети;

б/ произвести в 1948—1949 г.г. работы по каблированию городской телефонной сети в соответствии с планом благоустройства города;

в/ выделить в 1948 г. Казанскому горисполкому 2 коммутатора ЦБ-100 и 2 коммутатора МБ-30 комплектно с телефонными аппаратами.

7. Обязать Министерство строительного и дорожного машиностроения поставить в первом полугодии 1948 г. Казанскому горисполкому за счет производства комплект оборудования для завода шлакоблоков на два пресса типа «Стирнс», 5 шлакодробилок «Клеро», 8 лебедок приводных и ручных, 10 вагонеток «Коппеля» и 3 ленточных 15-метровых транспортера.

8. Обязать Министерство Вооруженных сил СССР выделить в первом полугодии 1948 г. Казанскому горисполкому 200 тыс. рублей, а также 150 тонн нефтебитума на производство работ подъездов к аэропорту. Казанскому горисполкому произвести в 1948 году работы по асфальтированию подъездов к Казанскому аэропорту.

9. Обязать Министерство лесной промышленности СССР поставить в 1948 году Казанскому горисполкому за счет производства 5 семикиловаттных передвижных электростанций для механизации лесозаготовок Казанского гортопа.

10. Обязать Министерство текстильной промышленности СССР поставить в первом полугодии 1948 г. Казанскому горисполкому за счет производства 50 тыс. метров киперной ленты.

11. Обязать Министерство промышленности строительных материалов СССР, Министерство химической промышленности СССР, Министерство промышленности средств связи, Министерство целлюлозной и бумажной промышленности и Министерство резиновой промышленности поставить в 1948 году Казанскому горисполкому за счет производства оборудование и материалы согласно приложению.

12. Обязать Мосгорисполком:

а/ оборудовать в первом полугодии 1948 г. 20 уборочных и других специальных автомашин для городского хозяйства гор. Казани на шасси, предоставляемых Казанским горисполкомом;

б/ передать в 1 квартале 1948 года Казанскому горисполкому 10 прицепных трамвайных вагонов, пригодных к эксплуатации;

в/ капитально отремонтировать в 1948 году Казанскому горисполкому 30 грузовых автомашин на заводах Мосгорисполкома;

г/ изготовить до 15 марта 1948 года проектно-сметную документацию для строительства троллейбуса в г.Казани;

д/ выделить в первом полугодии 1948 г. Казанскому горисполкому необходимое количество арматуры для монтажа троллейбусной линии в г.Казани;





13. Государственной штатной комиссии при Совете Министров СССР рассмотреть и утвердить штаты и должностные оклады работников вновь организуемых управлений промкооперации при Казанском горисполкоме и городского ремонтно-строительного треста.

14. Обязать Министерство здравоохранения РСФСР освободить и предать до 1 июля 1948 г. Казанскому горисполкому здание школы № 85 для использования его по прямому назначению.

15. Разрешить Министерству коммунального хозяйства РСФСР произвести в первом полугодии 1948 г. на территории Татарской АССР организованный набор рабочих из числа сельского населения в количестве 10000 человек для работы в жилищно-коммунальном хозяйстве г.Казани.

16. Обязать Министерство автомобильного транспорта РСФСР капитально отремонтировать в 1948 г. в г.Москве 100 автомашин, принадлежащих Казанскому горисполкому.

17. Разрешить Министерству вооруженных сил СССР поставить в 1 квартале 1948 г. Казанскому горисполкому 100 автомашин, требующих ремонта.

18. Обязать Главное управление кислородной промышленности при Совете Министров СССР принять долевое участие в строительстве трамвайной линии, устройстве наружного освещения и асфальтировании дороги от ул. Поле Ершова до компрессорного завода Главкислорода в объеме 1 млн. рублей, выделив для этих целей необходимые материалы.

Председатель Совета Министров СССР И.Сталин

Управляющий Делами Совета Министров СССР Я.Чадаев

Как говорится, у всего есть конец — даже у гуталина в тумбочке у соседа. Есть конец и у моих заметок, эта – последняя. Автор благодарит читателей и редакцию за их терпение и снисходительность.