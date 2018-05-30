Семейный подряд на «Казань Арене»: как торги на уборку стадиона выигрывает одна фирма

Казанская компания заработала на госзакупках 104 млн рублей, из них 103,5 млн ей принес спортивный объект

Фото: Олег Тихонов

«Казань Арена» отличается завидным постоянством по выбору поставщика для уборки территории. Все тендеры на клининговое обслуживание достаются «Сервисной компании «Миллениум Сити». С момента открытия стадиона фирма заработала 103,5 млн рублей. Примечательно, что успешная организация принадлежит Фирдавису Саетгариеву — бизнес-партнеру главы «Татспиртпрома» Иреку Миннахметову, а последний является родным братом директора футбольной арены Радика Миннахметова. Подробнее — в материале «Реального времени».

Удачливее других



Очередной крупный куш выиграла недавно «Сервисная компания «Миллениум Сити» — это тендер на обслуживание «Казань Арены» в дни проведения ЧМ по футболу. Фирма оказалась единственным участником на торгах по комплексной уборке стадиона и за месяц работы получит 17,5 млн рублей.

Любопытно, что та же компания выигрывает все торги на клининговое обслуживание стадиона с момента его открытия. Однажды, в мае 2015 года, в конкурсе на профессиональную комплексную уборку «Казань Арены» стоимостью 5,2 млн рублей, счастья попытали еще три фирмы: «Блестящая работа», «АРС-Клининг» и «Дакар». Одна из них — «Блестящая работа» — не была допущена до участия, а победителем признали все ту же «Сервисную компанию «Миллениум Сити». 2 июня с ней заключили контракт на 4,34 млн рублей.

Представители клининговых компаний не удивлены таким раскладом. По их словам, с той же ситуацией они сталкивались еще на многих крупных объектах в Казани:

— Если все торги выигрывают, итак понятно — идет лобби одной фирмы. И сумма — 17,5 млн за месяц работы — мне кажется завышенной. Почему сами не заявляемся? А какой смысл, если там лобби. Да таких торгов в Казани по комплексной уборке, где выиграют одни и те же фирмы, у нас десятки, если не сотни! Например, Пенсионный фонд — все тоже самое, — посетовал врио директора ООО «Мой дом» Андрей Петров.

— Мы тоже иногда участвуем в закупках. Но обычно нам, наоборот, слишком низкие расценки предлагают, и мы по ним не работаем. А почему на стадионе такая сумма за уборку? Ну видимо там свои у них работают. Где большие деньги крутятся, там уж всегда своих стараются ставить, — добавил Ильнар Галиахметов, управляющий ООО «Нур клининг».

На наш запрос Радику Миннахметову, почему все торги на уборку стадиона выигрывает одна и та же компания, на момент публикации ответ пока не получен. Фото Максима Платонова

Особенности семейного бизнеса

ООО «Сервисная компания «Миллениум Сити» зарегистрирована в Казани в декабре 2015 года на Университетской, 22. С того момента директором значится Рустем Сибагатуллин, а учредителем — Фирдавис Саетгариев. Первый — был собственником ликвидированного ныне ООО «Санита». Второй — известен как бизнес-партнер главы «Татспиртпрома» Ирека Миннахметова, Саетгариев руководит десятком его фирм: ООО «Чингисхан», «Ханский двор», «Мегастройинвест», «Технотрейдинг», «Премиум-1», «Премиум-2», «Премиум-3» и др. Помимо этого, бизнесмен является совладельцем еще ряда фирм: «Глобал Принт», «Экопейпер» и «Правит-Джет», в последней Саетгариеву принадлежит лишь 1%, остальные 99% у Миннахметова.

Семья Миннахметовых достаточно известна в Татарстане. Его отец Заудат в свое время был крупным чиновником республиканского уровня, сейчас возглавляет Фонд газификации РТ. Старший сын — Ирек — до работы в «Татспиртпроме» руководил Агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которое курирует все государственные СМИ республики. Второй сын — Радик — в день создания компании «Казань Арена» — 25 сентября 2012-го — был избран ее генеральным директором бессрочно.

