Семейный подряд на «Казань Арене»: как торги на уборку стадиона выигрывает одна фирма
Казанская компания заработала на госзакупках 104 млн рублей, из них 103,5 млн ей принес спортивный объект
«Казань Арена» отличается завидным постоянством по выбору поставщика для уборки территории. Все тендеры на клининговое обслуживание достаются «Сервисной компании «Миллениум Сити». С момента открытия стадиона фирма заработала 103,5 млн рублей. Примечательно, что успешная организация принадлежит Фирдавису Саетгариеву — бизнес-партнеру главы «Татспиртпрома» Иреку Миннахметову, а последний является родным братом директора футбольной арены Радика Миннахметова. Подробнее — в материале «Реального времени».
Удачливее других
Очередной крупный куш выиграла недавно «Сервисная компания «Миллениум Сити» — это тендер на обслуживание «Казань Арены» в дни проведения ЧМ по футболу. Фирма оказалась единственным участником на торгах по комплексной уборке стадиона и за месяц работы получит 17,5 млн рублей.
Любопытно, что та же компания выигрывает все торги на клининговое обслуживание стадиона с момента его открытия. Однажды, в мае 2015 года, в конкурсе на профессиональную комплексную уборку «Казань Арены» стоимостью 5,2 млн рублей, счастья попытали еще три фирмы: «Блестящая работа», «АРС-Клининг» и «Дакар». Одна из них — «Блестящая работа» — не была допущена до участия, а победителем признали все ту же «Сервисную компанию «Миллениум Сити». 2 июня с ней заключили контракт на 4,34 млн рублей.
Представители клининговых компаний не удивлены таким раскладом. По их словам, с той же ситуацией они сталкивались еще на многих крупных объектах в Казани:
— Если все торги выигрывают, итак понятно — идет лобби одной фирмы. И сумма — 17,5 млн за месяц работы — мне кажется завышенной. Почему сами не заявляемся? А какой смысл, если там лобби. Да таких торгов в Казани по комплексной уборке, где выиграют одни и те же фирмы, у нас десятки, если не сотни! Например, Пенсионный фонд — все тоже самое, — посетовал врио директора ООО «Мой дом» Андрей Петров.
— Мы тоже иногда участвуем в закупках. Но обычно нам, наоборот, слишком низкие расценки предлагают, и мы по ним не работаем. А почему на стадионе такая сумма за уборку? Ну видимо там свои у них работают. Где большие деньги крутятся, там уж всегда своих стараются ставить, — добавил Ильнар Галиахметов, управляющий ООО «Нур клининг».
Особенности семейного бизнеса
ООО «Сервисная компания «Миллениум Сити» зарегистрирована в Казани в декабре 2015 года на Университетской, 22. С того момента директором значится Рустем Сибагатуллин, а учредителем — Фирдавис Саетгариев. Первый — был собственником ликвидированного ныне ООО «Санита». Второй — известен как бизнес-партнер главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова, Саетгариев руководит десятком его фирм: ООО «Чингисхан», «Ханский двор», «Мегастройинвест», «Технотрейдинг», «Премиум-1», «Премиум-2», «Премиум-3» и др. Помимо этого, бизнесмен является совладельцем еще ряда фирм: «Глобал Принт», «Экопейпер» и «Правит-Джет», в последней Саетгариеву принадлежит лишь 1%, остальные 99% у Миннахметова.
Семья Миннахметовых достаточно известна в Татарстане. Его отец Заудат в свое время был крупным чиновником республиканского уровня, сейчас возглавляет Фонд газификации РТ. Старший сын — Ирек — до работы в «Татспиртпроме» руководил Агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которое курирует все государственные СМИ республики. Второй сын — Радик — в день создания компании «Казань Арена» — 25 сентября 2012-го — был избран ее генеральным директором бессрочно.
На наш запрос Радику Заудатовичу, почему все торги на уборку стадиона выигрывает одна и та же компания, на момент публикации ответ пока не получен. Как и от самого поставщика услуги. Редакция готова предоставить возможность высказаться сторонам.
За 3 года 103,5 млн рублей
Рассмотрим подробнее историю закупок, в которых победила данная фирма. Практически сразу после регистрации в 2015 году «Сервисная компания «Миллениум Сити» успела поучаствовать в торгах АО «Казань Арена» на 6,9 млн рублей на профессиональную комплексную уборку, где и победила, став единственным участником. Контракт, однако, был заключен уже в 2016 году. Тогда же «Сервисная компания «Миллениум Сити» получила еще пять заказов от «Казань Арены» — три из них связаны с комплексной уборкой, а один — с благоустройством с последующим обслуживанием газонов и прилегающей территории. Суммарно в 2016 году компания получила пять заказов на 32 млн рублей.
В 2017 году контрактов у компании стало больше: семь штук, на 38,5 млн рублей. Шесть из них были получены от «Казань Арены»: четыре — на комплексную уборку, по одному — на мойку остекления и благоустройство прилегающей территории. Еще один небольшой контракт, на 578 тысяч рублей, был заключен с ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» — на разработку сценария обучающей системы по охране труда и промышленной безопасности при проведении работ на высоте с визуализацией.
На конец мая 2018 года компания получила четыре заказа от «Казань Арены» на общую сумму в 33,9 млн рублей — все они касаются комплексной уборки. Таким образом, стадион стал основным источником доходов фирмы, обеспечив ей за 3 года 103,5 млн из заработанных на госзакупках 104 млн рублей.
Отметим, что в 2015 году контракты на уборку «Казань Арены» получала другая, одноименная компания. Тогда было заключено четыре контракта на 22,6 млн рублей. Учредителем и директором компании были те же люди, что и в нынешнем ООО «Сервисная компания «Миллениум Сити».
Непрозрачное управление
Напомним, футбольную арену на 45 тысяч зрителей построили к летней Универсиаде 2013 года. Стадион используется не только как спортивная площадка, но и представляет собой гигантский объект коммерческой инфраструктуры: в нем есть кафе, рестораны, залы для проведения конференций и деловых переговоров, а аренда площадей «Казань Арены» стоит немалых денег.
Само здание на балансе Минземимущества РТ, а делами стадиона заведует одна компания — АО «Казань Арена», она — доверительный управляющий спортивного объекта. Организация учреждена 25 сентября 2012 года, но вплоть до марта 2013 года носила название «Рубин Арена». Как и сам стадион, АО «Казань Арена» на 100% принадлежит тому же министерству, в уставный капитал компании республика внесла 800 000 рублей.
С момента создания ОАО «Казань Арена» не отражает в бухгалтерской отчетности реальных доходов и расходов от управления стадионом. На запрос корреспондента «Реального времени» о том, почему хозяйственная деятельность ОАО непрозрачна, в Минземимуществе РТ пояснили так:
Министерство владеет самим зданием стадиона, а также ОАО «Казань Арена». В уставный капитал ОАО внесено 800 000 рублей из бюджета Татарстана, но имущество самого стадиона в капитал не внесено. Поэтому «согласно действующему законодательству» акционерное общество не отражает доходов и расходов от использования стадиона в отчетности.
комментарии