Прощание с командой Тахаутдинова: «Татнефть» сменила главного шинника на механика

Вместо АвтоВАЗа татарстанские шинники подрядились поставлять на «Форд Соллерс»

«Нижнекамскшина» под управлением «Татнефть-Нефтехим», разорвавшее в прошлом году сотрудничество с АвтоВАЗом, не сбавило обороты по выпуску автопокрышек, но продолжает это делать, скорее, по накатанной колее. Накануне годовое собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» утвердило результаты работы за 2017 год: при выручке в 16,6 млрд рублей предприятие заработало чистую прибыль в 46,8 млн рублей, порадовав «Татнефть» скромной прибавкой свыше 10 млн рублей. На этом фоне шинный бизнес «Татнефти» трясет от кадровых зачисток: поста председателя совета директоров и исполнительного директора НКШ лишился Радий Бурганов, а до него ушел с поста главы НТЦ «Татнефти» давний ее руководитель Александр Махотин. Подробности — в материале «Реального времени».

Последняя отставка?

Вялотекущая перезагрузка шинного бизнеса «Татнефти», начатая ее гендиректором Наилем Магановым 2 года назад, привела к очередной, но ожидаемой отставке в руководстве «Нижнекамскшины». Накануне совет директоров компании лишил поста председателя совета директоров и исполнительного директора 49-летнего Радия Бурганова, совмещавшего обе должности на протяжении последних нескольких лет. Надо сказать, что он пришел на смену легендарному гендиректору НКШ Радику Ильясову, который после запуска новых шинных производств предпочел большую политику, став в 2011 году депутатом Госдумы от Татарстана. Правда, его сменщику оставили лишь исполнительные функции, а распорядительные полномочия передали УК «Татнефть-Нефтехим», которую возглавил Загит Шарафеев. Тандем Бурганова — Шарафеева рулил несколько лет, но после ухода заместителя гендиректора «Татнефти» его уход был предрешен.

С 18 июня председателем совета директоров стал глава Нижнекамского механического завода Ильдар Гиздатуллин, а исполнительным директором Цалик Портной, который руководил до этого новым заводом «ЦМК-шин». Новые кадровые назначения, равно как и отставку Радия Бурганова, проработавшего на заводе свыше 20 лет, «Татнефть» предпочла оставить без комментариев. Равнодушно-небрежно отнеслись к кадровым решениям и в руководстве «Татнефть-Нефтехима»: и. о. гендиректора управляющая Гузель Хабутдинова отказалась общаться на эту тему и не стала объяснять причину перемещений.

С 18 июня председателем совета директоров стал глава Нижнекамского механического завода Ильдар Гиздатуллин. Фото neftehim.tatneft.ru



Временные люди

Источники на предприятии полагают, что повышение Ильдара Гиздатуллина может указывать на два момента: во-первых, ему предстоит отвечать за производственную эффективность НКШ, так как «Татнефть» инвестировала 1,7 млрд рублей в модернизацию комплекса резиносмешения. Во-вторых, он будет контролировать ход ремонта шинного завода, который будет проводиться в этом году. По их версии, эти назначенцы могут быть временными фигурами, так как сама глава управляющей компании уже больше полугода имеет приставку «и. о.» и не может утвердиться в должности руководителя. «Эти кадровые решения нельзя считать долговременными», — считают в компании.

Напомним, что кадровая зачистка шинного комплекса «Татнефти» началась с ухода заместителя гендиректора «Татнефти» и главы УК «Татнефть-Нефтехим» Загита Шарафеева, считающего креатурой экс-гендиректора Шафагата Тахаутдинова. Спустя 2 года после этого, в 2016 году, его едва не обвинили в хищениях денег «Татнефти». Как рассказывало «Реальное время», МВД Татарстана возбудило уголовное дело о выводе средств «Татнефти» по якобы фиктивным договорам с ярославским поставщиком пресс-форм для шинников (название фирмы–контрагента не разглашалось). По версии следствия, за два года «Татнефть» выплатила партнеру почти 50 млн рублей, но не получила взамен обещанной продукции. Некоторые СМИ писали, что в ходе расследования у полицейских появились к Шарафееву вопросы. К каким результатам привело расследование, осталось неизвестным. Но вслед за этим закрутился маховик отставок в руководстве многочисленных шинных структур, а летом в СМИ была вброшена информация о задержании исполнительного директора и депутата Нижнекамского горсовета Радия Бурганова, которому до этого предрекали уход из НКШ.