На наш запрос Радику Заудатовичу, почему все торги на уборку стадиона выигрывает одна и та же компания, на момент публикации ответ пока не получен. Как и от самого поставщика услуги. Редакция готова предоставить возможность высказаться сторонам.

За 3 года 103,5 млн рублей

Рассмотрим подробнее историю закупок, в которых победила данная фирма. Практически сразу после регистрации в 2015 году «Сервисная компания «Миллениум Сити» успела поучаствовать в торгах АО «Казань Арена» на 6,9 млн рублей на профессиональную комплексную уборку, где и победила, став единственным участником. Контракт, однако, был заключен уже в 2016 году. Тогда же «Сервисная компания «Миллениум Сити» получила еще пять заказов от «Казань Арены» — три из них связаны с комплексной уборкой, а один — с благоустройством с последующим обслуживанием газонов и прилегающей территории. Суммарно в 2016 году компания получила пять заказов на 32 млн рублей.

На конец мая 2018 года компания получила четыре заказа от «Казань Арены» на общую сумму в 33,9 млн рублей — все они касаются комплексной уборки. Фото Максима Платонова

В 2017 году контрактов у компании стало больше: семь штук, на 38,5 млн рублей. Шесть из них были получены от «Казань Арены»: четыре — на комплексную уборку, по одному — на мойку остекления и благоустройство прилегающей территории. Еще один небольшой контракт, на 578 тысяч рублей, был заключен с ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» — на разработку сценария обучающей системы по охране труда и промышленной безопасности при проведении работ на высоте с визуализацией.



На конец мая 2018 года компания получила четыре заказа от «Казань Арены» на общую сумму в 33,9 млн рублей — все они касаются комплексной уборки. Таким образом, стадион стал основным источником доходов фирмы, обеспечив ей за 3 года 103,5 млн из заработанных на госзакупках 104 млн рублей.

Отметим, что в 2015 году контракты на уборку «Казань Арены» получала другая, одноименная компания. Тогда было заключено четыре контракта на 22,6 млн рублей. Учредителем и директором компании были те же люди, что и в нынешнем ООО «Сервисная компания «Миллениум Сити».

Непрозрачное управление

Напомним, футбольную арену на 45 тысяч зрителей построили к летней Универсиаде 2013 года. Стадион используется не только как спортивная площадка, но и представляет собой гигантский объект коммерческой инфраструктуры: в нем есть кафе, рестораны, залы для проведения конференций и деловых переговоров, а аренда площадей «Казань Арены» стоит немалых денег.

Само здание на балансе Минземимущества РТ, а делами стадиона заведует одна компания — АО «Казань Арена», она — доверительный управляющий спортивного объекта. Организация учреждена 25 сентября 2012 года, но вплоть до марта 2013 года носила название «Рубин Арена». Как и сам стадион, АО «Казань Арена» на 100% принадлежит тому же министерству, в уставный капитал компании республика внесла 800 000 рублей.

Стадион используется не только как спортивная площадка, но и представляет собой гигантский объект коммерческой инфраструктуры. Фото kazanarena.com

С момента создания ОАО «Казань Арена» не отражает в бухгалтерской отчетности реальных доходов и расходов от управления стадионом. На запрос корреспондента «Реального времени» о том, почему хозяйственная деятельность ОАО непрозрачна, в Минземимуществе РТ пояснили так:

Министерство владеет самим зданием стадиона, а также ОАО «Казань Арена». В уставный капитал ОАО внесено 800 000 рублей из бюджета Татарстана, но имущество самого стадиона в капитал не внесено. Поэтому «согласно действующему законодательству» акционерное общество не отражает доходов и расходов от использования стадиона в отчетности.