Радий Бурганов: иногда нужно терпеливо переждать

Впрочем, пресс-служба опровергла задержание, а генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов объяснял пертурбации желанием изменить подходы к управлению шинным бизнесом. «На новом этапе нужны новые знания и навыки, — объяснял он переход «старых» шинников в аппарат «Татнефти» и выдвижение молодых кадров. Что касается того, останется ли там Горбачев (Илья Горбачев — и. о. гендиректора ТД «Кама», сбытовой структуры НКНШ, — прим. ред.). Он защитит свою работу и, если все нас устроит, будет ее продолжать. Претендент пишет свою программу, представляет ее нам. Мы заслушиваем, если это концептуально вписывается в стратегию всей компании, мы даем возможность коллеге ее реализовать», — разъяснял свою позицию Наиль Маганов год назад.

Наиль Маганов объяснял пертурбации желанием изменить подходы к управлению шинным бизнесом. Фото Максима Платонова



Илья Горбачев обещал выступить в прессе после защиты программы действий, но так и «пропал». За это время ни Илья Горбачев, ни Гузель Хабутдинова не избавились от приставки и.о, а значит не выдержали экзамены Маганова? Зато исполнительные директора старой формации покинули НКШ. В единственном интервью, с которым выступил Радий Бурганов 3 года назад, ему задали забавный наивный вопрос, который «зазвучал» как раз сейчас. «Как вы отнесетесь к тому, если вас абсолютно без объективных (с вашей точки зрения) причин снимают с данной должности», — спросила журналистка «Нижнекамской правды». «В молодости был похожий случай, из которого я вынес важный урок: никогда не стоит паниковать раньше времени. Иногда нужно терпеливо переждать, успокоиться, просто отдохнуть», — сказал он в 2015 году. Среди тех, кто ушел — исполнительный директор НТЦ «Кама» Александр Махотин, при котором проводилась омологация нижнекамских шин по требованиям зарубежных автопроизводителей. Как сообщили в НТЦ «Кама», он был уволен с 27 апреля, но причины не раскрыли. Его сменщик также ходит в статусе и. о.

Уйти от эффекта пятого колеса

«Шинный комплекс KAMA TYRES в последние 2 года превратился в пятое колесо «Татнефти», которое не приносит прибыли, но зато требует денежной подпитки», — говорит один из членов совета директоров НКШ. Однако первые результаты «пилотного» тандема Горбачева — Хабутдиновой оказались лучше, чем у их предшественников в 2016 году, но все-таки не такими блестящими, как ждали. При общем подъеме шинного рынка на 17% нижнекамское предприятие смогло вырасти на 11%. Как следует из годового отчета НКШ, предприятие выпустило 9,7 млн штук автомобильных шин, получив выручку в 16,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 году предприятие выпустило 8,7 млн штук. Несмотря на то, что НКШ перестало поставлять шины на комплектацию АвтоВАЗа, шинники не срезали производство, а переориентировались на вторичный рынок. Как уже рассказывало «Реальное время», в сбытовой политике новая команда ТД «Кама» сделала ставку на доминирование в низком ценовом сегменте, подрезав дилерскую маржу своих продавцов.

Выше оказалась и чистая прибыль: 46,3 млн рублей против 36 млн рублей в предыдущем сезоне. Однако на фоне миллиардной выручки и больших инвестиций, которые почти ежегодно делает «Татнефть», доход шинников все-таки выглядит копеечным. «Как их расценит руководство «Татнефти», пока непонятно. По его итогам можно будет ждать серьезных кадровых назначений», — говорит член совета директоров НКШ.

Как следует из годового отчета НКШ, предприятие выпустило 9,7 млн штук автомобильных шин, получив выручку в 16,6 млрд рублей. Фото Максима Платонова



Интересно, что наилучшим для «Нижнекамскшины» оказался 2015 год, когда шинники закончили с прибылью в размере 226 миллионов рублей, хотя этот год оказался пиком кризиса в автопроме. По словам источника, близкого к НКШ, результат мог бы быть лучше, если бы удалось возобновить партнерские отношения с АвтоВАЗом, который как раз увеличивает объемы сборки легковых автомобилей. По его словам, перед предприятием поставлена приоритетная задача работать на комплектацию Ford и УАЗ, хотя его объемы выпуска несопоставимо меньше, чем у АвтоВАЗа.

«Трудно ждать от НКШ прежних результатов, — считает член совета директоров НКШ Ильгизар Якушев. — В этом году вышел на проектную мощность японский Bridgestone в Ульяновске производительностью 2 млн шин в год. Continental в Калуге нацелился на 4 млн шин ежегодно. Зарубежные производители, локализовавшие мощности в РФ, нацелены на легковой сегмент и заметно обостряют конкуренцию. Уже не осталось ниши, на чем можно было бы экономить.